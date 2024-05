Futuros de Wall Street operan con ligera alza, mientras que el cobre y el oro alcanzan niveles récord

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El cobre alcanza un récord bordeando los US$ 11.000 por tonelada en Londres, y asentándose sobre los US$ 5 por libra en el Comex. El metal acumula un alza de 35% en los últimos doce meses, con el mayor impulso desde marzo pasado.

Analistas atribuyen las alzas de las últimas semanas a lo que se conoce como un “short squeeze”, que obliga a operadores que habían apostado por una caída en el precio del metal (ante las señales de una baja demanda) a comprar el metal para cubrir sus posiciones. Se reporta una verdadera lucha en la industria por adquirir cobre físico antes de la expiración del contrato de entrega en julio.

Además, el buen momento del cobre ha atraído a más fondos de inversión, que no quieren perderse del rally ante las buenas perspectivas de largo plazo para el metal. En Señal DF, el exdirector de Presupuesto Matías Acevedo advierte: “Todos los excesos del cobre, más allá del precio de largo plazo, hay que ahorrarlos”.

Pero el cobre no está solo en su alza. El oro sube 1,11% a un precio récord de US$ 2.444 por onza. El metal acumula un alza de casi 20% en lo que va del año. La plata se dispara 3% a US$ 32,25, su mayor valor en 11 años, y un avance de 38% desde enero. El níquel acumula un alza de 31% en lo que va del año. El mineral de hierro sube 1,6% a su mayor valor en tres meses.

Fuera de los metales, los movimientos son más bien moderados. Los futuros de Wall Street operan con una ligera alza, y el dólar se mantiene plano con señales de debilidad.

Los mercados esperan esta semana una caravana de conferencias de banqueros centrales, mientras mantienen viva la expectativa de un recorte de tasas de parte de la Fed este año. El gran evento llegará el miércoles con los resultados de Nvidia, que podría dar un renovado impulso a las acciones tecnológicas y con ellas a los índices estadounidenses.

La agenda internacional está dominada por la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Hosein Amir. Raisi, quien desde su elección en 2021 implementó mayor represión política y religiosa, era visto como principal candidato para reemplazar a Ali Khamenei como supremo líder de Irán. El país deberá realizar nuevas elecciones en 50 días. Pero el comité supremo, liderado por Khamenei, el que veta a los candidatos y por lo tanto puede asegurar la mantención del status quo.

Diario Financiero reporta que la SEC cita a Enel este lunes para evitar cortes de luz frente a nuevo pronóstico de lluvia. El titular destaca el auge de los ADR argentinos en Wall Street de la mano de la presidencia de Javier Milei. También en la edición de hoy se recogen las revisiones en las proyecciones de resultados al cierre de 2024 para SQM, Latam, Santander y Falabella.

