Acciones suben y el dólar extiende su caída tras reporte de empleo

Es una sesión diferente. Wall Street está cerrado por el feriado del Día de la Independencia, pero EEUU sigue dictando la dirección de los mercados. Las acciones de semiconductores y otras, duramente castigadas en las últimas sesiones, buscan un repunte al cierre de la semana, impulsadas por la idea de que quizás no es necesario un sesgo tan restrictivo por parte de la Reserva Federal.

El Kospi coreano repuntó casi 6% y el Nikkei japonés anotó un alza de 1,47%. El buen momento se extendió a Europa, donde las acciones operan en un nivel récord tras su buena sesión de ayer. Si estuvieran en operaciones hoy, el Nasdaq y el S&P500 anotarían una apertura al alza. Los futuros de los índices estadounidenses suben liderados por el Nasdaq (+1,08%).

El dólar extiende su caída y deja espacio para un avance de los commodities. El petróleo parece haber encontrado un piso en torno a los US$68 para el WTI y cerca de los US$72 para el Brent. El cobre sube y avanza casi 1% en el Comex para transar en US$6,22 por libra, su avance es más moderado en Londres.

El reporte laboral de junio mostró una desaceleración en la creación de empleo en la economía estadounidense. En junio se crearon 57.000 empleos no agrícolas, mucho menos que los 110.000 que proyectaba el mercado. Además, se redujo en 74.000 el número de empleos registrados en los dos meses anteriores.

Aunque la tasa de desempleo cayó a 4,2%, el mercado leyó el reporte como una señal de que la economía no se está sobrecalentando, lo que resta presión para que la Fed eleve las tasas de interés. Sin embargo, los futuros de tasas que sigue la Bolsa de Chicago muestran aún un 65% de probabilidad de un alza en la reunión de octubre.

Desde la Casa Blanca enviaron un mensaje público al presidente de la Fed, Kevin Warsh. El presidente Donald Trump optó por apuntar a los gobernadores y dijo que Warsh enfrentaba un “directorio hostil” al interior de la Fed. Su consejero económico, Kevin Hassett, dijo que la administración confía en que Warsh “podrá convencer a los demás miembros del directorio”. Bloomberg reporta que la Casa Blanca no ha abandonado la búsqueda de reformas que le permitan despedir y reemplazar a los gobernadores con mayor facilidad.

Los fondos de deuda privada vuelven a los titulares ante reportes de crecientes solicitudes de redención o retiro por parte de los inversionistas. Los principales fondos enfrentaron solicitudes de retiro por unos US$17.000 millones en el segundo trimestre, pero aplicaron las cláusulas de límite y entregaron solo US$5.900 millones, menos que en el primer trimestre.

En nuestro especial semanal, Juan Carlos Ureta, president de Renta4, analiza desde España las fuerzas que moverán a los mercados en el segundo semestre, la transformación que ve en la economía, con un ciclo de crecimiento global que tendrá o deberá tener a los emergentes como protagonistas. Además, las razones de Chile para estar optimista.

En la portada de Diario Financiero: Gremios chilenos se preparan para audiencias en Washington y así evitar el arancel del 12,5% de Trump. Quiroz propone que parte del cobro por la invariabilidad tributaria financie la exención de contribuciones.

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