El petróleo frena su caída tras postergación de reunión entre EEUU e Irán
El dólar opera plano en una sesión en la que Wall Street estará ausente.
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Los actores del mercado reciben un primer recordatorio de que el camino hacia un acuerdo definitivo entre EEUU e Irán será largo y accidentado. El esperado encuentro entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el representante del régimen iraní, en Suiza, queda postergado.
La reunión debía marcar el arranque de los 60 días de negociaciones establecidos en el memorándum de entendimiento. Además, se confirma un nuevo ataque de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Aún no hay respuesta oficial, pero reportes desde Teherán señalan que el régimen ha condicionado la reapertura del estrecho de Ormuz al cese completo de hostilidades también contra Hezbollah.
El mercado reacciona con caídas en las acciones y un petróleo que transa mixto. El barril de crudo Brent extiende su caída, pero regresa por sobre los US$79 por barril. El WTI llegó a subir más de 2% en la apertura europea, pero desde entonces ha moderado su avance y transa ligeramente por encima de los US$77.
Las caídas dominaron en la sesión asiática y se extendieron a la apertura europea, pero el Stoxx600 logra recuperarse y anota un alza moderada. Los futuros estadounidenses operan con pérdidas en una sesión en la que Wall Street estará ausente por feriado.
El dólar opera plano. El titular en el mercado cambiario es la caída del yen a 161,31 por dólar, su menor nivel en casi 40 años frente a la divisa estadounidense, lo que genera especulaciones sobre una próxima intervención cambiaria.
Analistas apuntan a que los niveles de reservas de combustible alcanzarán un punto crítico a fines de julio, lo que aumenta la urgencia por la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz. Reportes señalan que, si bien hay movimientos de buques en la zona, las navieras están optando por la cautela.
En nuestro especial semanal, Juan de Dios Iragüen, head de Estrategias de Inversión de Falcom Asset Management, analiza el impacto del memorándum entre EEUU e Irán y los cambios anunciados en la Fed. Apunta a que el mercado está exagerando en su expectativa de alzas de tasas de parte del emisor estadounidense.
SpaceX capta varios titulares esta mañana. La acción tuvo una caída de casi 4% ayer y opera a la baja fuera de mercado. Pero recibe una buena noticia. Moody’s eleva la calificación de la deuda de SpaceX a grado de inversión, lo que le permitiría financiarse a menor costo. FT reporta que SpaceX planea una colocación de bonos por unos US$20.000 millones.
En la región, los colombianos se alistan para volver a las urnas en la definición presidencial. Diario Financiero destaca el entusiasmo del mercado ante un posible triunfo del candidato de derecha De la Espriella, apuntando a su programa y equipo económico.
El titular principal es para el plan de desinversiones de Codelco. El nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, evalúa la venta de la participación de la estatal en El Abra y Quebrada Blanca.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Posibles anuncios desde Reino Unido, donde Keir Starmer enfrenta un nuevo desafío a su continuidad como primer ministro tras el triunfo electoral del laborista Andy Burnham.
- Nada menos que cuatro banqueros del BCE tienen conferencias agendadas. El mercado pondrá mayor atención a la del economista jefe del emisor, Philip Lane.
- 15:00 Argentina reportará ventas de retail de mayo.
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