Los mercados bursátiles buscan estabilizarse, pero el petróleo no da tregua

Los inversionistas en Asia parecen haber olvidado el lunes negro, en particular en la Bolsa de Tokio.

El Nikkei cerró esta jornada a punto de borrar por completo el derrumbe histórico del 12,4% sufrido a comienzos de semana. Ayer subió un 10,2% y hoy ha recuperado otro 1,19%. El Banco de Japón ha tenido mucho que ver en estos avances, al sugerir un retraso a la hora de aprobar nuevas alzas en las tasas de interés para evitar mayor inestabilidad en los mercados. Este retraso eso sí tiene eco en el yen que cae más de un 2%, favoreciendo a las empresas exportadoras de Japón, que están con un impulso alcista.

A esta hora los mercados europeos tratan de acoplarse a sus referentes de Asia y Estados Unidos, buscando frenar la racha de caídas de cinco jornadas consecutivas. Al cierre de ayer en Wall Street, el Nasdaq remontó más de un 1%, mientras los futuros asoman positivos de cara a la apertura de este miércoles.

La agenda macro está con los ojos en Europa, particularmente en Alemania, donde la producción industrial mejoró algo más de lo esperado, un 1,4% frente al 1% previsto. No obstante, las exportaciones han registrado una caída muy superior a la anticipada, un -3,4% frente al 1,5% esperado. En materia de resultados, Novo Nordisk, la firma europea más grande por capitalización presentó un retorno peor al pronóstico de los analistas, llevando a la farmacéutica a ajustar a la baja su previsión para el resto del año, lo que de inmediato tuvo eco en la acción, cuya caída roza el 6%.

La divisa norteamericana sigue fortaleciéndose, no así el petróleo que ha dado una tregua. El barril de Brent se mantiene sobre los US$ 76, con el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, en US$ 73.

Hoy Diario Financiero titula con el subsidio al Mepco, que ha demandado unos US$ 150 millones este primer semestre del año, en medio de otras tantas discusiones que se dan en el Congreso por otros subsidios.

ATENTOS HOY: