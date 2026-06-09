La FIFA enfrenta riesgo de asientos vacíos con 180 mil entradas aún disponibles en la reventa oficial

El precio mediano de las entradas en ese mercado ha caído 20% en el último mes.

Los revendedores de entradas probablemente serán los primeros perdedores en el Mundial de este año, con cerca de 180 mil boletos todavía disponibles en las plataformas oficiales de reventa apenas días antes del inicio del torneo.

El precio mediano de las entradas ha caído 20% en el portal oficial para revendedores durante el último mes. Considerando una comisión de reventa de 26% sobre las transacciones realizadas a través de la plataforma, el Financial Times calculó que la mayoría de las reventas podrían concretarse con pérdidas.

El portal de reventa de la FIFA actualmente ofrece 176 mil entradas para la fase de grupos del torneo, en la que cada selección disputa tres partidos. Las estimaciones del FT sobre precios y disponibilidad, basadas en datos recopilados desde el portal de la FIFA, también muestran una amplia diferencia en el nivel de interés entre los distintos equipos. Cerca de 16 mil entradas permanecen sin vender para los partidos de Irán, con el asiento estándar más barato disponible a US$ 138.

Incluso Estados Unidos, principal anfitrión del torneo, enfrenta dificultades para vender entradas. Todavía hay 4.400 boletos disponibles en el portal de reventa para el partido inaugural del equipo frente a Paraguay. Pese a los fuertes descuentos, el precio mediano informado para ese encuentro sigue superando los US$ 800. Las entradas más económicas que aún vende directamente la FIFA para ese partido cuestan US$ 1.120.

Además de las reventas, la FIFA continúa ofreciendo alrededor de 15 mil entradas para partidos de la fase de grupos.

Los asientos vacíos representarían una situación embarazosa para la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, que optó por fijar precios considerablemente más altos que en ediciones anteriores del Mundial, argumentando que ello respondía a las condiciones del mercado local. El torneo, que se extenderá por cinco semanas, se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y comienza este jueves.

Los elevados precios iniciales y el uso de precios dinámicos —sistema mediante el cual los valores suben o bajan según la demanda— han provocado una fuerte reacción de grupos de hinchas y autoridades locales. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron investigaciones sobre lo que calificaron como precios de entradas “imposiblemente altos”.

Agrupaciones de aficionados estiman que el costo de seguir a una selección durante este Mundial será cinco veces superior al de hace cuatro años. Los precios para la final del Mundial en Nueva Jersey parten en US$ 4.185, aumentan hasta US$ 5.575 para asientos estándar y alcanzan US$ 8.680 para ubicaciones premium.

La FIFA ha destacado anteriormente la sólida demanda por entradas para el Mundial y señaló en enero que su sitio web había recibido más de 500 millones de solicitudes de reserva. La organización, una entidad sin fines de lucro con sede en Zúrich, indicó que espera recaudar más de US$ 3 mil millones por concepto de venta de entradas y hospitalidad durante el torneo, más de tres veces lo obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

Durante la fase de grupos, un promedio de 3.900 entradas sigue disponible para cada uno de los tres partidos de Arabia Saudita, pese a que la selección obtuvo un grupo relativamente atractivo junto a los excampeones España y Uruguay. El precio mediano de las entradas ofrecidas para los encuentros de los “Halcones Verdes” ya se ubica por debajo de su valor original.

Riad ha destinado cuantiosos recursos para fortalecer su imagen en el fútbol de cara a la exitosa candidatura que le otorgó la organización del Mundial de 2034. Sin embargo, su selección no ha logrado generar más interés que Cabo Verde, país de apenas unos 500 mil habitantes y último rival del grupo.

En contraste, el entusiasmo por México —cuyos tres partidos de la fase de grupos se disputan como local en Ciudad de México y Guadalajara— ha reducido la disponibilidad a apenas 300 entradas por encuentro. Estos boletos se transan en promedio a cuatro veces su precio original.

Las entradas para Colombia registran el mayor aumento promedio en el mercado secundario, con valores superiores a cinco veces su precio de emisión. El partido entre Colombia y Portugal en Miami es actualmente el encuentro con mayor sobreprecio, alcanzando en promedio seis veces el valor original. La entrada mediana aún disponible tiene un precio de US$ 3.000.

Algunos países pequeños también han despertado gran interés. Las pocas entradas que quedan para ver a Escocia, clasificada a su primer Mundial desde 1998, se transan con un premio de 85% respecto del precio inicial. La entrada mediana disponible para el partido de Escocia frente a Brasil cuesta cerca de US$ 2.000.

La FIFA permitió a los particulares comprar hasta cuatro entradas por partido y un máximo de 40 en total. Posteriormente, estas pueden revenderse en las plataformas oficiales, lo que ha generado una gran dispersión en los precios de acceso a los encuentros. En Toronto, donde las leyes locales contra la reventa exigen que las entradas se comercialicen a su valor nominal, hay muy pocos boletos disponibles en el mercado secundario.

En respuesta a las críticas por los elevados precios, la FIFA ha incorporado una pequeña cantidad de entradas más económicas.

La entidad, que fue contactada para comentar estos antecedentes, ha señalado anteriormente que está “centrada en garantizar un acceso justo a nuestro deporte tanto para los aficionados actuales como para los potenciales”, y que su estrategia de venta de entradas contempla “una amplia variedad de rangos de precios”.