Inversionistas miran a Francia con Wall Street ausente por feriado

Con Wall Street cerrado por el Día de Acción de Gracias, Europa concentra el protagonismo de la sesión. Una crisis política en Francia dispara sus costos de financiamiento a niveles no vistos desde la crisis de deuda de la Eurozona hace más de una década.

Sin embargo, las acciones europeas repuntan tras una sesión mixta en Asia. El dólar extiende su avance, que es alimentado además por la debilidad del euro. Con Alemania en recesión y ahora Francia enfrentando el posible colapso del gobierno de Michel Barnier, las expectativas en torno al futuro de la Eurozona se deterioran.

El rechazo del parlamento al Presupuesto 2025 presentado por Barnier está empujando a un quiebre de la alianza de socialdemócratas e izquierdistas que hizo posible su elección como primer ministro. Tanto la izquierda como la derecha radical, esta última liderada por Marine Le Pen, han amenazado con un voto de no confianza contra Barnier en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos.

Las encuestas no ofrecen respaldo al gobierno, que asumió en septiembre pasado, y muestran que un 63% de los franceses rechazan también los lineamientos del Presupuesto, que busca reducir el déficit fiscal (hoy en 5% del PIB) y la deuda pública que supera el 110% del PIB.

Mientras, en Alemania la atención estará en la inflación, que podría mostrar una extensión del repunte ya registrado en octubre, complicando aún más el escenario para el BCE y su plan de recortes de tasas.

Por el contrario, en el mercado aumentan las expectativas de que la Fed continuará con el previsto recorte de 25 puntos base en su reunión de diciembre. Si bien el índice de precios ligado al consumo (PCE) confirmó el alza de la inflación en octubre, su avance estuvo dentro de las expectativas. Además, el gasto personal de los consumidores mostró una moderada desaceleración.

Las acciones tecnológicas se benefician de reportes de que EEUU aprobará restricciones más leves a las esperadas hacia China. Según Bloomberg, las medidas que se anunciarían la próxima semana son menos radicales a lo inicialmente previsto.

También hay señales de moderación en la relación entre Donald Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ambos reportaron haber tenido una conversación telefónica “excelente”. Según Trump, Sheinbaum se comprometió a “cerrar la frontera”. Por su parte, la presidenta mexicana dijo que explicó cómo se han detenido las caravanas de migrantes hacia EEUU.

Pero en un reporte que debe encender las alertas, The Wall Street Journal asegura que empresarios petroleros e inversionistas que donaron a la campaña de Trump y son cercanos al republicano están empujando por negociar con Nicolás Maduro, en lugar de presionar por el cambio de régimen en Venezuela bajo la idea de “más petróleo por menos inmigrantes”.

Hay expectativas hoy en Brasil en torno a los anuncios que pueda hacer el ministro de Finanzas, Fernando Haddad. Ayer el mercado recibió negativamente el anuncio de un aumento de la exención del impuesto a la renta, en lugar de medidas concretas de reducción del gasto fiscal. Según Haddad, la exención tributaria, una promesa de “Lula” da Silva para quienes ganen menos de US$ 800 mensuales, no tendrá impacto fiscal. El mercado no está convencido.

Diario Financiero titula con el ingreso de un proyecto por parte del Gobierno para modernizar los planes reguladores y reducir a la mitad los plazos de tramitación. Además, una nueva propuesta de Hacienda abre debate sobre la potencial doble tributación de los dividendos y renegociación de convenios internacionales.

