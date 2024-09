Ministra Jeannette Jara: “Seguramente no va a salir la reforma de pensiones que queríamos en un principio, pero tampoco puede ser una que no mueva la aguja”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Aunque la reforma de pensiones que impulsa el Gobierno aún no logra sortear alguna valla en el Senado, en los últimos meses la iniciativa ha dado pasos concretos en cuanto a su tramitación. Además, existe un compromiso escrito entre la oposición y el Ejecutivo para que se vote en la Sala como máximo en enero de 2025.

En entrevista con DF, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, entregó detalles de las gestiones que se están realizando para llegar a ese plazo, ojalá con un acuerdo lo más amplio posible, que permita destrabar los temas más complejos en los que aún persisten diferencias con la oposición, que estarían concentrados en el seguro social y la licitación del stock de afiliados.

“La licitación de los actuales afiliados sigue completamente sobre la agenda. Es una medida que va a contribuir enormemente a que bajen las comisiones”. “Los objetivos de tener un sistema que equilibre capitalización individual con algún componente de seguro social siguen plenamente vigentes”.

En paralelo, distintas encuestas de opinión pública han relevado a la ministra Jara como una carta parlamentaria e incluso presidencial de su partido, el PC.

“Mi compromiso con el Gobierno del Presidente Boric es contribuir al máximo posible a que esta reforma se haga realidad. Y me encantaría poder hacerlo”, señaló.

- ¿Cómo recibe las críticas desde la Cámara de Diputados, sobre todo desde el oficialismo respecto de la reforma previsional?

- Lo que nos han manifestado los parlamentarios que han tenido críticas es que desconfían de que la oposición cumpla con su compromiso, principalmente con despachar el proyecto en el mes de enero de 2025 y con tener mecanismos solidarios que permitan que las pensiones de las mujeres mejoren y reconocer a los actuales jubilados.

Les hemos planteado que, en términos de lo que se ha ido acordando en el proyecto, los objetivos de tener un sistema que equilibre capitalización individual con algún componente de seguro social siguen plenamente vigentes, esto en un marco político en el cual el Gobierno no tiene una posición mayoritaria, pero en uno en el cual se debe en definitiva legislar, porque si no la reforma no va a cumplir los objetivos que deseamos.

Seguramente no va a salir la reforma que queríamos en un principio, pero tampoco puede ser una reforma que no mueva la aguja en términos de un modelo exclusivamente individual, que es lo que hemos tenido hasta ahora.

“En cumplir el plazo no le veo riesgo”

- Esta semana se vio un avance más lento. ¿Le preocupa que complique el plazo de enero de 2025?

- El proyecto tiene una fecha cierta: sale despachado en enero de 2025 del Senado.

- ¿Eso no está en riesgo?

- No. Es un compromiso. En cumplir el plazo no le veo riesgo. Que se llegue o no a un acuerdo que nos permita que el proyecto salga con un respaldo amplio es una aspiración, mas no es un hecho concreto hoy.

Siempre está en disputa porque, aun cuando hay varios temas en los que estamos de acuerdo, hay otros en los cuales todavía tenemos, ya no diferencias, sino que tensiones.

- ¿A qué se refiere con tensiones?

- Hay varios temas ya acordados y hay otros en que no veo grandes diferencias, pero sí con tensiones, que son los que tienen que ver con el seguro social y con la licitación de stock, pero que no son grandes diferencias como lo eran antes, porque hoy tienen dos temas centrales el público objetivo definido y mecanismos.

- ¿Le preocupa el regreso del proyecto a la Cámara, considerando que 2025 es un año de elecciones parlamentarias y presidenciales?

- Ojalá el proyecto pudiera salir despachado la primera semana de enero de 2025. Sería una aspiración legítima para volver a la Cámara dentro del primer mes del año y pensando en sacarlo lo antes posible, porque acercarse a la elección presidencial y parlamentaria es algo que no va a contribuir a poder cerrar el acuerdo.

- ¿Qué temas está debatiendo actualmente la mesa técnica?

- Básicamente, el mandato a la comisión técnica tiene que ver con todos aquellos temas que no se lograron resolver y que fueron parte del informe declarados como pendientes, pero que se resumen en dos grandes puntos: la licitación de stock de afiliados y el seguro social, o los beneficios de la reforma para decirlo más ampliamente.

Para este efecto, dado que ya se definieron los objetivos de la política pública, lo que están viendo son los números. En la primera etapa definieron que se enfocaría en mujeres y años cotizados. Ahora están viéndose los parámetros. Y esto significa si los beneficios van a ser iguales para hombre y para mujer en año cotizado o diferenciados.

Mecanismo de licitación y AGF BancoEstado

- ¿Y la licitación del stock sigue sobre la mesa con la fuerza que tenía antes?

- La licitación de los actuales afiliados sigue completamente sobre la agenda. Es una medida que va a contribuir enormemente a que bajen las comisiones. Y así lo ha demostrado la licitación de los nuevos afiliados.

El mecanismo en el cual va a operar ha estado trabajándose bastante en detalle, en particular, por la Superintendencia de Pensiones, que le hace propuestas a la comisión técnica sobre este punto.

Esto debiera operar de la siguiente forma: se debiera levantar una plataforma informática en la Superintendencia de Pensiones, donde las personas previamente o con posterioridad pudieran decidir restarse de la licitación. Como sabemos, aleatoriamente se licitaría el 10% de los actuales afiliados y a la vuelta de diez años daríamos el paso completo de los cotizantes actuales.

¿Quiénes debieran participar de la licitación? Nosotros estamos convencidos que todos los inversores privados, también un inversor público en igualdad de condiciones, que bien podría ser, una AGF de BancoEstado dedicado exclusivamente a inversor de fondo previsional.

- A usted le gusta esa idea.

- Me encanta.

- ¿Y está sobre la mesa?

- Sí, claro.

- A algunos actores no les parece buena idea por los conflictos de interés con la banca. ¿Cómo ve eso?

- Habría que hacer una ‘muralla china’ entre ambos sistemas.

Es parte de las posibilidades, no es la única, pero tiene la virtud de que hay una experiencia detrás, que además hay una legitimidad en la cual todos tienen claro que BancoEstado actúa con las mismas reglas que los otros bancos y en tercer lugar, requiere menos institucionalidad nueva y por lo tanto, optimizar procesos.

(En la licitación) participarían todos los inversores. La Superintendencia establecería requisitos sobre la calidad de los equipos técnicos de inversión y sobre el estándar de servicio de atención al público y con esos parámetros se realizaría la licitación en base a comisiones.

- ¿Y cómo se resguardan las preocupaciones del traspaso?

- Respecto del tema de los activos, sobre qué ocurre cuando esto se transfiere, el proyecto que salió aprobado en la Cámara de Diputados, establece mecanismos en los cuales hay una transferencia de activos entre titulares sin que estos salgan a liquidarse al mercado.

- Pero algunos agentes del mercado sostienen que ello se dificulta en activos alternativos.

- En el caso de algunos derivados y de los activos alternativos, que son más ilíquidos, puede haber un mayor problema. Entonces, lo que uno puede pensar es que existan ciertos activos que se excluyan de la cartera de licitación. Y, por otro lado, se establecerá además un plazo de cuatro meses.

Estos son todos temas que tienen solución. El punto es que no pueden ser los accesorios o los adornos del árbol los que permitan que el árbol no crezca.





Diseño de beneficios de la garantía por años cotizados: ¿Igualdad para todos o mayor para mujeres que para hombres?