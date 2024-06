Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Banco Central Europeo se prepara para hacer historia. El mercado da por sentado que hoy, por primera vez, el BCE recortará su tasa de interés de referencia antes que la Reserva Federal. Se espera un recorte de 25 puntos base.

El dólar y el euro operan más bien planos a la espera del anuncio. La acciones recortan avances iniciales, pero las bolsas se benefician del impulso de Nvidia y el buen momento de las acciones tecnológicas. Los metales tienen una sesión al alza, y el cobre avanza 1% en Londres.

Más allá de la baja de tasas, el mercado estará atento a las nuevas proyecciones que publique el BCE para la inflación en el mediano y largo plazo. Hay la idea de que es necesario revisarlas al alza, pero que esto no impediría a que el BCE ponga en agenda al menos otros dos recortes de tasas para lo que queda del año. Economistas de HSBC esperan que la próxima acción llegue en septiembre.

No es por quitarle protagonismo al BCE, pero en realidad la importancia del evento de hoy -al menos para el mercado- radica en qué impacto tendrá en la Fed y sus planes. Hay la esperanza de que el inicio del relajamiento monetario en la Eurozona, y pronto en Reino Unido, impulsen una acción similar de parte de la Fed.

Estas expectativas se refuerzas tras los últimos datos laborales. La encuesta ADP de empleo privado mostró ayer una caída en las contrataciones (188.000 en abril a 152.000 en mayo) mayor a la esperada. La confirmación de señales recientes de desaceleración del mercado laboral llegará mañana con el reporte de la tasa de desempleo y contrataciones no agrícolas. Una encuesta de Reuters publicada ayer muestra que un 60% de economistas espera dos recortes de tasas de parte de la Fed este año.

El componente tecnológico también es importante. Las acciones de Nvidia suben casi 2% antes de la apertura, tras un rally de más de 5% ayer. La empresa no sólo superó los US$ 3 billones de capitalización bursátil, también impulsó al S&P500 a su 25° cierre en nivel récord (Bloomberg sacó la cuenta) este año. Pero no se trata sólo de Nvidia. Las acciones tecnológicas lideran las alzas en Asia y Europa.

En la región:

La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, desafía las acusaciones de fraude y pide que se abran las urnas para revisar cada voto: “Confiamos en nuestro triunfo”.

y pide que se abran las urnas para revisar cada voto: “Confiamos en nuestro triunfo”. El Senado brasileño aprobó un impuesto de 20% a las compras internacionales de hasta US$ 50 , que antes quedaban exentas de tasas de importación. La medida busca contener el ingreso de productos vendidos por cadenas chinas como Shein. El proyecto ahora va a la Cámara.

, que antes quedaban exentas de tasas de importación. La medida busca contener el ingreso de productos vendidos por cadenas chinas como Shein. El proyecto ahora va a la Cámara. En Argentina, el gobierno de Javier Milei es sorprendido por una alianza entre diputados kirchneristas y radicales para aprobar cambios al pago de pensiones contrarios a la propuesta oficialista.

para aprobar cambios al pago de pensiones contrarios a la propuesta oficialista. El gobierno peruano autorizó a la minera Barrick Gold iniciar actividades de exploración en la frontera sur del país.

Diario Financiero reporta en su titular el ingreso de un proyecto de ley del Ejecutivo para regular parcelaciones con nuevas exigencias para conjuntos residenciales rurales. También en la portada se destaca un estudio sobre cuánto influyen los años cotizados y la remuneración sobre la tasa de reemplazo de la pensión.

ATENTOS A: