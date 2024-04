Cobre acelera su avance mientras los mercados esperan datos de inflación en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cobre y el oro continúan concentrando la atención en los mercados, al menos hasta que llegue el reporte de inflación de EEUU correspondiente a marzo.

El oro marca otro récord (US$ 2.373 por onza), pero el cobre destaca porque su avance se atribuye a apuestas alcistas con mirada de largo plazo. El metal acumula un alza de 11,24% en lo que va del año (precio en la Bolsa de Londres).

Los analistas de Bank of America siguen los pasos de Citi y elevan los precios objetivos. En el caso del oro apuntan a US$ 3.000. Para el cobre, la apuesta es a un alza de 30% en el precio hacia 2026. En una entrevista con Bloomberg TV esta mañana, Francisco Blanch, head of global commodities at BofA Global Research, advirtió que la esperada crisis de suministro del cobre ya ha llegado.

Fuera de los metales la acción es más moderada. El petróleo modera su avance, después de que un reporte mostrara un aumento de inventarios en EEUU. Mientras, los principales índices bursátiles muestran alzas moderadas, impulsadas por las acciones tecnológicas y mineras.

Los futuros de Wall Street recortan sus avances iniciales y operan casi planos a la espera del reporte de inflación de marzo. El mercado quiere ver un alza mensual del índice de precios en torno a 0,3%. La cifra marcaría una baja desde el 0,4% de febrero. Sobre todo, sería la primera baja mensual desde septiembre 2023. En el caso de la inflación subyacente se espera un alza mensual de 0,3% y de 3,7% a 12 meses.

La Reserva Federal calificó las sorpresas en los reportes de enero y febrero como “accidentes” en el camino de desaceleración de la inflación. De ahí la importancia de evitar un tercer mes con cifras por encima de lo esperado.

Es un buen día para las acciones de tecnología. TSMC reportó un alza anual de 34,3% en sus ingresos en marzo. Se trata de su mayor alza para un mes desde noviembre 2022. Mientras, ByteDance, matriz de TikTok, anunció un alza de 60% en sus utilidades de 2023.

En Asia, el impulso de las acciones tecnológicas se refleja un avance de 1,85% del Hang Seng. Sin embargo, dos noticias golpean a China. Fitch recortó las perspectivas de calificación crediticia de China de “estable” a “negativa”, destacando la doble amenaza de la desaceleración del crecimiento y el aumento de la deuda pública. Además, los reguladores europeos anuncian una investigación sobre los subsidios recibidos por empresas chinas de paneles solares y energía eólica que participan en proyectos en países de la región.

Diario Financiero reporta en su titular los avances del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Se destaca que el Gobierno logra aprobar cambios a la norma general antielusiva, mientras la oposición advierte de un “poder ilimitado del SII”. El proyecto está agenda para ser discutido hoy por la sala de la Cámara de Diputados.

