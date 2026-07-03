Super de Pensiones pone en consulta propuesta de 10 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

Para el sistema de premios y castigos, serán las AFP las que definan una estrategia de inversión para cada clase de activo, siempre en el marco del régimen de inversión, por lo que se compararán con su propio rendimiento para el sistema de premios y castigos.

Finalmente, la Superintendencia de Pensiones puso en consulta su propuesta de fondos generacionales, medida incluida en la reforma previsional aprobada el año pasado y que reemplazará al esquema de multifondos.

En concreto, la propuesta del organismo encabezado por Joaquín Cortez contempla la creación de 10 fondos generacionales, donde los afiliados más jóvenes son asignados a los con mayor exposición al riesgo, mientras que los mayores son asignados a los más conservadores.

Este nuevo sistema se caracteriza, explicó el supervisor, por definir una trayectoria de inversión (glide path) alineada con el objetivo de pensión en la que la exposición al riesgo va declinando según la edad de los afiliados.

"La lógica económica es consistente con la teoría de inversión de acuerdo con el ciclo de vida que plantea, entre otras cosas, que afiliados más jóvenes pueden soportar más riesgo, porque cuentan con más tiempo para recuperarse en caso de sobrevenir una crisis en los mercados financieros. En el caso de las personas cercanas a la edad de retiro, en cambio, la misma crisis puede afectar significativamente sus pensiones. De esta forma, los fodos generacionales pueden mejorar la asignación de riesgos en el curso del ciclo de vida", señaló la entidad en un comunicado.

La propuesta establece que, de los 10 fondos, habrá uno inicial, el que agrupará en la partida a las personas de hasta 35 años; ocho fondos Intermedios, para las personas mayores de 35 años, en cohortes de cinco años; y, por último, un fondo llamado "de Consolidación" para aquellas personas mayores de 75 años.

"En este nuevo esquema, el ahorro obligatorio de las personas permanece en el fondo generacional asignado según el año de nacimiento, siendo el fondo el que adapta dinámicamente su estrategia de inversión según la etapa del ciclo de vida del afiliado, con el objetivo de maximizar su pensión. En el caso de los ahorros voluntarios, estos se depositarán en el fondo generacional que haya seleccionado el afiliado", detalló la Super.

AFP definirán estrategia

Respecto de la construcción de las carteras de inversión, la propuesta del regulador estableció una trayectoria en la que se reduzca la exposición a "activos de crecimiento", que son los vehículos de renta variable nacional, renta variable extranjera de mercados desarrollados y emergentes, renta fija de alto rendimiento (high yield), renta fija extranjera de mercados emergentes y activos alternativos.

En tanto, los "activos de protección" están compuestos por renta fija de gobierno y corporativa nacional, y renta fija extranjera; todos, especificó el regulador, con alto nivel crediticio.

Del mismo modo, las AFP deberán definir su asignación estratégica en las diferentes clases de activos dentro de los márgenes establecidos por el régimen de inversión, a partir de la cual se evaluará mensualmente el desempeño de la administradora para cada fondo generacional. Esta es la medida de premios y castigos que estableció la reforma para las gestoras.

Así, las administradoras podrán recibir compensaciones por desempeño en caso de que la rentabilidad del fondo generacional supere la cartera de referencia y banda de desviación establecida, y deberán retribuir al fondo en caso de que la rentabilidad sea menor al límite inferior de dicha banda.

Respecto de los límites de inversión, la propuesta considera lo dispuesto en la reforma previsional, que establece que los fondos generacionales deberán ajustarse a los límites máximos que fije el Banco Central, dentro de rangos de 30% a 80% para inversiones en instrumentos estatales, y de entre 50% a 80% para inversiones en el extranjero. Estos límites ya fueron definidos por dicha entidad, ambos en un nivel de 80%.

También recoge lo señalado en el Decreto Ley N° 3.500, el que regula el sistema de pensiones, en cuanto a disponer límites para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria y definir el concepto de cobertura cambiaria, materias que requieren informe previo favorable del Banco Central.

"La propuesta de la Superintendencia de Pensiones simplifica la estructura de límites generales de inversión y establece un límite máximo en activos de crecimiento como principal eje de las trayectorias de inversión de los fondos generacionales", señaló la institución.

Transición en abril 2027

La reforma de pensiones estableció que el régimen de inversión de los fondos generacionales tiene como fecha máxima de publicación el próximo 1 de septiembre de este año, mientras que en abril de 2027 se producirá la transición desde el actual sistema de multifondos a los nuevos fondos generacionales.

El regulador indicó que "la propuesta de régimen incorpora disposiciones transitorias a fin de facilitar la migración ordenada del actual esquema de multifondos a fondos generacionales, estableciendo durante los primeros años de implementación bandas amplias de desviación alrededor de las carteras de referencia, de forma de permitir un ajuste suave de los portafolios".

La propuesta tiene como fecha máxima para recibir comentarios el próximo 31 de julio.