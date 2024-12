Minería chilena alcanza su mayor cartera de inversión de proyectos desde el súper ciclo del cobre hace 10 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La cartera de inversiones de la minería chilena rompió la barrera de los US$ 80 mil millones en proyectos para el periodo 2024-2033, tras anotar un salto significativo de 26,6% respecto a 2023, alcanzando así su mayor nivel desde el súper ciclo del cobre, hace 10 años atrás.

De acuerdo al informe “Inversión en la Minería Chilena: Cartera de proyectos 2024-2033” de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), al que tuvo acceso Diario Financiero, el portafolio actualizado de inversiones para la siguiente década comprende un total de 51 proyectos, alcanzando los US$ 83.181 millones.

Esta cifra no incluye el reciente anuncio de inversiones de BHP por US$ 13.700 millones por no cumplir criterios metodológicos. Por ello, la cartera podría elevarse a cerca de US$ 100 mil millones.

En contraste, la cartera de 2023-2032 contemplaba 49 proyectos con una inversión total de US$ 65.712 millones.

El incremento año a año se ha visto impulsado por la incorporación de 11 nuevas iniciativas, que aportan un alza de US$ 15.659 millones, así como también el aumento en los montos destinados a proyectos existentes, que agregaron US$ 10.233 millones.

Entre las iniciativas que justifican el aumento de la inversión total para el periodo, destacan la expansión de El Abra de Freeport-McMoran, con una nueva concentradora (US$ 7.511 millones); las obras complementarias y ajustes operacionales de Mina Chuquicamata Subterránea de Codelco (US$ 4.429 millones); la modificación de las instalaciones de Los Bronces de Anglo American, con la remoción del Tranque Pérez Caldera y la adaptación de recurso hídrico (US$ 1.104 millones); el proyecto Paloma -exBlanco- de Codelco para extracción y procesamiento de litio (US$ 1.100 millones).

Por parte de Codelco se observa un incremento de US$ 7.527 millones en su plan de inversiones destinado a proyectos operativos y estructurales, mientras que en el sector privado se registra un aumento neto de las inversiones de US$ 2.328 millones.

Los proyectos que se llevarán a cabo entre el 2024 y 2028 suman US$ 42.955 millones, representando el 51,6% de la cartera. Por otro lado, las iniciativas que se prevén ejecutar después de 2028 involucran 21 de los proyectos registrados, con una inversión estimada de US$ 30.033 millones, equivalente al 36,1% del total de inversiones.

Cobre: 89% del total

La inversión en proyectos cupríferos experimentó un aumento desde US$ 57.351 millones en 2022 a US$ 73.704 millones en 2024, la cifra más alta desde 2014 y que representa un 89% del total de la cartera de inversiones en el metal rojo al 2033.

De la cifra, un 40% corresponde a Codelco, con US$33.032 millones, registrando un alza de 53% respecto a 2023. Para el próximo quinquenio, esto es entre 2024 y 2028, el Capex asociado tanto a proyectos en desarrollo como estructurales de la estatal es de US$ 20.433 millones.

En la minería privada de cobre, un total de US$ 36.098 millones corresponden a inversiones de la gran minería en la próxima década, mientras que la mediana proyecta un desembolso de US$ 3.179 al 2033.

El informe estima que entre 2024 y 2033 el incremento nominal total en la capacidad de producción anual de cobre fino será de aproximadamente 2.223 kton: 15 proyectos de expansión aportarán 1.687 kton/año a la capacidad productiva, mientras que 7 proyectos nuevos añadirán 537 kton/año.

Los proyectos greenfield, que habilitan nuevos yacimientos y minas, representan un 18% del total de la cartera, donde la mitad de ellos corresponden a proyectos de extracción de cobre.

En cuanto a los proyectos brownfield, de reposición o expansión de operaciones, son el 80% del portafolio.

Ante la diferencia de distribución entre uno y otro, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilo, Claudia Rodríguez, indicó que la mayoría son brownfield debido a que “implican menor riesgo, ya que se desarrollan sobre infraestructura existente, reduciendo los costos iniciales y los plazos de implementación”. Por el contrario, los greenfield “requieren mayores inversiones iniciales, enfrentan más desafíos regulatorios y ambientales, y conllevan mayores riesgos en términos de retorno”.

Otros minerales

Además del cobre, la cartera 2024 de Chile presenta una variedad de otros minerales importantes, incluyendo litio, molibdeno, oro y plata.

Hay tres proyectos de oro y varios proyectos de cobre que ofrecen aportes significativos en oro y plata, como Ciclón Exploradora, Santo Domingo y Costa Fuego, sumando una capacidad total de aportar aproximadamente 14.534 kg de oro y 18.315 toneladas de plata.

Si bien las inversiones de oro y plata han disminuido en un 38,2% en comparación con el 2023, son mayores en un 57% que las del 2017 y un 96% que en el 2016.

En cuanto al hierro, se prevé una contribución importante de 20,68 millones de toneladas, provenientes principalmente de tres proyectos enfocados en la producción primaria de hierro: Los Colorados (CMP) con una capacidad de 9,475 millones de toneladas, Santo Domingo (Capstone), que también incluye coproducción de hierro y Dominga (Andes Iron), con 7,2 millones de toneladas.

Sobre el polémico proyecto emplazado en la comuna de La Higuera, el informe destaca que si bien Andes Iron ha hecho pública su intención de persistir con su iniciativa en tribunales, a septiembre de 2024 aún no existe un veredicto que permita concluir si se realizará o no.

Cifras por regiones

A nivel regional, destaca la concentración de la inversión en la zona norte del país, específicamente en las regiones de Antofagasta y Atacama, las que suman US$ 45.492 millones, lo que representa un 55% de la inversión total a 2033. “Esto evidencia la relevancia y el peso que tienen estas regiones en la economía del país”, sostiene el documento.

Atacama resalta también por la diversidad de su cartera de proyectos. Cuenta con 15 iniciativas y de estos, US$ 4.745 millones están destinados a minerales que no son cobre: US$ 1.501 millones son en oro y US$ 2.900 millones en litio.

En Biobío, figura el proyecto de tierras raras de Aclara con CAP con una inversión de US$130 millones.

Del total de US$ 83 mil millones de la cartera, US$ 40.389 corresponden a proyectos “base”, ya en ejecución, mientras queUS$ 8 mil son calificados como “probable”, US$ 14.424 como “posible” y US$ 20 mil como “potencial”.