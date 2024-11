Nueva propuesta de Hacienda abre debate sobre la potencial doble tributación de los dividendos y renegociación de convenios internacionales

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) está agitado. Los gremios del sector no quedaron satisfechos con el inicio de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda, que este lunes les entregó un anticipo de lo que será su propuesta de modificación al sistema de impuesto a la renta, que se ingresará al Congreso en las próximas semanas.

En la presentación que realizaron las autoridades de Teatinos 120, se adelantó que se insistirá con un sistema dual (desintegrado), reduciendo la tasa corporativa desde un 27% a un 25% y con nuevos tributos a las rentas del capital y a la primera distribución de dividendos.

Pero en lo que concierne a las pequeñas empresas, Hacienda propuso aumentar la tasa de tributación actual, hoy en un 12,5%, pero dejándola por debajo del 25% que, por ley, deben tributar las firmas a partir del próximo año. Una ley aprobada en la pandemia redujo temporalmente la tasa de Primera Categoría para las pequeñas sociedades.

Si bien el Ejecutivo no entregó números, sí les adelantó dos cosas: que la gradualidad del ajuste tendrá en consideración la situación de la economía, y que se está pensando en un aumento escalonado para la tributación. Este y otros temas no convencen a los gremios.

"La discusión del régimen pyme se centró en tener un diseño tal que no existan desincentivos a crecer por razones tributarias. Falta aterrizar algunos temas pero el espíritu es simplificar el viaje del emprendedor. Aún están abiertos los temas", explica el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, advierte que el esquema propuesto por Hacienda "enreda" la discusión: "Se insiste con que el régimen general para las PYME sea el sistema transparente, que es algo que nos preocupa ya que las PYME caerán automáticamente en ese esquema. Queremos que el régimen general sea el de contabilidad completa. Y la verdad es que subir el impuesto desde el 12,5% actual no conversa con tener en consideración la situación económica de las empresas", dice.

El sistema transparente exime a los contribuyentes de impuesto de Primera Categoría, pero establece que deberán tributar a nivel de Global Complementario por sus utilidades independiente de si las han percibido o no.

El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, califica como "inadecuado" incrementar la tasa de tributación actual de las PYME, sino que más bien preferiría -dice- que se hable de medidas para "aumentar la rentabilidad y productividad de las empresas, ya que si siguen muriendo PYME no se podrán recaudar los recursos que se esperan".

La propuesta de Teatinos 120 considera que el sistema para las PYME será totalmente integrado entre impuesto personal y corporativo, lo que significa que al momento de pagar su impuesto, el socio de una compañía podrá descontar como crédito la totalidad del gravamen pagado por su empresa.

Asimismo, se insistirá con la creación de un sistema de “monotributo” para nuevos emprendimientos, con un impuesto único de UTM 1 al mes que sustituye a renta e IVA para los contribuyentes que tengan ingresos por hasta UF 1.800 el primer año y hasta UF 2.400 el segundo año. Además, se establece un sistema de monotributo “social” con un impuesto que sustituye al IVA y renta de UTM 0,5 para microemprendimientos con ventas por hasta UF 310 y que estén en el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Las negociaciones continuarán el próximo lunes en Teatinos 120.

¿Doble tributación?

Otra arista de análisis es el sistema que propone Hacienda para las grandes compañías, donde se persevera con la desintegración del sistema tributario, a través de un nuevo régimen dual. Esto significa que separará la tributación de personas y el de empresas.

La reducción de la tasa de Primera Categoría será compensada con nuevos impuestos: por una parte, se crea uno a las rentas de capital (IRC) con una tasa de 16%, a la que estarán afectos los propietarios de empresas que sean contribuyentes de impuestos finales, que será retenido al momento de realizar la distribución de dividendos. También se crea un gravamen denominado impuesto a la primera distribución (IPD), con una tasa de 4%, que aplica a utilidades distribuidas por las empresas sujetas al régimen general de tributación, independiente de quien sea el destinatario de los beneficios. Será un impuesto que se retiene al momento de que las utilidades son distribuidas.

