Juan Antonio Coloma (UDI) insiste en su propuesta de discutir la reforma de pensiones en general y particular con un plazo determinado

El debate previsional seguirá siendo uno de los temas que marcará la semana. En ese contexto, este miércoles se llevará a cabo una nueva sesión de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El presidente de dicha instancia, el senador UDI Juan Antonio Coloma, reiteró su propuesta de votar en paralelo en general y en particular, lo que se ha hecho en otras oportunidades ante proyectos complejos.

“Cuando tú apruebas la idea de legislar no es algo romántico, no quiere decir yo voy a votar por mejorar las pensiones, no es poesía, es contenido. Cuando fijas la idea de legislar, fijas lo que vas a discutir”, advirtió el parlamentario en entrevista con T13 Radio.

En esa línea, manifestó que “algo que le planteé al Gobierno es que en vez de votar una idea de legislar luego de la cual se presentan un conjunto de indicaciones, hacer lo que muchas veces se ha hecho: una discusión en general y particular, con un tiempo determinado, con un plazo”.

En concreto, el parlamentario gremialista aseguró que “en ese esfuerzo final hago un llamado a nosotros y al Gobierno, que seamos capaces de entender que la forma es hacer una discusión en general y en particular, ponernos un plazo y discutir a fondo cuál es el sistema bueno hacia delante”.

Además, coincidió con el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) y afirmó: “espero que lo veamos en este período”, aunque alertó que “si vuelves a la idea de legislar va a hacer un desastre”.

Con ello, concluyó: “Seamos optimistas. Hay capacidad de entenderlo, pero no lleguemos a cualquier acuerdo, lleguemos a un buen acuerdo. Yo tengo esperanza que esto resulte”.

“El reparto es la peor política pública”

El parlamentario valoró la importancia de tener un buen diagnóstico y destacó que la mesa técnica avanzó en esa dirección.

“¿Dónde está el problema? Para eso se convocó un grupo de técnicos transversales que definieron un buen documento, que en resumen plantea que el gran problema hoy es que los chilenos y chilenas vivimos más que antes. Cuando se estableció el sistema de pensiones, la expectativa de vida era eran 65, 67 años, hoy día son 85 años y el sistema de 10% de ahorro estaba pensado para esa época”, afirmó.

En segundo lugar, planteó que las mujeres reciben menos y tercero, que falta competencia en el sistema de pensiones para que haya mejores pensiones.

“Ese diagnóstico no estaba hace un mes atrás”, sostuvo.

En la búsqueda de soluciones, para Coloma “el reparto es la peor política pública y creo que eso sería un grave error”.

Respecto de la nueva propuesta del Gobierno, aseguró que “el papelito tiene algunas coincidencias con el diagnóstico, pero tiene discrepancias también, el rol del Estado, respecto de cómo se define el 6%”.

Sobre este último, expresó que “hay un punto en lo personal que sí me parece que uno puede estar dispuesto a generar un seguro en función de corregir la tasa de longevidad, pero que no cuesta más del 0,5% en todos los modelos”. En la propuesta del Ejecutivo, esta medida cuesta 1% de los seis puntos extra de la cotización.

“Me parece que es parte de la justicia. Creo que el país puede dar ese paso”, dijo.

Coloma concluyó que “en la medida que tú no mejores la capacidad de ahorro de las personas, las pensiones van a ser pésimas” y que “para mejorar las pensiones ahora (actuales), el rol del Estado es fundamental. Parte de esos recursos (cumplimiento tributario) está precisamente diseñado para lograr un aumento de la PGU”.

“Yo tengo claro que en nuestro país ha habido muy buenos acuerdos y muy malos (…) no soy partidario del acuerdo por el acuerdo, soy partidario de buenos acuerdos”, agregó.

Por último, apuntó a que “se llegue a un buen acuerdo y que tengamos claridad que vamos a tener mejores pensiones y que vamos a hacer un esfuerzo, especialmente por las mujeres que llevan 20 ó 30 años cotizando y vamos a hacer todo lo posible para que la PGU alcance la línea de pobreza a lo menos”.

“No conozco la minuta”

Sobre la minuta por medio de la cual la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, acusó que las AFP estaban ejerciendo presiones sobre el debate, el senador expresó que “no conozco la minuta” y reiteró que no la ha recibido.

En ese contexto, aseguró que cuando algún actor quiere plantear su punto de vista en el marco de un debate sobre cambios legislativos, tiene tres formas de hacerlo: mandarlo a la comisión, pedir ser oído por la comisión y tercero, pedir vía lobby darla a conocer.