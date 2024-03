Las definiciones de los senadores que integrarán la comisión de Trabajo de cara al debate previsional

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En su segunda mitad, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric deberá hacer los esfuerzos necesarios que le permitan concretar sus iniciativas más emblemáticas antes de que culmine su período presidencial. Dentro de esas está una de las más importantes para el oficialismo y que lleva más de una década en compás de espera: la reforma al sistema de pensiones.

El proyecto está en su segundo trámite constitucional en el Senado, luego de que se despachara de la Cámara de Diputados en enero, aunque con ejes clave rechazados, entre ellos, el alza de cotización del 6% y su distribución. La comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta tiene en sus manos la oportunidad de destrabar los nudos críticos que entrampan la reforma, lo que se dará en un clima marcado por procesos electorales. Los senadores que integrarán la instancia este 2024 anticipan sus posturas de lo que será un debate intenso en la búsqueda de un consenso.

El parlamentario socialista recordó que los países de la OCDE tienen tasas de cotización del 18% en promedio.

Gastón Saavedra (PS) plantea elevar cotización en 8% con mayor gradualidad

Ir más allá del 6% de cotización adicional que ha estado sobre la mesa es lo que plantea el senador socialista Gastón Saavedra, quien continuará siendo parte de la comisión luego de materializarse los cambios.

El parlamentario recordó en conversación con DF que los países de la OCDE tienen en promedio 18% de tasa de cotización. “Por eso estoy planteando que efectivamente abordemos este desafío en ocho puntos y que de una vez por todas sinceremos las cosas”, puntualizó. Concretamente, Saavedra apuntó a que cinco puntos se destinen a cuentas individuales y tres a solidaridad “para poder resolver el monto de las pensiones en términos inmediatos” y con una gradualidad mayor. Lo anterior a su juicio, tiene la finalidad de “lograr este desafío en el tiempo y al mismo tiempo desatar este nudo teniendo una fórmula que satisfaga a las partes”.

En cuanto a la reorganización de la industria aseguró: “Tenemos que ser dialogantes en esto”. El legislador manifestó que “es un tema complejo, no menor, pero evidentemente que la industria requiere mejoras, que se induzcan cambios que permitan primero que haya más confianza, que haya más transparencia”. Aseguró que “al mismo tiempo, los costos que a veces se inducen con cargo a los ahorros no son los más apropiados y por lo tanto tenemos que lograr sincerar también, cuáles son las apuestas que hay de unos y otros para tener una base de acuerdo en esta materia”.

La reorganización de la industria “es conversable, aunque hoy tenemos serias dudas sobre su efectividad”.

Iván Moreira (UDI): “Existe genuina voluntad de diálogo en la UDI y Chile Vamos”

En unos días más, la conducción de la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta estará en manos del senador UDI Iván Moreira.

El parlamentario insistió en que el aumento de cotizaciones debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores y que si el Gobierno quiere aumentar las pensiones actuales, debe hacerlo con impuestos generales. “Ahora bien, toda propuesta debe ser evaluada como un conjunto, así es que estamos disponibles para revisar las ideas del Gobierno, siempre que den cuenta del rechazo de su propuesta de tres y tres en la Cámara de Diputados”, afirmó el legislador.

Sobre la división de la industria, afirmó que “es un tema perfectamente debatible, pero siempre con datos en la mesa”. Moreira anticipó: “el tema es conversable, aunque hoy tenemos serias dudas sobre su efectividad”.

Con todo, manifestó que “independiente de si hay división o no, las AFP deben tener cambios regulatorios, al menos, en el aumento de actores como cooperativas y cajas de compensación, como también en la estructura de comisiones ( la comisión por saldo en vez de flujos, por ejemplo), el encaje, o qué hacer con las comisiones cuando las inversiones tengan rendimiento negativo”, afirmó.

Respecto a los tiempos, el nuevo presidente de la comisión sostuvo que si bien “el escenario para aprobar la reforma de pensiones es por cierto complicado, tanto en los contenidos como en los plazos, existe genuina voluntad de diálogo en la UDI y Chile Vamos para escuchar y conversar, pero por cierto, el escenario o calendario electoral es un factor a tener en consideración”.

