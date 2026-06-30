Seremi de OOPP aborda dudas por licitación de cárcel de Calama: “Ha existido alto interés por participar lo que asegura un proceso competitivo”

El seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, aseguró que revisarán “de manera minuciosa y rigurosa” los antecedentes legales, financieros y técnicos de cada postulante, tras las alertas levantadas por la situación financiera de una de las firmas interesadas en el proyecto, que considera una inversión de US$ 381 millones y tiene capacidad para 1.850 internos.

El seremi de Obras Públicas de Antofagasta José Fuentes, abordó las dudas surgidas en torno a la solidez de las empresas interesadas en la licitación del nuevo Centro Penitenciario de Calama, una de las principales obras concesionadas previstas para la Región de Antofagasta.

El tema se abrió luego de cuestionamientos por la participación de Obrascon Huarte Lain, OHLA, firma española vinculada a OHL Industrial Chile, filial que enfrenta un proceso de liquidación voluntaria, además de deudas y demandas judiciales. Frente a ese escenario, la autoridad aseguró que la evaluación de los oferentes se realizará bajo criterios legales, financieros y técnicos y que la Comisión Evaluadora revisará “de manera minuciosa y rigurosa” los antecedentes de cada postulante.

El proyecto considera una inversión estimada de UF 8.690.107, equivalente a unos US$381 millones y está diseñado para albergar a 1.850 internos. El llamado a licitación fue abierto en mayo por la Dirección General de Concesiones del MOP, con una obra proyectada en Calama y bajo modalidad de concesión.

Revisión de antecedentes

El seremi además sostuvo que la prioridad del ministerio es que la obra “se ejecute con los más altos estándares de seguridad, transparencia y eficiencia”.

La licitación internacional está regulada por las Bases de Licitación y la normativa de concesiones. Entre sus exigencias, los participantes deben acreditar un patrimonio mínimo de $50.000 millones y presentar una garantía de seriedad de la oferta por 430.000 UF.

Frente a las dudas sobre la situación financiera de algunos postulantes, Fuentes señaló que la Comisión Evaluadora estará integrada por profesionales de la Dirección General de Concesiones, los ministerios de Justicia y Hacienda, además de Gendarmería de Chile. Según indicó, dicha instancia “analizará de manera minuciosa y rigurosa los antecedentes legales, financieros y técnicos de cada oferente” junto con verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas y la inexistencia de inhabilidades legales para contratar con el Estado.



Pese a los cuestionamientos por la situación de uno de los oferentes, desde la Seremi de Obras Públicas destacaron que el proceso mantiene atractivo para actores internacionales "Cabe destacar que, respecto de este importante proyecto en particular, ha existido un alto interés de varias empresas internacionales y consorcios para participar en la licitación, lo que asegura un proceso competitivo" dijo el seremi.