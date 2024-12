Matthei advierte que varios de los contenidos del informe de mesa técnica de pensiones “pueden traer consecuencias graves no buscadas”

Si bien hace algunos días la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, evitó entrar en la disputa de contenido en torno a la reforma de pensiones, asegurando que las tratativas estaban en el Senado, en las últimas horas dio luces sobre su postura.

A través de la red social X, la exautoridad -que lidera las intenciones de voto de cara a la presidencial, según las encuestas- advirtió que "es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas".

Sin especificar cuáles son los temas que a su juicio traerían efectos negativos, anunció que jugará un rol en el debate: "Iniciaré conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos", sostuvo.

El segundo informe de la mesa técnica no estuvo exento de polémicas luego de que el senador y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), acusara una filtración del informe, asegurando que a él no le había llegado y que la versión que circulaba era parcial.

Una de las integrantes de la mesa técnica de pensiones por la oposición, Cecilia Cifuentes, es parte del equipo programático de Matthei, según ha trascendido. La semana pasada, Cifuentes salió a explicar que el informe tuvo que cerrarse con premura producto de una filtración, hubo temas que no quedaron lo suficientemente bien plasmados.

Distintas fuentes de la oposición aseguraron que la exalcaldesa y también exministra del Trabajo cree que uno de los temas que se debiera abordar con una reforma es la brecha de género.

Una de las diferencias que existe entre Chile Vamos y el oficialismo -y que quedó establecida en el informe de la mesa- es el umbral de años cotizados para dar el beneficio de las UF 0,1 por año cotizado, donde la derecha apunta a que se dije en 15 años para mujeres y 20 para hombres, mientras que en el oficialismo plantearon cinco años en ambos casos, argumentando que si fuera el umbral más alto, muy pocas personas se verían beneficiadas.

Los últimos días, la reforma de pensiones se ha tomado el debate político. Primero el debate se encendió tras los dichos del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien puso sobre la mesa la palabra "reparto", desatando una disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicanos por la compensación a mujeres. Lo anterior generó que José Antonio Kast (Republicano) emplazara a Matthei a definir su postura en torno a los cambios al sistema previsional.

Así, si bien salió a hablar sobre el tema la semana pasada, no se refirió al contenido. La exalcaldesa adelantó una postura respecto de los esfuerzos que están haciendo actores de su sector para acercar posiciones que permitan llegar a un consenso en la materia. "Me parece sí que es bueno que se intente un diálogo serio sobre todo pensando en el futuro, sobre todo pensando en Chile", planteó.



Con todo, no se aventuró por apostar si es finalmente habrá o no un consenso en la materia. En esa línea, la también exministra del Trabajo en Piñera I sostuvo que "si va a haber o no va a haber un acuerdo no lo sabemos aún" y recalcó que las tratativas estaban en el Senado.

Lo que sí, adelantó que en lo único que había intervenido era "para que por los menos en Chile Vamos, tratemos de estar todos unidos en lo que sea finalmente el resultado".

Lo que viene

La tramitación de la reforma se tomará unos días de receso hasta enero, pero a pesar de que no habrá sesión en el Senado, las conversaciones seguirán dándose para cerrar los puntos que restan. "Se va a retomar la discusión legislativa la semana del 6 de enero", sostuvo la ministra Jeannette Jara.

La autoridad también se refirió a las declaraciones de Matthei, catalogando sus dichos como "un poco confuso", apuntando a que "no alcanzamos a tener el detalle de lo que realmente quiso decir".

La titular de Trabajo añadió que la exautoridad dijo que tenía una preocupación y señaló que "de lo que hay que ocuparse es de responderle esa preocupación. Pero necesitamos que la pueda plantear un poco más de fondo".

La ministra concluyó que "lo importante es que todos los liderazgos que se quieran sumar para buscar un buen acuerdo y sobre todo beneficiar a las mujeres son bienvenidos".

En términos de los contenidos, la ministra Jara adelantó restan puntos "acotados" para poder cerrar el trabajo en el Senado de cara al plazo de enero de 2025 que se pusieron el Gobierno y la oposición.

La ministra sostuvo que una de las diferencias que hay con la oposición tiene que ver con "dónde parte el número de años cotizados mínimos para tener este apoyo de UF 0,1 por año cotizado" y reveló que "tenemos una discusión de cuánto es el porcentaje que se requiere para hacer equidad de género entre hombres y mujeres en pensiones".

El último punto que queda por resolver, en tanto, es lo que dice relación con los cambios a la industria. La secretaria de Estado anticipó que "el Gobierno va a plantear la división de la industria y la licitación de los actuales afiliados, a fin de promover una baja sustantiva de las comisiones y colocar comisiones de referencia, las cuales se van a cobrar en atención al resultado de los fondos previsionales".