Futuros de acciones en Wall Street suben tras señales de una Fed menos restrictiva

Mientras Chile y otros mercados en Latinoamérica estuvieron cerrados por feriado, Wall Street tuvo un cierre mixto, influenciado por el anuncio de la Fed y las palabras de su presidente, Jerome Powell.

Como se esperaba, la Fed mantuvo la tasa de referencia en 5,5%. Pero, y es a lo que se aferran los mercados esta mañana, el mensaje de Powell y el emisor estadounidense fue menos “hawkish” de lo esperado.

¿Qué no dijo Powell? Cuestionado varias veces durante la rueda de prensa, Powell insistió en que el nivel actual de la tasa de interés es “suficientemente restrictivo” para llevar la inflación a la meta de 2%. Quizás tomará más tiempo del previsto, pero la dirección en la trayectoria de la inflación no ha cambiado (no, todavía). Powell descartó la posibilidad de un alza de tasas de interés (por ahora) como siguiente cambio en la tasa de referencia.

Los futuros de Wall Street operan con alzas moderadas esta mañana, y el dólar plano. Mientras, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen 20 puntos base a 4,61%. En general, hay un ánimo de alivio.

La reacción de los mercados al inicio de la sesión de hoy se explica por lo que se leyó como un mensaje más bien “dovish” o expansivo de la Fed. Se descartó un alza de tasas, se mantuvo viva la posibilidad de al menos un recorte este año, y -esta fue la gran sorpresa- se redujo el ritmo de “quantitative tightening” (QT) o ajuste cuantitativo. Desde mediados de 2022, la Fed inició la venta de los bonos adquiridos durante la pandemia y antes, como una forma de retirar liquidez del sistema financiero sin elevar la tasa de interés. Ayer, la Fed anunció que reducirá la cantidad de bonos que deja madurar cada mes desde los US$ 60.000 millones a US$ 25.000 millones, lo que significa una reducción significativa en la retirada de liquidez del sistema.

Fuera de EEUU, el mercado está atento a los vaivenes del yen. El BOJ interviene nuevamente, sumando unos US$ 50.000 millones esta semana, pero el yen se mantiene en sus niveles más bajos frente al dólar en tres décadas. Hay la idea de que el BOJ necesitará de más rondas de intervención para combatir la depreciación del yen frente al dólar. Un problema que otros bancos centrales enfrentarán a medida que la Fed postergue el recorte de tasas.

Novo Nordisk y Shell son las empresas que capturan los titulares en la sesión de resultados. Shell superó las expectativas en el primer trimestre y anuncia una recompra de acciones por US$ 3.500 millones. Mientras, Novo Nordisk vio crecer sus utilidades un 28%, tras más que duplicar la venta de su inyección para bajar de peso, Wegovy. Apple es la empresa que concentra la atención de Wall Street, que recibirá los resultados tras el cierre de la jornada.

La OCDE actualiza sus proyecciones económicas. El organismo espera que la economía global crezca 3,1% en 2024 y 3,2% en 2025. Un mejor desempeño de EEUU impulsa la proyección para este año. Algunos puntos destacados del nuevo informe: India lidera el ritmo de expansión con un crecimiento de más de 6% tanto para este como para el próximo año; mientras, China crecería bajo 5% en ambos años. La OCDE anticipa un importante repunte para Argentina en 2025, con un crecimiento de 2,7%.

Para Chile, el organismo prevé una expansión de 2,3% en 2024 y 2,5% el próximo año. Más recortes de tasas y una baja de la inflación ayudarían al repunte, pero se alerta por el freno de la inversión. La OCDE cuestiona que “la competencia y el espíritu empresarial se ven ahogados por unos procedimientos regulatorios largos y complejos”. Sugiere, el paso “a sistemas de «licencia cero», la digitalización de los trámites, y un mayor gasto en investigación y desarrollo”. Además, de un “sistema tributario más ecológico y progresivo”.

A propósito de la economía chilena, Diario Financiero destaca en su edición que el crecimiento bajó el ritmo en marzo, pero bastó para cerrar el mejor trimestre desde comienzos de 2022. El titular principal anuncia que el Gobierno presentará este mes el proyecto de Ley para regular el uso de la inteligencia artificial.

