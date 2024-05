Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AAch): “Tenemos que poner por delante a las personas si queremos realmente salir del inmovilismo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Alejandro Alzérreca lleva décadas trabajando en la industria de seguros y recientemente fue reelecto como presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) para un nuevo período de dos años.

Según el ejecutivo, el gremio estará concentrado en dos pilares. El primero, que la asociación sea un aporte en la construcción de “buenas políticas públicas para Chile” y el segundo, desarrollar mejores prácticas en términos de conductas de mercado, indicó el también gerente general de Vida Security en entrevista con DF.

Respecto al segundo foco, mencionó la tarea de robustecer el rol del Consejo de Autorregulación y el Defensor del Asegurado.

“(En materia de seguridad) le ha faltado convicción y fuerza al mundo político y esta es una manifestación más de la urgencia de cambiar nuestro sistema político para evitar el fraccionamiento y llegar a acuerdos en materias que parecen muy obvias”, expresó el titular del gremio asegurador.

- ¿Cómo opera el Consejo de Autorregulación?

- El Consejo emite resoluciones que son de cumplimiento obligatorio para todas las compañías asociadas y a lo que apunta es a tener buenas prácticas, ir más allá de (lo que exige) el regulador.

- ¿Y cuál es el plan con el Defensor del Asegurado?

- Es una instancia que nos gustaría potenciar y poner en conocimiento de los asegurados porque tiene un funcionamiento que garantiza una buena defensa para ellos. Las resoluciones son de cumplimiento obligatorio para las compañías e inapelables, no así para el asegurado. Si a éste no le satisface el dictamen del Defensor, puede seguir las instancias judiciales, pero la compañía no puede apelar a ese dictamen.

- ¿Cuánto se usa hoy este mecanismo de defensa?

- Se usa, pero queremos que se use mucho más. Pagamos veintitantos millones de siniestros al año y tenemos unos pocos miles en los cuales probablemente cometemos errores. No basta que cumplamos en el 99% de los casos; lo que nos debe preocupar son esos pocos casos en que no cumplimos.

Necesidad de avanzar

- ¿Qué espera para Chile en estos próximos dos años?

- En el último tiempo he visto una luz de optimismo. Me ha costado mucho entender por qué nos cuesta tanto poner en el centro los problemas y necesidades de las personas y generalmente quedamos entrampados en ideologías y en agendas individuales.

Recientemente en Enade, vimos un discurso donde el Presidente Boric relevó la importancia del crecimiento económico para avanzar, pero veo con cierta tristeza que transcurren las semanas y la discusión en vez de centrarse en cómo crecer, cómo invertir más y mejorar la productividad, se termina hablando del tono de los discursos, de si fue más o menos conciliador y así no avanzamos.

Tenemos que poner por delante a las personas si queremos realmente salir del inmovilismo.

- ¿Cómo ve la relación entre el Gobierno y el sector privado, la que se ve ha estado tensionada?

- Precisamente eso es lo que nos tiene inmovilizados. Preferiría no entrar siquiera a comentar eso porque lo importante es sacarlo de la agenda pública. En la medida que tengamos el comentario de si hay buenos o malos, mejores o peores, más conciliadores o menos, no vamos a avanzar.

- ¿Qué señales espera por parte del Ejecutivo? Estamos, por ejemplo, ad portas de la cuenta pública del Presidente.

- Consistencia y convicción en el mensaje. Así como vi esta luz de esperanza en Enade respecto a relevar la importancia del crecimiento económico, no lo vi en las actividades con motivo de la celebración del Día del Trabajo.

La inseguridad como un “impuesto”

- ¿Cómo ve el problema de la seguridad?

- Visualizo la inseguridad y la incertidumbre que estamos viviendo en el país, como un impuesto. La inseguridad, incertidumbre y la inflación termina siendo sufrida en mayor medida por los más vulnerables.

- Y en la industria, ¿qué impacto han visto?

- Obviamente que tiene un impacto directo. El seguro es un instrumento financiero que tiene en su origen un componente solidario: todos los asegurados juntan un fondo para poder contribuir a pagar a quienes se ven afectados por el evento cubierto. Si hay más robos, todos tenemos que contribuir un poco más. Eso es solidaridad en la base.

- ¿Ha visto disminución en la oferta de seguros o un aumento en el precio de las pólizas por esto?

- Si el riesgo se ha ido incrementando, la prima tiene que subir. Obviamente que hay menos oferta si tenemos más riesgo al mismo precio.

- ¿Esta es una de las materias pendientes del Gobierno?

- No restringiría esto en el Gobierno. Le ha faltado convicción y fuerza al mundo político y esta es una manifestación más de la urgencia de cambiar nuestro sistema político para evitar el fraccionamiento y llegar a acuerdos en materias que parecen muy obvias.





Crisis de las isapres y ley corta: “La gran preocupación es que el costo de no llegar a acuerdo es en vidas humanas”

Muchas compañías de seguros están ofreciendo seguros voluntarios complementarios de salud que “acogen un poco la necesidad de protección que tiene la gente en términos de que su eventual plan de salud pudiera verse de alguna manera amenazado”, planteó Alzérreca.

Respecto al actual debate sobre salud, señaló que “la gran preocupación es que el costo de no llegar a acuerdo es en vidas humanas y esa debiera ser la gran preocupación de todos, más allá de tácticas legislativas e ideología”. Así, advirtió que “si no solucionamos este problema, lo que vamos a tener son fallecidos, van a pagar la cuenta los más vulnerables, los que tienen enfermedades de base, que están esperando atención producto de una enfermedad grave o catastrófica y no podemos darnos ese lujo”.

Alzérreca destacó algunos aspectos, como el seguro complementario de salud de Fonasa, que hace un año “no tenía ni una viabilidad”, pero “un trabajo técnico, profundo y generoso con Fonasa hace que hoy tengamos un MCC (Modalidad de Cobertura Complementaria) en la ley que, si bien es cierto falta afinar, va a ser un aporte importante para el afiliado de Fonasa”. “Este seguro complementario no reemplaza el sistema privado de salud, lo complementa y “va a ser mucho más efectivo” con un sistema privado que funcione y no en uno que “esté colapsado”, agregó.



