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El petróleo frena su caída tras postergación de reunión entre EEUU e Irán

El dólar opera plano en una sesión en la que Wall Street estará ausente.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán petróleo dólar FED tasa de interés
<p>El petróleo frena su caída tras postergación de reunión entre EEUU e Irán</p>

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