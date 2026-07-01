Reforma de pensiones, SIS e inversiones: la intensa agenda de lobby de junio de las autoridades previsionales

Un junio cargado tuvieron las autoridades previsionales ligadas al gobierno, respecto de las reuniones que concretaron durante ese mes que se enmarcaron bajo la Ley de Lobby. Una buena parte de esos encuentros estuvieron enfocados en la implementación de la reforma de pensiones y en las inversiones de los fondos previsionales.

Fue el caso de la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, quien el 24 de junio recibió al gerente de inversiones de CIO Invest, Juan Eduardo Fantini, con quien abordó el impacto de la reforma de pensiones en el ahorro previsional de los chilenos, según señaló el registro de la cita.

El 19 de junio, la autoridad se reunió con el exfiscal de la Superintendencia de Pensiones y exasesor de la Asociación de AFP, Alejandro Charme, para tratar una nueva institucionalidad de las comisiones médicas, que son las instancias encargadas de determinar el grado de invalidez de quienes que todavía no cumplen la edad legal de jubilación y que, por enfermedad o problemas físicos, optan por una pensión de invalidez.

Un día antes, el 18, se reunió con la directiva de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), encabezada por María José Montero, para tratar el régimen de inversión de los fondos de pensiones.

El 17 de junio, Cabezón sostuvo un encuentro con el gerente general de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, y la gerenta legal del gremio, Camila Simunovic, con quienes abordó el proyecto de ley que traspasa la administración del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), iniciativa que ha provocado diferencias entre la industria y el regulador.

La agenda de Cortez

Otro que tuvo una agenca cargada de reuniones de Lobby fue el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez. superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, recibió a la Asociación Chilena de Venture Capital, quienes tuvieron el objetivo de retomar conversaciones con el anterior regulador para que los fondos de pensiones puedan invertir en capital de riesgo.

"Nuestro objetivo es retomar las conversaciones y trabajo que veníamos desarrollando desde el 2024 para la modificación del régimen de pensiones que permita la inversión de los fondos de pensiones en Venture Capital. Una iniciativa que se ha estado estudiando discutiendo y que ha presentado interes por parte de distintas administradoras", detalló el gremio en el registro del lobby.