La senadora oficialista manifestó que “es urgente aprobar esta reforma” y que “sería una irresponsabilidad nuestra no llegar a un acuerdo”.

Alejandra Sepúlveda (ind.): “Si se va disminuyendo el porcentaje a Seguro Social, “es bueno que la ciudadanía sepa qué vamos a dejar de financiar”

La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (independiente) ocupará una silla permanente en la comisión durante el período legislativo que comienza.

Si bien sería partidaria de que el 6% de cotización adicional pudiera ir completo a solidaridad, sostuvo que “entendiendo que no hay piso para eso y que tenemos que crear mayorías para aprobar la reforma, es muy necesario que el Gobierno explique qué es lo que se dejaría de hacer en relación a cada punto que disminuye del sistema de seguridad social”. Concretamente, para la parlamentaria es relevante que la distribución alcance para financiar la garantía de UF 0,1 por año cotizado y la compensación a las mujeres. “Si se va disminuyendo el porcentaje a Seguro Social, es bueno que la ciudadanía, los chilenos y chilenas sepan qué vamos a dejar de financiar”, advirtió.

Respecto a las expectativas de llegar a un acuerdo que permita a esta administración sacar adelante la reforma, la senadora manifestó que “es urgente aprobar esta reforma. Sería una irresponsabilidad nuestra no llegar a un acuerdo”. En ese sentido, planteó que “más allá de que existan elecciones o no, el Senado y la comisión de Trabajo en específico, va a tener que cumplir un deber y espero que prime la racionalidad y la capacidad de entendimiento”.

Sobre la división de la industria, adelantó que “es una buena alternativa” y que “tiene que ver con cómo enfrentamos más eficientemente el sistema, se disminuyen los costos y podemos tener una mejor rentabilidad en las cuentas y en el proceso de cómo mejorar las pensiones”.

Señaló que hay que buscar mecanismos para que en caso de pérdidas o ganancias, las AFP sean más solidarias con lo que le pasa a los fondos.

Rodrigo Galilea (RN): “Seamos más creativos de lo que se ha sido hasta hoy”

El senador Rodrigo Galilea (RN) ha puesto sobre la mesa una discusión distinta a la que ha concentrado el debate de pensiones. “La discusión del 6% adicional de cotización siempre ha estado de alguna manera determinada por una falsa disyuntiva de que el ahorro individual sería contrario a los propósitos y objetivos de solidaridad”, planteó.

Para el presidente de Renovación Nacional, quien se mantiene en la comisión, “el hecho de que el 6% vaya a las cuentas individuales es perfectamente compatible con mecanismos que debemos encontrar que de alguna manera otorguen solidaridad y logren mejorar pensiones no solamente en el futuro, sino que también eventualmente a sectores que hoy están pensionados”.

En ese sentido, Galilea hace una invitación: “Seamos más creativos de lo que se ha sido hasta hoy”, emplazó. El senador aseguró que “desde Renovación Nacional queremos buscar honestamente llegar a una buena reforma de pensiones. Insisto en la palabra buena; eso significa sustentable, que no sea regresiva, que tenga altos grados de transversalidad y nosotros vamos a hacer el mejor y el más honesto de los esfuerzos para que ello ocurra ojalá en un plazo no demasiado largo”.

Por su parte, señaló que la separación de la industria “no muestra evidencias concluyentes de que sea bueno para los cotizantes. Y esto es un asunto sumamente importante: lo que hagamos tiene que ser bueno para los cotizantes”.

No obstante, señaló que si bien es planteable que haya administradoras que solo quieran gestionar fondos o empresas que solo se inclinen por administrar cuentas, “ello no debiera ser una división obligatoria, sino que voluntaria”. Por último, afirmó que hay que buscar mecanismos para que “en caso de pérdida o de ganancias, las AFP sean más solidarias con lo que le ocurre a los fondos de pensiones”.

“Disposición de diálogo y disposición para sacar adelante proyectos hay, pero tienen que ser proyectos que sean viables”, aseguró.

Luciano Cruz-Coke (Evópoli): “La idea de refundar el sistema me parece errada”