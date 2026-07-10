Hacienda formaliza baja del impuesto corporativo a 22% en ley miscelánea y acota crédito fiscal al empleo

Cumpliendo estrictamente el cronograma establecido para la tramitación de la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional, minutos antes de las 20 horas de este jueves el Ministerio de Hacienda ingresó al Senado el último set de indicaciones al proyecto, para comenzar la recta final de su tramitación ante la comisión del ramo de la Cámara Alta este viernes.

Se trata de un set de enmiendas importante, que hace referencia al corazón del proyecto: los cambios en materia tributaria.

El hito se enmarca en la aprobación del proyecto en sus dos primeras estaciones técnicas esta semana: en la comisión de Medio Ambiente y en la de Trabajo, desde donde se despacharon los artículos con acuerdos parciales el martes y miércoles de esta semana, respectivamente.

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Las enmiendas, eso sí, tienen como antecedente principal el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con un grupo de senadores del PPD la noche de este miércoles, en el que se acotó el mecanismo de invariabilidad tributaria del proyecto.

Ahora, no será parejo por 25 años para inversiones desde US$ 50 millones, como decía el proyecto original, sino que será escalonado con plazos entre 10, 15 y 20 años para proyectos de entre US$ 50 millones y sobre US$ 350 millones.

Para acceder al mecanismo de estabilidad, el Fisco solicitará al inversionista el pago de una sobretasa de 1,5 puntos porcentuales del impuesto de Primera Categoría.

Las enmiendas aterrizan lo acordado, pero también regulan cambios a una serie de artículos clave.

En las enmiendas, se modifica el guarismo de recorte de la tasa de Primera Categoría: ya no será una desde 27% a 23%, sino que a 22%.

De esta forma, los contribuyentes que se acojan a la invariabilidad tendrán una tasa de 22%, más la prima de 1,5 puntos porcentuales, para llegar a 23,5%. En cambio, los que no accedan a invariabilidad tributarán con una tasa de 22% por sus utilidades no distribuidas.

El cronograma de los cambios se modifica de la siguiente forma: en 2027 (año tributario 2028) se bajará la tasa a 25%; en 2028 (tributario 2029) a 23%; y en 2029 (ejercicio fiscal 2030) llegará al 22%.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había establecido que en el marco de las negociaciones se consideraba una rebaja de la tasa a 22% en caso de acordar una limitación a la invariabilidad tributaria y una sobretasa para acceder al contrato ley con el Estado.

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Menor costo fiscal

Otra innovación clave que se confirma en las indicaciones se refiere al crédito tributario al empleo.

Se trata de una de las principales medidas que defiende el ministro Quiroz para proteger los puestos de trabajo de la población más vulnerable, ya que se enfoca en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000-$ 838.000), con una estructura de crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM. El monto de este crédito podrá ser imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.

Ya en el trámite en la Cámara, el Ejecutivo modificó el instrumento, priorizando a los trabajadores menores de 25 años y las mujeres.

Las indicaciones acotan el universo de aplicación del crédito a los sueldos pagados por empresas que presten servicios del conocimiento en la economía digital. Esto implicará reducir el costo fiscal desde US$ 1.400 millones al año a cerca de US$ 600 millones.

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Invariabilidad y prima para contribuciones

Otro acuerdo que norman las indicaciones se relaciona con la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de adultos mayores de 65 años.

Esto generaba un costo para los municipios de US$ 200 millones al año. De estos, US$ 130 millones serán compensados por el Fisco vía aportes anuales al Fondo Común Municipal (FCM) en la Ley de Presupuestos.

Los US$ 70 millones por compensar habían generado una rebelión de los alcaldes tanto del oficialismo como de la oposición.

Hacienda desechó la idea de focalizar la exención. A cambio, comprometió medidas en las indicaciones para compensar esos recursos, como por ejemplo que un tercio de la prima por invariabilidad tributaria se destinará como aporte al FCM; entregar facilidades para que los municipios cobren los derechos de aseo, como por ejemplo supeditando la entrega de algunos documentos como licencias de conducir a no tener esa deuda con el gobierno local; y exigir patente comercial a las sociedades de inversión. Esto se realizará a través de retención en el formulario 22 en la Operación Renta de cada año.

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Se desecha, por el momento, el polémico artículo 8

En las indicaciones hay un gran ausente: no se repondrá -por el momento- el polémico artículo 8 del proyecto, que proponía exceptuar a la inteligencia artificial de la Ley de Propiedad Intelectual para el uso de datos sin autorización ni compensación a sus titulares, generando controversia entre expertos y la Asociación Nacional de la Prensa.

La idea original fue rechazada en la Cámara de Diputados, por lo que finalmente se decidió no perseverar en ese tema.