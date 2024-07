Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La inflación no da tregua. La eurozona publicó esta mañana la primera estimación para la inflación en la región en junio y las cifras no ofrecieron buenas noticias. Si bien la medición general del índice de precios estuvo dentro de lo esperado, la inflación subyacente sigue demostrando que la tarea de los bancos centrales no ha terminado.

La inflación de la eurozona marcó una variación mensual de 0,2% en junio por segundo mes consecutivo. En su medición a 12 meses, el índice mostró una ligera desaceleración, con un alza de 2,5% desde el 2,6% de mayo. Pero la medición subyacente (sin energía y combustibles) se mantuvo estancada con una variación a 12 meses de 2,9%.

Las acciones europeas retroceden, en la que es una sesión mixta para los mercados. La sesión fue predominantemente positiva en Asia. El Nikkei japonés recuperó los 40.000 puntos por primera vez en tres meses, tras marcar un alza de 1,12%. Los futuros de Wall Street operan con caídas moderadas, a la espera además de noticias de Nvidia y Tesla.

Hay cierto nerviosismo en torno a las palabras de los banqueros centrales reunidos en Sintra, Portugal. Antes de que se publicaran las cifras de inflación de la eurozona, el economista jefe del BCE, Philip Lane, descartó la posibilidad de un segundo recorte de tasas de interés de parte del emisor. Se teme un tono más restrictivo de los líderes de la Fed y el BCE, que participan en un panel conjunto dentro de unas horas.

Pero también hay incertidumbre en torno a dos de las “siete magníficas”. Se espera que Tesla reporte sus ventas del segundo trimestre antes de la apertura del mercado, y sus acciones ya operan con una caída de 1,21%. Su rival BYD reportó ventas récord por un millón de unidades en el segundo trimestre, con 426.000 autos eléctricos (el resto fueron híbridos), un aumento de 42% desde el trimestre anterior. Por el contrario, se proyecta que Tesla reporte una nueva baja en sus ventas, con una cifra esperada en torno a los 439.000 vehículos.

Las acciones de Nvidia también pierden 1,21% antes de la apertura. Reuters reporta que los reguladores franceses presentarán cargos contra Nvidia por supuestas prácticas anticompetitivas. La firma de semiconductores es cuestionada por prácticas para establecer un monopolio en los chips gráficos y de alta capacidad usados para Inteligencia Artificial.

La política no ha desaparecido de la agenda. Inversionistas siguen de cerca las negociaciones en Francia para crear un frente contra la extrema derecha de Marine Le Pen. En EEUU, Bloomberg reporta que los demócratas buscan acelerar la nominación oficial de Joe Biden como su candidato este mes, a pesar de las dudas generadas por su desempeño en el debate contra Donald Trump. La decisión de los demócratas obedece al fallo de la Corte Suprema otorgando protección parcial a Trump.

En un fallo 6-3, la Corte determinó que el expresidente Trump tiene cierta inmunidad frente a acusaciones penales por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Se trata de la primera resolución de este tipo y fue cuestionada por ir contra el principio de la igualdad ante la ley de todos los estadounidenses. Más allá de la discusión constitucional, el fallo implica que el juicio contra Trump por sus presuntos esfuerzos para revertir la votación de 2020 no se realizará antes de las elecciones.

DFSUD recoge los anuncios del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Durante su posesión, Mulino dijo que la reapertura del yacimiento de cobre de First Quantum dependerá de un estudio ambiental; y anunció un acuerdo con EEUU para controlar la migración hacia ese país.

Diario Financiero destaca la decepción causada por el Imacec de mayo, que pone en duda el crecimiento de 3% esperado para este año. El titular es para el sorpresivo cambio de mando en el SII. Además, en la portada se destaca el anuncio del Gobierno de un proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico con tres pilares de financiamiento.

ATENTOS A: