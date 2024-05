El rally de los mercados se suaviza tras datos de IPC en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El optimismo se refuerza y el apetito por el riesgo se apodera de los mercados, después de que ayer EEUU reportara una desaceleración en la inflación y ventas de retail de abril. Los tres índices de Wall Street extienden su avance en niveles récord y el bitcoin transa en su mayor nivel en tres semanas.

Sin embargo, el rally desatado ayer por los reportes de EEUU se modera. El dólar frena su caída, el bitcoin transa con una ligera alza y las acciones europeas revierten su tendencia para operar con pérdidas.

Esta mañana, los futuros de tasas muestran que el mercado ha reforzado sus apuestas por dos recortes de tasas de 25 puntos base de parte de la Fed este año, con el primero llegando en septiembre. Es más, el índice elaborado por la Bolsa de Chicago muestra un salto en las apuestas por un recorta tan pronto como en julio.

Algunas voces llaman a la cautela y recuerdan que el IPC no es el único indicador que mira la Fed. No sólo el emisor estadounidense ha advertido que quiere ver “varios meses” de datos en camino en la dirección deseada (la inflación hacia el rango meta), sino que será clave ver que la desaceleración se traslada al índice de gasto de consumo personal (PCE). La Fed prefiere el PCE porque ofrece una visión más precisa del comportamiento del gasto y la inflación. La desaceleración del PCE prácticamente se ha estancado desde noviembre pasado. La cifra correspondiente a abril no llegará hasta fin de mes.

El buen momento del cobre continúa, aunque vemos comportamientos distintos en las diferentes bolsas donde transa el metal. En Londres, el cobre avanza un 1,66% para acercarse a los US$ 10.390 por tonelada. En el Comex, el metal opera casi plano (+0,08%) en torno a los US$ 4,92 por libra, aún 2 centavos por debajo de su máximo precio de cierre alcanzado en marzo 2022. DF destaca que el alza del cobre ha llevado al tipo de cambio a niveles cercanos a los $900.

En Europa la agenda política está dominada por el atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico. El mayor atentado político en dos décadas en la región se produce a tres semanas de las elecciones europeas. Fico, de 59 años, está estable pero una condición “seria” tras recibir cinco disparos, en un atentado que la prensa europea atribuye a la polarización política causada por su gobierno. Fico es descrito como un político “populista y prorruso”.

Los mercados también siguen con atención la reunión de los presidentes de China y Rusia. Xi Jinping recibe a Vladimir Putin en Beijing para una visita de estado de dos días. Durante el primer día de conversaciones se firmaron nuevos acuerdos de cooperación.

Diario Financiero destaca en su portada la decisión del Gobierno de poner urgencia a la reforma de pensiones, y la oposición acusa presión en la tramitación. El titular principal es para la alerta de los empresarios, quienes advierten que hay 100 aserraderos en peligro de cierre por falta de masa forestal.

ATENTOS A: