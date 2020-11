Propiedades: cuáles son las claves para invertir en regiones

Cómo cuido mis lucas

Los expertos del sector inmobiliario destacan que algunas zonas del país tienen mayores retornos que las propiedades del Gran Santiago. Lo importante es explorar y tener en cuenta varios detalles para no cometer errores. ¿Norte o Sur?

Uno de los efectos de la pandemia en el sistema financiero ha sido la volatilidad a la que se han visto enfrentados los principales instrumentos de inversión. De ahí, que la posibilidad de invertir en una propiedad se vuelve atractiva, puesto que con el arriendo se puede asegurar un retorno seguro.

De acuerdo al índice de precios de ZoomInmobiliario, en octubre en la Región Metropolitana la rentabilidad promedio en los últimos 12 meses alcanzó a 4,82%. Pero en regiones se pueden encontrar mejores retornos, como por ejemplo, en el Biobío donde la ganancia promedio alcanza al 5,22%.

Por ello, buscar la opción de invertir en propiedades fuera de Santiago no deja de ser una oportunidad. El gerente general de TocToc.com, Jose Ignacio Vicente, explica que el precio de una propiedad no lo manda todo y por lo mismo es importante asesorarse y contar con información confiable.

Asimismo, añade que es importante tener en cuenta que quienes buscan una inversión exitosa con una propiedad logren adelantarse a la demanda. Para ello, Vicente sostiene que se debe estudiar el perfil del potencial arrendatario, las zonas de inversión y el tipo de propiedad, escogiendo aquellos sectores que aseguren buenos arrendatarios, buenas rentabilidades y cuenten con una mejor plusvalía esperada a causa de inversión pública o nuevos desarrollos inmobiliarios.

Para los que quieran partir por primera vez invirtiendo en regiones, el presidente de KMA Asset e ICalma Inmobiliaria, Carlos O'Rian, sugiere "enfocarse en la demanda que hay en cada zona que, en general, viene por el lado de gente que trabaja en entidades gubernamentales, estudiantes universitarios y personas de la salud. Lo importante es saber si la oferta existente en la región en particular es suficiente o no para la demanda existente, porque si es así, no hay oportunidad".

¿Dónde elegir?

El socio y gerente de Ventas de Assetplan, Gonzalo Ramírez, recuerda que los atracticos se dan en "el norte por las ciudades mineras, la costa por actividad de los puertos y en el sur con la actividad salmonera y el turismo. Además de mucha gente que quiere salir de Santiago e irse a vivir a regiones".

Al momento de tomar la decisión de escoger en qué región invertir, el gerente comercial de Propiedades de Macal, Alejandro García-Huidobro, indica que cuando hablamos de plusvalía "la zona centro costera y la zona norte es donde encontramos la mayor variación en aumento sobre el precio de las propiedades en los últimos tres años".

No obstante, O'Rian plantea que "si bien la costa era atractiva para invertir, principalmente por los arriendos en la época de verano, hemos visto cómo se ve afectada la zona en contingencias como la actual donde la demanda baja fuertemente".

O'Rian afirma que en ese contexto, Valdivia, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta y La Serena destacan como las ciudades donde se están desarrollando proyectos de inversión atractivos para el inversionista retail.

Factor plusvalía

García-Huidobro ejemplifica que en Antofagasta los precios en los que se venden han aumentado sobre el 20% en los últimos tres años. Mientras que en Valparaíso, Concón y Viña del Mar, han visto alzas que fluctúan entre un 10% y un 25% a pesar de la pandemia.

Desde Macal resaltan las oportunidades que hay en el sur de Chile e indican que el valor promedio de un departamento en Puerto Varas es de 80,7 UF/m2, mientras que en Las Condes es de 110 UF/m2 y en Providencia de 98UF/m2.

De esta forma, un departamento de 60 m2 en Puerto Varas costaría cerca de 4.800 UF, y en Las Condes o Providencia podría costar entre 6.600 UF y 5.800 UF, "estamos hablando de un 27% o 17% más que en Puerto Varas con vistas al lago", destaca García-Huidobro.

Según información dada por Macal, las ciudades con mayor plusvalía son Concón y Viña del Mar, con un precio por m2 que supera las 60 y las 70 UF, respectivamente. En el norte es Iquique con 58 UF/m2, en el sur Valdivia con 55 UF/m2, y Concepción y Punta Arenas con 50 UF/m2.

¿Casa o departamento?

Entre invertir en comprar una casa o un departamento Ramírez sugiere que "para renta creemos que es más eficiente invertir en departamentos, ya que tienen mayor demanda y una mantención y administración más fácil".

Misma recomendación entregan desde KMA Asset y agregan que "si bien actualmente hay una fuerte demanda por casas, nunca copará la demanda por departamentos".

Respecto a cómo debe ser el departamento ideal a invertir, en Macal recomiendan que estén en zonas centricas o cercanas a atractivos turísticos con tipología entre 60 a 100 m2 y con al menos dos dormitorios y un baño.

Qué resguardos tomar

Para evitar inconvenientes, O'Rian menciona que el mayor error de las personas es no preocuparse factores básicos que al final no logran generar una ocupación efectiva de la propiedad.

En esa línea, Ramírez dice esto significa saber en cuánto se arriendan los departamentos, cuál es la vacancia, la morosidad. Adicionalmente, identificar bien qué tipología es conveniente comprar en cada ciudad y si es conveniente comprar con o sin estacionamiento y bodega.