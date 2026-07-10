Sube la alerta por estrechez del sistema eléctrico: podría enfrentar déficit de abastecimiento en julio

Este jueves hubo una nueva reunión en medio de nuevos antecedentes del Coordinador. Acciona ya propone medidas a considerar en un decreto preventivo de racionamiento.

Horas de conversaciones y de revisión de antecedentes se vivían hasta la tarde de este jueves en torno a cómo enfrentar la actual estrechez del sistema eléctrico, situación que emerge cuando se opera sin mayores holguras y la red es susceptible a los déficits o interrupciones frente a contingencias.

El jueves pasado el Coordinador Eléctrico (CEN) levantó la primera luz amarilla al identificar en su Estudio de Seguridad de Abastecimiento escenarios de mayor exigencia operacional en materia de abastecimiento, debido a factores como la falta de lluvias asociada al retraso de El Niño y la indisponibilidad de unidades generadoras relevantes, y desde entonces el seguimiento de la situación crítica se ha deteriorado.

“El jueves de la semana pasada, el Coordinador sacó un informe en el que alertaba sobre esta situación. El mismo jueves tuvimos reunión con las empresas en el Ministerio. Hemos estado trabajando jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hoy tenemos reunión con la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (DOH). Estamos en contacto con el ministro de Grange (Transportes y Obras Públicas) para tomar las mejores decisiones que resguarden el suministro eléctrico en el país”, reconoció en la mañana de este jueves la ministra de Energía, Ximena Rincón, al ser consultada por si hay una posibilidad real de publicar un decreto preventivo de racionamiento.

En dicha cita -que comenzó a las 17.30 horas y se extendió por alrededor de una hora- participó el subsecretario de Energía, Hugo Briones y la DOH, en medio de nuevos antecedentes que elevan la tensión.

Luego de que a inicios de semana el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes, solicitara entregar antecedentes complementarios respecto al informe publicado la semana pasada por el organismo, este miércoles la entidad que supervisa la operación del sistema eléctrico respondió, dando cuenta de un escenario más exigido que el comunicado hace siete días atrás. Esto fue de tal relevancia que el director ejecutivo del Coordinador, Ramón Castañeda, lo informó como un hecho esencial a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Este último escrito -al que tuvo acceso DF- se envió con copia a la ministra Rincón.

XIMENA RINCÓN, MINISTRA DE ENERGÍA.

“Los resultados del Estudio Complementario muestran que, en los escenarios analizados, se verifica déficit de abastecimiento eléctrico para julio de 2026. Respecto de agosto de 2026, si bien también se proyecta déficit de abastecimiento, la probabilidad de ocurrencia de éste dependerá de la evolución efectiva del margen de energía disponible del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)”, se indica en el análisis complementario.

En particular, según se resumió en la carta del Coordinador a la SEC, bajo el “caso 6”, existe déficit para el corto plazo, en el escenario que se verifiquen las condiciones simuladas, como bajo aporte hídrico, indisponibilidad de dos centrales térmicas eficientes de gran tamaño en la zona central y restricciones en la reposición de combustible diésel.

“En esta situación, el sistema requeriría un consumo de diésel superior a la capacidad sostenible de reposición estimada, lo que podría provocar quiebres de stock en centrales de generación y, como consecuencia, un déficit de abastecimiento durante los meses de julio y agosto de 2026 si se mantienen las condiciones ya señaladas y no se adoptan medidas adicionales”, advierte Castañeda en el escrito a la timonel de la SEC, Marta Cabeza.

¿El decreto es inminente?

Y si bien el gobierno estaría avanzando en distintas opciones, no se habría tomado una decisión definitiva hasta el cierre de esta edición. Algunos comentan que este viernes sería el día decisivo y que se procederá a publicar un decreto preventivo de racionamiento. Desde el Ministerio de Energía se han mostrado cautos frente a esta posibilidad, pero fuentes comentan que ya se estaría trabajando en este documento.

Además, al acuerdo que tomó este miércoles Generadoras de Chile en una sesión de directorio extraordinario de solicitar a Rincón un decreto, se suman nuevos movimientos. En una carta enviada a la CNE, con copia a la ministra, Acciona Energía Chile solicitó considerar siete medidas en orden prioritario para maximizar la capacidad de generación y transmisión del sistema en su conjunto.

Entre las disposiciones está instruir al Coordinador a que utilice criterios conservadores en la programación de la operación de las centrales eléctricas, en particular, que el CEN aplique reservas operacionales en la gestión de los embalses para conservar de mejor forma el recurso hídrico ante escenarios de estrés; y también a que posponga todos los mantenimientos preventivos y correctivos postergables.

Se añade mandatar a que el Coordinador realice un análisis de la capacidad de transmisión que podría ser maximizada, y que también este organismo convoque al despacho, de acuerdo con el listado de prioridad de colocación, a todas las centrales de generación que pueden operar con diésel y que han informado al CEN que sólo pueden operar en condiciones de estrechez energética.

A esto se suma fortalecer las reglas de reconocimiento de potencia en caso de indisponibilidad de combustible, de modo tal de que los propietarios de centrales térmicas tengan un incentivo efectivo para mantener un stock de diésel acorde al actual escenario operacional del SEN (Sist. Eléctrico Nacional); y mandatar a que el Coordinador acelere la conexión de proyectos avanzados de generación y transmisión.

“Es importante destacar que estas medidas permiten maximizar la capacidad de generación y de transporte disponible en el SEN, sin modificar sustancialmente las reglas del mercado eléctrico”, sostiene Acciona.