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Seremi de OOPP aborda dudas por licitación de cárcel de Calama: “Ha existido alto interés por participar lo que asegura un proceso competitivo”

El seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, aseguró que revisarán “de manera minuciosa y rigurosa” los antecedentes legales, financieros y técnicos de cada postulante, tras las alertas levantadas por la situación financiera de una de las firmas interesadas en el proyecto, que considera una inversión de US$ 381 millones y tiene capacidad para 1.850 internos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 09:30 hrs.

Antofagasta MOP carcel Concesiones Obras públicas Licitaciones Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Seremi de OOPP aborda dudas por licitación de cárcel de Calama: “Ha existido alto interés por participar lo que asegura un proceso competitivo”</p>

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