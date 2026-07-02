La carta victoriosa de los abogados de las AFP en causa por conformación de directorios
El TC declaró admisible un requerimiento presentado por la controladora de AFP Capital.
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A inicios de junio, la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) asestó un golpe a las AFP en la causa que levantaron en contra de la Superintendencia de Pensiones por la norma que establece mayores requisitos para la conformación de sus respectivos directorios y equipos de inversiones.
Ello, porque los ministros que integran la instancia declararon inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentaron las administradoras.
Sin embargo, los abogados de las AFP, encabezados por el socio de Baker McKenzie, Rodrigo Díaz de Valdés, se jugaron una carta que tuvo un resultado distinto.
Lo anterior, porque también presentaron un requerimiento en nombre de Sura Asset Management, controladora de AFP Capital, el que fue revisado por la segunda sala del TC y que, finalmente, fue declarado admisible.
“Los antecedentes analizados por este Tribunal permiten verificar que se ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 93 inciso decimoprimero de la Constitución Política con relación a lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para declararlo admisible”, señaló la resolución.
Al igual que con las AFP, Sura Asset Management presentó en febrero un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, que está suspendido hasta que el TC emita una sentencia
Respecto de la causa de las gestoras en el tribunal de alzada, esta se reanudó luego de su fracaso en el TC.
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