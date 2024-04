El oro domina en los mercados en medio de la aversión al riesgo y el dólar se fortalece tras cifras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El oro y el dólar lideran en una sesión dominada por la aversión al riesgo.

No faltan razones para el nerviosismo: Israel promete represalias por el ataque lanzado por Irán y sus aliados, los consumidores estadounidenses desafían los pronósticos de desaceleración, y desde China llegan señales de desaceleración.

El oro retoma las alzas y transa en US$ 2.385 por onza. Citi lanza la apuesta más alcista hasta ahora por el metal, y predice que llegará a los US$ 3.000 hacia fines de 2025. Otros bancos también han actualizado sus proyecciones de precio en el corto plazo. UBS espera que el metal alcance los US$ 2.500 hacia diciembre, y Goldman Sachs lo ve en US$ 2.700.

El escenario es algo distinto para el dólar. Si bien la divisa estadounidense tiene un rol como activo refugio, el alza de estos días es atribuida a una reacción a las cifras estadounidenses. El índice global del dólar sube 0,12%, a su mayor nivel desde octubre y sumando un alza de 2% en los últimos cinco días.

Las monedas y activos emergentes sufren ante el avance del dólar. El índice MSCI EM, que sigue a las acciones de estos mercados, borra los avances del año y opera con una caída de 1,09%, con las acciones latinoamericanas especialmente castigadas.

EEUU reportó cifras inesperadas en las ventas de retail. En marzo, las ventas crecieron 0,7%, más del doble de lo esperado por el mercado. Además, el alza de febrero se revisó al alza de 0,6% a 0,9%.

El dinamismo de la economía complica el escenario para un recorte de tasas de parte de la Fed. Los futuros de tasas de la Bolsa de Chicago todavía muestran un 71% de probabilidad de una baja en septiembre. Pero analistas de UBS advierten: “Si la actividad continúa resiliente y la inflación se mantiene por encima de 2,5%, hay un riesgo real de que la Fed retome las alzas de tasas a inicios del próximo año”.

La idea provocó fuertes pérdidas en el cierre de Wall Street, que arrastran a su a vez a las acciones en Asia y Europa esta mañana. Además, hay alzas importantes en las tasas de los bonos soberanos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llega a 4,642, su mayor nivel desde inicios de noviembre pasado.

Hoy el mercado seguirá de cerca las conferencias agendadas por el gobernador del BoE, Andrew Bailey; y su par estadounidense, Jerome Powell. Además de cifras de viviendas y producción industrial de EEUU.

También llegan sorpresas desde China, que reportó un crecimiento mayor al esperado en el primer trimestre. El PIB se habría expandido 5,3% respecto al primer trimestre del año pasado. Sin embargo, el mercado se concentra en la debilidad de las cifras de marzo. Las ventas de retail, la producción industrial y el uso de la capacidad industrial mostraron cifras por debajo de lo previsto. El reporte se interpreta como la pérdida del impulso que la economía china tuvo al inicio del año.

La española Naturgy ve subir sus acciones 8,26%, después de que el diario español Cinco días reportara que TAQA, empresa de la unidad de energía del fondo soberano de Abu Dhabi está en conversaciones para adquirir la firma. Naturgy Chile Gas Natural es filial de Naturgy.

En Brasil hay cuestionamientos a la gestión del ministro de Hacienda, Fernando Haddad. El gobierno brasileño actualizó ayer su meta fiscal, postergando alcanzar un superávit fiscal para la próxima administración. Para el mercado, la revisión muestra o una excesiva ambición de Haddad o la debilidad de su plan.

Diario Financiero titula con una entrevista al CEO de Rio Tinto, quien expresa el interés de la minera por expandir su actividad en cobre y litio en el país. Además, el Banco Central eleva los límites de inversión de AFP en activos alternativos e industria prevé mayor rentabilidad de los fondos.

ATENTOS A: