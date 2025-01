Las tres preocupaciones de Andrea Repetto sobre la discusión de la reforma de pensiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La reforma al sistema de pensiones, que está atravesando por su etapa clave dado que en enero se debe votar en el Senado, mantiene expectantes al mundo político y también a los técnicos.

La directora de la Escuela de Gobierno de la UC, Andrea Repetto, se refirió a la actual discusión sobre el proyecto de ley que está en el Congreso, apuntando a que es necesario aumentar el ahorro para mejorar las pensiones y que esa alza en la cotización debe ser gradual, de tal manera que tenga un impacto lo más tenue posible sobre el mercado laboral.

"El tema de pensiones siempre ha sido difícil. Llevamos bastante tiempo intentando hacer cambios sobre todo al pilar contributivo. Las grandes reformas han sido el pilar solidario en el primer gobierno de Bachelet, luego la PGU en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero todo lo que tenga que ver con el pilar contributivo ha sido mucho más difícil", recordó la economista en entrevista con Radio Pauta.

“(En términos fiscales, el aporte reembolsable o préstamo) es como chutear el problema para el futuro”, advirtió la académica.

Financiamiento del bono tabla

Respecto a los temas que forman parte de los puntos más álgidos de la discusión, la economista planteó tres que le preocupan.

El primero, el mecanismo de financiamiento para la compensación a mujeres por mayor sobrevida. "Veo que hay acuerdo en igualar las pensiones de hombres y mujeres que llegan a jubilarse a los 65 años a igualdad de condiciones, (...) hay un acuerdo en lo que llaman el bono tabla", planteó.

Sin embargo, advirtió que "lo que me preocupa de esa parte de la discusión que viene es que ha sido una discusión bien opaca". Esto, porque a juicio de la PhD. en Economía del MIT, "se habla de que se va a reformar esto a través del SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia), pero no hemos visto ninguna descripción concreta de qué es lo que efectivamente se quiere hacer (...) se habla de que por ahí se va a hacer, pero no sabemos cómo".

En esa línea, añadió que actualmente "el SIS hoy tiene muchos problemas. Lo que hace es que le entrega una pensión definida, un porcentaje del salario a las personas que se invalidan y no pueden volver a trabajar y eso es resorte final de las AFP hoy. Ellos son los últimos responsables de hacer estos pagos y son independientes de cuánto ha acumulado la persona en su cuenta individual. Y ellos tienen que hacer unas licitaciones a las compañías de seguros, que se han declarado desiertas en muchas ocasiones", explicó.

Con ello, Repetto cuestionó: "es un sistema que no necesariamente está funcionando bien por sí solo y le vamos a agregar esto otro de un modo que no sabemos". La economista añadió que "hay una conversación que tener y aclarar, porque antes de votar hay que entender muy bien qué es lo que se está votando".

Competencia en comisiones

Otro de los puntos que la académica levantó es que si bien hay que traer más recursos a pensiones, "me preocupa aumentar la cotización individual sin asegurarnos primero que vaya a haber mayor competencia en las comisiones que cobran las AFP".

Para Repetto, en un sistema de pensiones como el chileno que es obligatorio -donde son AFP las que administran los recursos de los afiliados- hay que asegurarse de que funcione de la manera más eficiente posible. "Son inseparables aumentar la cotización individual con tener una licitación de stock de afiliados. Es algo que espero que el Gobierno pueda empujar que vengan juntos. No puede haber una cosa sin la otra", planteó.

Así, puntualizó que "estas dos cosas tienen que venir juntas porque no es socialmente aceptable seguir aumentando y fortaleciendo un sistema de cuentas individuales que es más caro de lo que debiera ser, porque es obligatorio".

Consultada sobre las críticas que han existido por parte de la industria de que es un mecanismo que no sube las pensiones, la economista señaló que "no subirá las pensiones, pero sí va a aumentar los salarios de los trabajadores, que eso también es importante".

Reparos en materia fiscal

El tercer eje que para Repetto es relevante tiene que ver con lo que sucede en materia fiscal.

Repetto explicó que los recursos fiscales se van a poner principalmente para lo que se llama la garantía de la transición para las personas que, habiendo cotizado muchos años, aún tienen tasas de reemplazo bajas y recordó que eso se financiaría con dos fuentes de ingresos: con los cambios en materia de elusión y evasión y los recursos que quedaron liberados cuando el Gobierno optó por no hacer universal la PGU para las personas mayores de 65 años, como estaba establecido en el proyecto original, sino que solo subirla a $ 250 mil, manteniendo la focalización en el 90% de la población de menores ingresos.

"Aquí hay una fuente de recursos fiscales que siempre es frágil, no sabemos muy bien si efectivamente vamos a tener estos fondos", sostuvo.

Además, se refirió a lo que se ha catalogado en la última fórmula del Gobierno como "aporte reembolsable" o más conocido como préstamo. Para la economista esto "es como chutear el problema para el futuro".

Así, expresó que "es una manera escondida en la discusión política de que la derecha no diga que hay reparto y que la izquierda pueda decir que hay solidaridad. Pero esto es un préstamo financiero, la solidaridad no se hace con un préstamo financiero, que simplemente retrasa el problema fiscal, que ya es frágil per se".

En ese contexto, la académica expresó que "sería mucho más razonable para el país tener una discusión muy abierta hoy de decir bueno ya, vamos a usar recursos fiscales, no estamos disponibles para usar las cotizaciones de los trabajadores para un fondo común, cuáles son los recursos fiscales que necesitamos hoy y la proyección (que tiene ese gasto)".

Para Repetto, "si bien estamos muy preocupados de la consolidación fiscal y de que no hay holguras, es mucho más razonable transparentarlo y poner arriba de la mesa que aquí estamos estresando más las finanzas públicas, tirándolo para el futuro, llamándolo como un préstamo, un aporte reembolsable, pero para efectos prácticos son recursos fiscales".