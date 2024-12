Futuros de Wall Street suben a la espera de Powell

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Francia y Jerome Powell capturan la atención del mercado. En París, los legisladores decidirán hoy la suerte del primer ministro Michel Barnier y su gabinete. Mientras en Nueva York, en una cumbre con inversionistas, el presidente de la Fed responderá a preguntas sobre el estado de la economía y la política monetaria.

Los futuros de Wall Street operan al alza, a la espera de las palabras de Powell. En Europa vemos alzas moderadas tras una sesión mixta en Asia, donde la caída de 2% de la bolsa surcoreana puso el freno. El dólar repunta, impulsado además por la debilidad del euro, que espera una definición de un voto decisivo en la asamblea legislativa francesa.

El mercado podrá escuchar primero a Powell, quien participa de la NYT Dealbook Summit, poco antes de las 15:00 horas de Chile. Inversionistas buscarán confirmar las expectativas de una Reserva Federal dispuesta a continuar con los recortes de tasas. El mercado da un 74% de probabilidad a una baja de 25 puntos base en la reunión del 18 de diciembre.

Se espera que, si bien la economía estadounidense siga mostrando un mayor dinamismo que sus pares del G7, no dé señales de sobrecalentamiento. Las cifras del mercado laboral son claves en ese análisis. Ayer ya la encuesta de aperturas laborales (JOLTS) mostró que en octubre hubo más ofertas de empleo a las esperadas. Hoy, Wall Street recibirá datos desde el sector privado. Se espera que la encuesta ADP muestre una desaceleración de la creación de empleos del sector. También se pondrá atención al índice PMI de servicios elaborado por el Instituto de Gerentes de Compra (ISM).

En París, la votación del voto de no confianza contra el primer ministro Barnier comenzará al mediodía de Chile, pero la definición no llegaría hasta la noche. Ayer, el Presidente Emmanuel Macron llamó a los políticos a evitar el caos y no respaldar el voto contra el gobierno.

El euro cae nuevamente a su menor nivel en dos años frente al dólar (1,0492) y los rendimientos de los bonos franceses vuelven a subir, ampliando su diferencial con sus pares alemanes en 85 puntos base. El costo de financiamiento de Francia es ahora mayor que el de España, Portugal y Grecia.

Al otro lado del mundo, en Seúl, los legisladores debaten también un voto clave. El Presidente Yoon Suk Yeol enfrenta un voto de censura tras su decisión de imponer anoche la ley marcial. La decisión de Yoon fue una fallida apuesta por retomar el control del gobierno, que ha visto bloqueada su agenda y su presupuesto debido a su minoría en el Congreso. Miembros de su propio partido desertaron al mandatario tras la decisión que sacudió a un país con una democracia joven, de menos de 40 años.

Desplazados por los titulares políticos, nuevos datos desde China llevan a cuestionar la solidez del aparente repunte de la actividad. La medición privada del índice PMI de servicios mostró una inesperada baja en noviembre, recordando la debilidad que enfrenta la demanda interna.

En la región, Argentina captura los titulares con el anuncio del fin de la gratuidad de la educación universitaria y la salud para extranjeros no residentes en el país. DFSUD presenta un detalle sobre los estudiantes extranjeros en esa nación.

Diario Financiero destaca en su portada que el Gobierno plantea cambiar el sistema de nombramiento de directores de AFP en empresas. Además, la ministra de Minería destaca las iniciativas para reducir los tiempos de ejecución de inversiones, en medio de la mayor ola de proyectos desde el superciclo del cobre hace una década.

ATENTOS A: