Inversionistas reducen riesgo en los mercados a la espera de debut de SK Hynix y resultados
Desde EEUU aseguran que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques.
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La cautela se impone previo a la apertura de Wall Street. Tras una sesión positiva en Asia, impulsada por el sector tecnológico, y un inicio mixto en Europa, los futuros estadounidenses operan con caídas moderadas. Se registra, además, un bajo volumen de transacciones.
Puede que los inversionistas estén evitando tomar posiciones de cara al fin de semana, y a la espera de la próxima semana del inicio de la temporada de resultados y del reporte de inflación de EEUU.
En Asia, el Nikkei japonés avanzó 1,20%, en parte por el impulso de acciones vinculadas a los semiconductores, en parte por un anuncio del gobierno. La ministra de Finanzas japonesa declaró que esperan que los fondos de pensiones inviertan más en instrumentos financieros domésticos. Su declaración impulsó los bonos y el yen.
En Europa, el Stoxx600 opera con una caída moderada tras revertir alzas iniciales tímidas. Mientras, el Dow Jones intenta un repunte desacoplándose de las caídas del Nasdaq y del S&P500. El dólar opera plano con tendencia a la baja.
El inicio de las transacciones de ADRs de SK Hynix podría inyectar nueva vida al repunte de las acciones tecnológicas. La firma coreana valoró en US$149 la acción en el Nasdaq capturando US$26.500 millones. Fue el mayor debut de una empresa extranjera en el mercado estadounidense y es la tercera mayor salida a bolsa. La operación registró una fuerte demanda, a pesar de las recientes dudas sobre las valoraciones y la sostenibilidad de las alzas en las acciones de semiconductores y chips de memoria.
En nuestro especial semanal abordamos el atractivo de las acciones latinoamericanas ante escenarios de volatilidad en las acciones ligadas a la IA. Camila Guzmán, portfolio manager Latam de LarrainVial Asset Management aborda, además, el impacto de una posible alza de tasas de la Fed y las expectativas a diferentes sectores por país.
El mercado recibe aliviado la declaración de EEUU sobre la continuidad de las negociaciones con Irán. A pesar del reciente intercambio de ataques, un funcionario de la Casa Blanca no identificado confirma que las conversaciones técnicas continúan. El objetivo de ambas partes es llegar a un acuerdo definitivo dentro del período de 60 días fijado en el memorándum de entendimiento, que se vence a mediados de agosto. El petróleo reaccionó con una baja, pero con el paso de las horas ha recortado su caída para estabilizarse en torno a los US$76 por barril para el Brent y US$71 para el WTI.
Netflix destaca antes de la apertura. Las acciones de la firma suben un 1% antes del inicio de la sesión, tras que WSJ reportó que busca añadir un servicio de televisión en vivo y nuevos paquetes de suscripción para retener y aumentar su base de suscriptores.
En la portada de Diario Financiero: Hacienda formaliza la baja del impuesto corporativo al 22% en la ley miscelánea y acota el crédito fiscal al empleo. Sube la alerta por estrechez del sistema eléctrico, que podría enfrentar un déficit de abastecimiento en julio.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- Delta Airlines reporta resultados antes del inicio de la sesión.
- 08:00 Brasil reporta la tasa de inflación a junio.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de julio.
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