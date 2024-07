Gobierno anuncia proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico a hogares vulnerables con tres pilares de financiamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En el día en que se materializan las alzas en las cuentas de electricidad, las que han provocado un amplio revuelo político y técnico, el Gobierno sinceró este lunes sus cartas para ampliar el alcance del subsidio eléctrico, beneficio que está dirigido actualmente a 1,5 millón de los hogares más vulnerables y cuya postulación para acceder a este comenzó hoy.

Tal como adelantó esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hubo novedades respecto a las propuestas del Ejecutivo. Tras participar en el comité político, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio a hogares vulnerables. "4.700.000 es aproximadamente el objetivo y eso significa cerca de 10 millones de personas", precisó.

"A su vez, vamos a atender también las necesidades especiales que tienen los hogares electrodependientes y algunas zonas que tienen una situación energética particular, los sistemas medianos, en la zona austral de nuestro país. A su vez, esto se va en parte a viabilizar a través de una reforma a la manera en que se compra energía a los pequeños medios de generación distribuida, lo cual esperamos además que permita disminuir y paliar de esa manera, al menos en parte el alza", explicó.

En términos de orden de magnitud, Pardow precisó que espera que esta reforma permita una disminución cercana de un 7% en las tarifas eléctricas a contar del próximo año.

Pardow indicó que eso será una parte de los mecanismos financieros en los cuales esperan financiar este subsidio "junto con recoger algunas propuestas parlamentarias tanto en materia de una sobretasa al impuesto al carbón y a través de un mayor aporte fiscal que permita viabilizar los mayores recursos obtenidos vía el Impuesto al Valor Agregado respecto de este aumento en la base imponible que ocurre en particular con el alza de las tarifas".

El secretario de Estado recalcó que este proyecto "hay que elaborarlo" y "trabajarlo en conjunto con los parlamentarios". En esa línea, la autoridad participará en la sesión de hoy de la mesa técnica asesora de la ley de estabilización de tarifas eléctricas -que busca precisamente alternativas para ampliar el alcance del subsidio eléctrico y mitigar las alzas en las cuentas de la luz- para presentar esta idea y conversar con los parlamentarios.

Lo anterior, dijo, con miras "de acortar los plazos de funcionamiento y permitir que este proyecto de ley esté, ojalá dentro de julio, a más tardar el 15 de agosto. Esos son los plazos con los que estamos trabajando".

Tres pilares

Pardow no entregó detalles más allá, explicando que hoy tienen objetivos tanto de cobertura y como de recaudación. "Los detalles los vamos a ir trabajando en particular en esta mesa de trabajo. Lo que le puedo anunciar hoy son estos objetivos generales. Triplicar la cobertura del subsidio con estos tres pilares. En particular, cuánto de cada pilar va a eso, es algo que se tiene que determinar mediante el trabajo técnico, porque hay algunas observaciones respecto a expectativas de recaudación de ambas cosas y hay un trabajo técnico grande por delante todavía", dijo.

Añadió que la manera en que se va a financiar esta expansión del subsidio son esencialmente tres: una sobretasa al impuesto verde, una sobretasa en el cargo por servicio público que hoy se paga especialmente por los grandes consumos eléctricos y un mayor aporte fiscal vía la mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado.

"Quiero destacar que estos tres pilares cumplen lo que han sido la orientación del Gobierno respecto a este tipo de políticas. Es un sistema autocontenido y con responsabilidad fiscal. Esos son los dos principios con los que estamos trabajando", lanzó.