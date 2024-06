Nvidia impulsa a las tecnológicas en feriado para Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

No se puede hablar de otra cosa. El ascenso de Nvidia parece no tener techo. La fabricante de semiconductores se convirtió ayer en la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de US$ 3,34 billones, casi diez veces el PIB de Chile o más que todas las empresas abiertas a bolsa en Londres.

Las acciones de Nvidia avanzaron 3,5% en la sesión de ayer, para sumar un alza de 181% en lo que va del año (y de 3.477% en los últimos cinco). En comparación, Microsoft, considerada líder en IA, ha subido 20% este año.

Con sus semiconductores de alta capacidad, Nvidia se ha convertido en el principal proveedor para procesadores y bases de datos para el desarrollo de IA. Pero si es cierto que “todo lo que sube tiene que caer”, Nvidia y sus inversionistas deberían estar preocupados por una posible corrección. A menos que las inversiones realizadas por las empresas en IA comiencen a mostrar resultados en los balances, es posible pensar que habría una desaceleración. A esto hay que sumar el creciente escrutinio antimonopolio en torno a Nvidia por prácticas competitivas como aplicar infraestructura que hace más difícil a sus clientes pensar en reemplazar sus chips o servidores por los de otros proveedores.

Wall Street está cerrado hoy por feriado, pero las acciones de Nvidia operan con un alza de 0,60% en operaciones fuera de mercado. Su impulso beneficia a otras tecnológicas para una positiva sesión en Asia. El Hang Seng lideró las alzas en esa región con un avance de casi 3%. En Europa la sesión es más débil, y los índices operan mixtos.

Destaca en la sesión europea el reporte de inflación de Reino Unido, que mostró el índice general en 2% en mayo, en el rango meta. La inflación subyacente a 12 meses se ubicó en 3,5%, su menor nivel desde octubre 2021. Sin embargo, no se espera que el Banco de Inglaterra modifique la tasa en su reunión de mañana, y espere hasta su reunión del 1 de agosto.

En una buena noticia para el mercado local, el cobre repunta con un alza de más de 1% en Londres y vuelve a superar los US$ 9.800 por tonelada y los US$ 4,50 por libra. El repunte se atribuye principalmente a la estabilización del dólar. Financial Times reporta hoy de un aumento en los inventarios de cobre en China a consecuencia de la falta de un repunte en esa economía.

Con EEUU de feriado podemos poner más atención a la región. El mercado espera hoy la decisión del Banco Central de Brasil y se prevé que el Comité de Política Monetaria (Copom) mantendrá la tasa en 10,50%. Es más, recientemente el mercado ajustó sus expectativas y ahora cree que la tasa terminará el año en ese nivel. El ajuste fue producto de un repunte en las señales de inflación. El Copom enfrenta además una mayor presión política. Ayer, el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva insistió en sus críticas al emisor por no recortar más la tasa, que considera está siendo un obstáculo para la economía y -según afirma- también reducir el déficit fiscal (en realidad es lo contrario, menor gasto fiscal ayuda a que los bancos centrales puedan recortar tasas). Lula fue al punto de asegurar que el banco central es lo único "fuera de lugar" en la economía.

El Banco Central en Chile también se prepara para pausar los recortes de tasas, tras ayer anunciar una esperada baja de 25 puntos base. Diario Financiero destaca en su portada el análisis del emisor, que prevé un mayor impacto del alza en las cuentas de la luz en el IPC, especialmente en 2025.

El titular principal de la edición es para el censo. El INE reconoce dificultades para encuestar a toda la población. También en la portada se destaca el portazo que dio la CMF a Tianqi al descartar la necesidad de una junta de accionistas para aprobar el acuerdo entre SQM y Codelco. Además, la justicia condena al municipio de Las Condes a pagar US$ 10 millones a inmobiliaria por paralizar proyecto en El Golf.

Mañana es feriado, así que este newsletter hace una pausa. Pero si no quieren desconectarse del todo, podrán escuchar el podcast. Que tengan un buen día.

ATENTOS A: