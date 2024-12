Cecilia Cifuentes e informe de mesa técnica de pensiones: "Me hubiera gustado que las simulaciones se hicieran con otros porcentajes y no con el 3,5% y 2,5%"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El trabajo de la segunda fase de la mesa técnica de pensiones concluyó esta semana y se materializó en un informe con sus principales recomendaciones, conclusiones y discrepancias.

Sin embargo, la publicación del documento no estuvo exenta de polémicas. El senador y presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) acusó este lunes una filtración del informe, indicando que no había recibido el informe y que era una versión parcial.

Lo cierto, es que el informe generó un conflicto en el Congreso luego de que Coloma acusara la filtración y generó debate en el mundo técnico algunos puntos de su contenido.

La economista y miembro de la mesa técnica de pensiones en representación de la oposición, Cecilia Cifuentes, salió a despejar algunas dudas a través de su cuenta de "X".

En entrevista con DF explicó las discrepancias en torno a ciertos temas y abordó las definiciones que se tomaron.

- ¿Cómo evalúa el trabajo que se hizo en la mesa técnica?

- Esta etapa fue más compleja que la primera. Se observó algo más de discrepancia, sobre todo en la distribución del 6% (de cotización adicional). De todas formas, se mantuvo un clima de concordia y muy centrado en el análisis técnico.

- ¿Cuáles son las principales discrepancias que persisten?

- Las principales discrepancias se refieren a la distribución del 6%, basado en a qué grupos debería beneficiar la propuesta. Hay también algunas discrepancias en los efectos que podría generar la licitación de stock. Tampoco tenemos consenso en la transferencia intrageneracional y en el bono cuidados.

- ¿Si bien la mesa no se definió en la distribución del 6%, por qué ocuparon la fórmula para la simulación de 3,5% a cuenta individual, 2% al aporte reembolsable y 0,5% para bono tabla y cuidados y no otra alternativa?

- Desde el principio las simulaciones se hicieron con esos porcentajes de distribución. Nosotros planteamos que se hicieran con porcentajes distintos, pero al parecer, correr el modelo no es tan simple e insume bastante tiempo. Por esa razón es que recomendamos que se pudieran replicar los cálculos. Fuimos además muy insistentes al final de que quedara explícito que esto era solo para efectos de simulación y no era una propuesta de política pública.

- Cuando dice que fueron "insistentes" en que quedara explícito, ¿le parece que quedó bien o habría preferido otra forma? ¿Por qué se produjo esa diferencia de fraseo?

- Creo que el fraseo quedó bien, pero como a veces el informe se mira parcialmente -y eso ya he visto que ha pasado, porque lo he visto en algunas declaraciones de algunas personas en la red social X- hay algunos que interpretan que lo que se está proponiendo ahí es un 3,5% y 2,5%.

En ese sentido, a mí me hubiera gustado que las simulaciones se hicieran con otros porcentajes y no con el 3,5% y 2,5% porque efectivamente todavía puede inducir a algo de confusión el que algunos crean que esa es una propuesta y no un supuesto de simulación.

- Hay dos propuestas para el umbral de años en la garantía de 0,1 UF por año cotizada. ¿Usted apoyó la propuesta 1, de 15 años para mujeres y 20 para hombres? ¿Cuál fue la razón por la cual ocuparon dos alternativas, no había acuerdo entre los comisionados?

- Efectivamente en este punto no había consenso. Para nosotros había dos aspectos esenciales: el primero, que efectivamente, si se iba a establecer un componente de solidaridad contributiva, este beneficiará solamente a los que han contribuido en forma importante. Además, tiene un costo fiscal menor y dada la situación fiscal, esto es un atributo muy necesario. Mejorar la situación de los pensionados que han cotizado muy poco es un tema de política social y no de pilar contributivo.

- ¿Qué impacto tiene ocupar un umbral más bajo? ⁠

- Un umbral más bajo no genera incentivos a cotizar y tiene un costo fiscal más alto.

Licitación del stock

- En materia de licitación del stock, ¿cuál es su posición?

- La licitación de stock de afiliados me genera dudas referido a su impacto en las decisiones ex ante de las administradoras. Es bastante probable que cierto tipo de inversiones dejen de realizarse frente a la posibilidad de que tengan que entregar parte de las inversiones a otra administradora, aunque no hay claridad del impacto que esto puede tener en rentabilidad. Probablemente tenga alguno.

- ¿Si tuviera que recomendarle a los senadores, su postura sería entonces no avanzar en una licitación del stock? ¿Qué medida implementaría para abordar el tema de las comisiones?

- En materia de licitación de stock, mi propuesta sería buscar mecanismos alternativos que generen competencia y ahí algo se ha planteado acerca de tener una comisión mixta, que creo que presenta algunas ventajas sobre la licitación.

- ¿Cree que las nuevas fórmulas que se presentan en el informe despejan las dudas que había por licitación o qué espera que ocurra en ese sentido?

- Creo que se mejora el diseño con estas propuestas, pero no cambia el punto anterior, referido a las decisiones de inversión de los agentes. Eso se mantiene mientras exista licitación de stock. Otro aspecto central es que la licitación es completamente incompatible con la participación de un agente estatal en la misma.

Llegar a un acuerdo, pero no cualquiera

- Junto a las demás comisionadas de oposición han señalado que es el momento para avanzar. Dadas las discrepancias de las últimas horas, ¿mantiene esa postura?

- La reforma de pensiones tiene varios aspectos que son necesarios de aprobar. Lo más importante, el aumento en la tasa de cotización, el cambio en las políticas de inversiones, la cotización de las lagunas y hay ciertas mejoras institucionales. Entonces, sigo pensando que sería positivo un acuerdo pero, por supuesto, no puede ser cualquier acuerdo.

- ¿Le parece que lo que con lo que está hasta ahora sobre la mesa y con el clima que existe en torno a este tema, hay espacio para llegar a un buen acuerdo?

- Creo que hay espacio para un acuerdo si se mantienen dos principios que para mí son clave: primero la responsabilidad fiscal, que lo que se establezca sea fiscalmente responsable y segundo, que si se van a establecer beneficios contributivos, estos beneficios contributivos se entreguen solo a las personas con una alta densidad de cotizaciones. No creo razonable que haya beneficios contributivos para personas que hayan cotizado muy poco, eso ya lo arregló la PGU.