El director del área tributaria y socio de Arteaga Gorziglia, Andrés Ossandón, dice que la propuesta debiera considerar cómo interactuarán el impuesto del 16% a las rentas de capital de contribuyentes finales y el 4% al primer dividendo pagado: "Es muy probable que la propuesta contemple mecanismos para evitar la doble tributación a los dividendos, en base a la utilización de créditos, cuando corresponda. En caso de no existir algún tipo de mecanismo que regule la interacción de ambos impuestos, efectivamente estaríamos frente a un escenario de doble tributación de los dividendos".

El socio de SW Chile, Rodrigo Benítez, detalla que la eventual doble imposición se produce cuando se soporta un impuesto al comprar una sociedad que incluye en su valor utilidades retenidas, y luego al distribuir estas utilidades o dividendos se soporta un impuesto adicional: "Esto genera una gran distorsión porque incentivará distribuir las utilidades antes de vender las sociedades, lo que generará una descapitalización y menor inversión en las empresas. Por último, se debe analizar bien esta normativa en su contexto internacional, considerando que los 37 convenios de doble tributación suscritos por Chile suponen un sistema totalmente integrado para su cumplimiento".

Una visión similar en esta última línea expresa el socio de Tax & Legal de KPMG, Alberto Cuevas, quien enfatiza que con su propuesta Hacienda busca establecer un tope de 39,5% de carga tributaria sobre los dividendos para grandes empresas: "Los inversionistas extranjeros podrán hacer uso de los beneficios de los convenios de doble tributación para ajustar esta carga tributaria total, ya sea con disminuciones de tasas o créditos que puedan utilizar en sus países de residencia. Se debe tener presente que una propuesta como esta puede llevar a la necesidad de renegociar algunos de los convenios vigentes para lograr un adecuado equilibrio entre los impuestos aplicados en Chile y en el extranjero a esos inversionistas".

Si bien no cree que exista una doble tributación, el socio de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, expone que la tasa del 4% anticipa el pago del impuesto, lo cual podría tener un "impacto" en la caja de grupos empresariales que tienen varias sociedades en sus holdings.

"Esto en la práctica podría hacer que la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 25% quede sin efecto porque al aplicar este impuesto del 4 % al dividendo, se aumentaría el impuesto pagado por las empresas de un grupo a un 28%, lo cual va en la línea contraria a lo que se está buscando. Además, no me parece que la propuesta avance en simplificación ya que la tributación definitiva variará dependiendo si hay o no un grupo de empresas (holding), y si la sociedad es PYME o del régimen general".

Pablo Mahu, de Serrano Abogados, complementa que un gravamen a las rentas del capital -que no es más que un impuesto al dividendo retenido al momento de la distribución- junto con el impuesto a la primera distribución, constituyen "claros ejemplos" de doble tributación: "Además, las utilidades que generaron los dividendos ya habrían sido gravadas previamente con el impuesto de Primera Categoría. Este esquema introduciría múltiples capas de tributación sobre las mismas sumas".

¿Se simplifica el régimen tributario?

La socia de Tax & Legal de Forvis Mazars, Consuelo Muñoz, plantea que la convivencia de dos sistemas -uno integrado y otro no-, más un régimen exclusivo para las PYME, está "lejos" de ser una simplificación del sistema tributario. "Sin embargo, dependiendo del detalle de las normas que se propongan y cómo medie su implementación, quizás al largo plazo esto signifique una simplificación del sistema en comparación al actual".

La socia del área legal y tributaria de PwC, Sandra Benedetto, cree que la reducción del impuesto corporativo y de la carga total a los dividendos desde 44,45% a 39,5% supondría eliminar el sistema de registro tributario para llevar el control de los créditos, lo que puede ser "más simple" desde el punto de vista práctico. "Sin embargo, plantea interrogantes como por ejemplo, cómo se afectarán los convenios de doble tributación que Chile tiene con otros países; como se hará la correcta definición de qué empresas quedan en el sistema general y cuáles quedan en el sistema PYME; o cómo se llevará el control del 4% pagado", complementa.

Ahora, el sistema de monotributo sí podría simplificar el cumplimiento tributario de los contribuyentes a los que está dirigido, cree el socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, Víctor Fenner. "En cuanto a la desintegración, veo difícil que pueda simplificar el sistema, aunque nuevamente ello dependerá de los detalles de la regulación, que aún no conocemos", señala.