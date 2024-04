El oro y el cobre brillan en los mercados, mientras las acciones esperan datos de inflación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ya sea por las señales de recuperación o en busca de refugio, liderados por el oro los metales se convierten en los protagonistas al inicio de la sesión. El oro sube más de 1% y se acerca a los US$ 2.400 por onza. Otros metales como el níquel, el zinc y el estaño ven alzas similares.

El cobre revierte pérdidas iniciales y sube 0,41% para llegar a los US$ 4,30 en la Bolsa de Chicago, el próximo techo se calcula en los US$ 4,4 por libra. El avance del cobre es atribuido a expectativas de una mayor actividad económica en China y señales de recuperación en Europa. A eso hay que sumar las expectativas de una mayor demanda impulsada por la construcción de centros de datos, la infraestructura para la Inteligencia Artificial y la mayor demanda de energía, advierte Saad Rahim, economista jefe de Trafigura.

Rahim participa en la Conferencia de Materias Primas organizada por Financial Times. Según el economista de Trafigura, la demanda por cobre podría aumentar en un millón de toneladas extras a 2030, ampliando el déficit ya previsto. Goldman Sachs ratificó recientemente su apuesta alcista por el cobre, y Citi elevó sus precios esperados para el metal a US$ 10.000 por tonelada (hoy en US$ 9.453) hacia fines de 2024 y a US$ 12.000 hacia 2026.

Fuera de los commodities hay poca acción en los mercados. Las acciones operan sin grandes variaciones, excepto en Asia, donde el Nikkei anoto un alza de 1,08%. Las bolsas europeas caen de forma moderada, y los futuros de Wall Street operan planos a la espera del reporte de inflación que se publica mañana y la acción del BCE el jueves.

En el mercado crecen las apuestas de que la Fed podrá realizar un máximo de dos recortes de tasas hacia fin de año. Mientras, se espera una acción del BCE tan pronto como en junio. La idea apoya la apuesta de un dólar más fuerte frente al euro y otras monedas. En Japón, las expectativas de intervención aumentaron después de que el yen rozara nuevamente los 152 por dólar.

El petróleo sigue en la mira del mercado. El crudo retoma las alzas y el barril de Brent se mantiene por sobre los US$ 90. Hay cierto optimismo en torno a un posible cese al fuego en Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, aseguró que se está cerca de un acuerdo que permitirá la liberación de los rehenes en manos de Hamás. La agrupación terrorista, por el contrario, afirma que no hay avances.

HSBC captura titulares con el anuncio de la venta de su negocio en Argentina. El banco asumirá una pérdida por US$ 1.000 millones por la operación, pero justifica que es necesaria para concentrarse en otros negocios menos volátiles y más conectados internacionalmente.

En otras noticias regionales, Colombia se prepara para una jornada de marchas organizada por sindicatos y sectores aliados al gobierno. La oposición prepara movilizaciones en las próximas semanas. En el ojo del huracán está la reforma de salud que Gustavo Petro insiste en implementar vía decreto, tras su fracaso en el Congreso.

Diario Financiero sigue de cerca las discusiones en torno a la reforma previsional en Chile. Otro titular recoge la cautela del mercado en sus apuestas por bajas de tasas, a pesar de la sorpresiva cifra del IPC de marzo. Además, Enami inicia elección de socio tecnológico en litio e invierte US$ 10 millones en explorar tres salares.

Que tengan un buen día. Hasta mañana.

