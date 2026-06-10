Wall Street extiende las caídas con la mira en la inflación

La atención del mercado se divide entre el reporte de inflación de EEUU y la salida a bolsa de Space X. Hay preocupación por un escenario que obligue a la Reserva Federal poner alzas de tasas de nuevo en la agenda. Mientras, la IPO de la empresa de Elon Musk podría generar todo tipo de presiones en el mercado. El escenario se complica aún más con el cruce de ataques entre EEUU e Irán.

Las caídas dominan por ahora, con las acciones tecnológicas liderando las pérdidas. El índice coreano Kospi perdió otro 4,5% y ya acumula una caída de 12% en las últimas cinco sesiones. El Nikkei japonés pierde 1,89%, golpeado además por las expectativas de que el Banco de Japón anunciará un alza de tasas en su reunión de la próxima semana. Las acciones europeas revierten un alza inicial para operar con pérdidas, también con la expectativa de un alza de 25 puntos base de parte del BCE, en su reunión de mañana. Los futuros estadounidenses se alinean para abrir en rojo, y el Nasdaq pierde ya más de 1%.

El dólar opera plano y es una sesión de pérdidas para las materias primas, incluyendo el petróleo y el cobre. El petróleo retrocede a pesar de los ataques entre Irán y EEUU, reaccionando a reportes de un aumento del tráfico a través del estrecho de Ormuz.

EEUU atacó objetivos iraníes en respuesta al derribo de uno de sus helicópteros. Irán respondió con ataques a objetivos militares estadounidenses en la región. Pero la Casa Blanca da señales de querer evitar un escalamiento de las agresiones para asegurar la conclusión de un acuerdo.

La extensión del cierre del estrecho de Ormuz agravaría lo que ya es un escenario inflacionario. Analistas esperan que EEUU reporte una inflación anual de 4,2% en mayo, desde el 3,8% de abril. La inflación subyacente habría crecido de 2,8% en abril a una variación de 2,9% anual en mayo.

La colocación de US$58.000 millones en notas a 3 años por parte del Tesoro estadounidense ayer reveló un ajuste al alza en las expectativas de tasas por parte del mercado. Compradores de bonos exigieron una tasa de 4,19%, 23 puntos base desde el 3,965% de la operación equivalente del mes pasado. De igual forma, los futuros de tasas de la Bolsa de Chicago revelan un 70% de probabilidad de un alza de tasas por parte de la Fed hacia diciembre.

A la tensión sobre el reporte de hoy se suma el posible impacto de la IPO de SpaceX. Reportes indican que la operación ha atraído ya cuatro veces más de los US$75.000 millones que busca levantar Elon Musk con la salida a bolsa. Debido a los montos, SpaceX sería incluida en índices como el Nasdaq y el FTSE Russell, lo que obligaría a los gestores de fondos pasivos —y a los activos que miden su desempeño contra esos índices— a comprar la acción de SpaceX para no quedar subponderados frente al benchmark. Un análisis de Alphaville (FT) estima que los fondos deberán adquirir al menos unos US$14.200 millones en acciones de SpaceX entre la IPO y el 3 de julio. Analistas de Bloomberg ubican la cifra en US$22.000 millones.

También podría darse un impacto cambiario. Estrategas de Commerzbank, liderados por Volkmar Baur, calculan que la IPO de SpaceX podría atraer al menos US$15.000 millones en capital extranjero a EEUU en un solo día, equivalente al 8% del déficit de cuenta corriente trimestral de ese país. Esto apuntalaría al dólar.

En la región: Keiko Fujimori recorta su diferencia con el candidato Roberto Sánchez, quien todavía lidera el conteo presidencial. El gobierno de Brasil se declara en alerta por una serie de proyectos de ley ingresados en la última hora en el Congreso que podrían tener un impacto fiscal que, advierte el ministro de Hacienda, el país no podría soportar.

En la portada de Diario Financiero: ¿Meta fiscal creíble? Mercado valora sinceramiento de Hacienda, pero advierte que se sobrepasará límite prudente de la deuda pública. Senado rechaza flexibilizar levantamiento del secreto bancario y pasa a comisión mixta.

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