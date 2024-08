En medio de debate por las cuentas de la luz, el Fisco ha subsidiado en más de US$ 150 millones a los combustibles en el primer semestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las cuentas de la luz han estado en la discusión en el último mes en Chile.

Primero, por el incremento en las tarifas domiciliarias y para clientes regulados, que comenzarán a reflejarse con más fuerza en la facturación que ya comenzaron a recibir los clientes; y segundo, por los masivos cortes de energía que se han registrado desde fines de la semana pasada, que tiene a algunos hogares sin suministro hace más de 100 horas.

El Gobierno se encuentra negociando en una mesa técnica con asesores parlamentarios una fórmula para aumentar la cobertura del subsidio para contener las alzas de la electricidad para las familias más vulnerables, instancia donde se ha incorporado la discusión sobre las sanciones a las compañías que interrumpan el suministro.

Un factor relevante para ese debate es el subsidio que el Fisco entrega a otros tipos de energía, como las gasolinas y el diésel, a través de la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Un informe elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) calcula los millonarios aportes que ha entregado el Fisco en la primera parte del año para contener el incremento en el valor de los combustibles, mediante la operación del Mepco.

Los cálculos del economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, apuntan a que en el primer semestre el Mepco entregó subsidios a los combustibles por US$ 153 millones, distribuido en US$ 141,5 millones entre enero y marzo y US$ 12,3 millones entre abril y junio.

"El precio de venta al público de combustibles de consumo vehicular el Chile presentó durante abril y mediados de mayo una tendencia al alza, para posteriormente reducirse en el margen hasta fines del segundo trimestre. Esta dinámica responde fundamentalmente al comportamiento de precio mayorista (precio ENAP). En todo caso, el precio de venta al público promedio de las gasolinas y el diésel durante el segundo trimestre fue mayor a lo observado en el primer trimestre del año", explica el economista.

El Mepco opera a través del impuesto específico a los combustibles. Cuando el valor del petróleo y el dólar se incrementan en el exterior, se reduce temporalmente el gravamen y se entrega un subsidio a dichas fuentes de energía. El caso contrario ocurre cuando los precios bajan.

Alzas de precios

En el primer trimestre, el precio de venta al público promedio para la gasolina 93 fue de $ 1.254,5 por litro, mientras que para el segundo trimestre el precio aumentó a $ 1.343,1 por litro. Es decir un alza de 7,1 % entre el segundo y el primer trimestre del año. En el caso de la gasolina 97 y diésel para el mismo periodo, el precio al consumidor final aumento 6,6% y 1,6%, respectivamente.

Entre enero y marzo, en tanto, el precio promedio del petróleo Brent fue de US$ 81,8 el barril, con una leve caída anual del 0,3%, mientras que para el segundo trimestre el precio promedio alcanzó US$ 85,1 por unidad, cifra mayor a lo registrado en los primeros meses del año y superior en un 8,4% anual.

Tendencias hacia adelante

Ortiz explica que el precio de los combustibles por fundamentales (el precio sin considerar la operación del Mepco) aumentó en abril, explicado principalmente por la depreciación del tipo de cambio y al alza acotada del precio del petróleo Brent respecto al primer trimestre del año. Adicionalmente, en medio del alza del valor por fundamentales en abril, el precio mayorista aumentó incluso hasta mediados de mayo.

"Durante abril y mediados de mayo, el componente variable fue negativo (subsidio), para posteriormente ser positivo (impuesto), lo cual mitigó la caída del precio mayorista. La reducción del precio se explica tanto por el menor tipo de cambio y por la baja en el precio del petróleo Brent durante mayo y mediados de junio", detalla respecto al cambio de tendencia que se exhibió durante el segundo trimestre.

La contraparte de los mayores subsidios entregados por el Mepco es la caída en los ingresos que recibe el Fisco por el impuesto específico a los combustibles.

Según el informe del OCEC UDP, el recaudo acumulado de enero a junio se redujo un 36,3% respecto al mismo período del año previo, merma que obedece a dos factores: el impacto del costo fiscal de la operación del Mepco durante 2024 frente al recaudo neto en el mismo periodo del año pasado; y la reducción de la venta de gasolina en un 1,4% anual durante el mismo período. Esto último también contribuyó a un menor ingreso tributario por este concepto, dice Ortiz.

En el escenario base para agosto, el OCEC UDP estima una caída acotada en el precio de los combustibles de consumo vehicular, explicado en la reciente en la reducción promedio del precio del petróleo Brent, que llega a niveles por debajo de los US$ 80 el barril, mientras el tipo de cambio se mantiene en torno a los $ 950.

"Sin embargo, una mayor depreciación del tipo de cambio y/o un alza del precio del petróleo hasta los US$ 85 el barril podría modificar dicho escenario", prevé Ortiz.