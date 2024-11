Latam y Mallplaza lideraron las inversiones de las AFP en la bolsa local durante el tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los fondos de pensiones que administran las AFP en Chile totalizaron US$ 209.072 millones al cierre de septiembre, según los registros de la Superintendencia de Pensiones.

Durante el tercer trimestre, los equipos de inversiones de las AFP aumentaron sus apuestas por la bolsa local, registrando compras netas por US $462 millones, según BICE Inversiones.

El subgerente de Estudios de BICE Inversiones, Aldo Morales, aseguró que con lo exhibido en septiembre, se acumulan seis meses consecutivos de inversiones netas por parte de las AFP y añadió que "consideramos positivo que registren inversiones por más de US $3.500 millones en los últimos tres años, en un contexto en que la exposición ha venido aumentando gradualmente desde los niveles mínimos que vimos durante la pandemia".

En detalle, durante el tercer trimestre del año, la acción de Latam lideró las inversiones netas con US$ 282 millones, seguida de Mallplaza, con US$ 141,3 millones. El podio de las tres firmas de mayores compras netas fue para Cencosud, con US$ 50 millones.

Morales aseguró que "en el caso de Mallplaza el monto está influenciado por el aumento de capital que realizó la compañía en julio, mientras que en el caso de Latam, gran parte del monto coincide con el período de relistamiento de ADR en Estados Unidos".

Por el contrario, las mayores ventas netas se concentraron en Enel Américas y Banco de Chile, donde las desinversiones fueron por US$ 45 millones en cada una.

El reimpulso de Latam

El ADR de Latam se transa desde el 25 de julio en Estados Unidos y recientemente, la empresa concretó un nuevo hito, cuando el 22 de octubre, a casi dos años de salir de la compleja situación financiera que le significó pasar por el Capítulo 11 de Estados Unidos, la compañía volvió a aterrizar en el parqué de Wall Street, lugar que había dejado en 2020 en medio de su reestructuración.

Las mayores apuestas de las AFP se enmarcan en un momento de buen desempeño financiero de la compañía. Hace pocos días, la empresa dio a conocer sus resultados, donde informó una utilidad de US$ 301 millones en el tercer trimestre, lo que representó un alza de 30% respecto del mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la aerolínea acumula una ganancia de US$ 705 millones en lo que va de 2024, que se tradujo en un incremento de 41,3% versus enero- septiembre de 2023.

En términos de ingresos operacionales entre julio y septiembre llegaron a US$ 3.245 millones, lo que representó un aumento de 7,6% respecto del tercer trimestre de 2023, obteniendo un margen operacional ajustado de 14,0%.

Así, los ingresos en lo que va del año aumentaron un 12,9% con respecto al mismo período de 2023, alcanzando US$ 9.495 millones. Este aumento se debe en gran medida a un 13,6% en los Ingresos de pasajeros, además de un 6,4% de mayores Ingresos de carga y por su parte los Otros ingresos muestran una variación positiva de 31,1%.

El CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín, sostuvo que “los resultados de este trimestre son muy buenos y muestran el buen momento que estamos viviendo como compañía. Vemos una compañía que sigue la tendencia de trimestres anteriores, donde crecemos y crecemos de forma rentable. Estamos generando más y mejor margen y seguimos generando caja de forma importante en términos de resultado neto”.

Los hitos de MallPlaza

Por su parte, Mallplaza concluyó en agosto el proceso de aumento de capital por US$ 230 millones de acciones, recaudando aproximadamente US$ 325 millones.

Además, en el tercer trimestre, las ventas del operador de centros comerciales subieron 8% interanual, hasta llegar a $ 120 mil millones en el tercer trimestre. Por su parte, el Ebitda aumentó 7% a $ 94 mil millones y la utilidad de la compañía se mantuvo estable en $ 60 mil millones.

También, registró aumentos de 14,5% en los fondos de operaciones y de 5,6% en el flujo de visitantes. Los fondos de pensiones hicieron compras netas en Mallplaza en un trimestre en que la firma anotó indicadores que destacan por sobre períodos anteriores. Por ejemplo, la tasa de ocupación de la compañía llegó a 96,4%, un máximo de cinco años, y el costo de ocupación bajó 0,2 puntos porcentuales a 9,9%.

"Sólo en el tercer trimestre de 2024 abrimos 132 nuevas tiendas -llegando a 463 durante 2024- lo que nos confirma que somos el socio principal para marcas de alto valor, como H&M, Ikea, Inditex, Decathlon, Adidas, Nike y Puma", destacó el gerente general de Mallplaza, Fernando de Peña cuando se entregaron los resultados.