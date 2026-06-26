Industria salmonera moviliza más de $ 4.200 millones en inversiones para fortalecer su estrategia de producción limpia
El acuerdo permitió valorizar cerca de 280 mil toneladas de residuos en 2024 y consolidó el impacto territorial en la macrozona austral con inversiones directas en reciclaje, cuantificación hídrica y relacionamiento comunitario.
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La industria salmonera chilena, el segundo mayor sector exportador del país después del cobre, concluyó la implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Estrategia de Cambio Climático y Economía Circular del Sector Salmonero”, movilizando inversiones por más de $ 4.200 millones entre 2021 y 2025. Este hito, articulado por SalmonChile y certificado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, abarcó a 19 empresas y 80 instalaciones productivas y proveedoras.
Este avance en torno a los estándares globales de la industria, fortalece la competitividad internacional de un sector que aporta el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, genera más de 86.000 empleos y concentra cerca del 30% de la oferta mundial de salmón de cultivo, llegando a más de cien mercados de destino.
La directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Ximena Ruz, destacó la envergadura de este proceso y destacó que “este APL tiene un significado especial porque refleja una relación de más de dos décadas con el sector salmonero y demuestra que la colaboración público - privada permite avanzar con resultados concretos, medibles y verificables”.
Parámetros colaborativos
Ximena Ruz detalló que las empresas certificadas representan cerca del 60% de la producción nacional, lo que permitió avances en medición de huella de carbono y trazabilidad, concluyendo que "la sostenibilidad no se construye de manera aislada: se construye colaborando".
El proceso exigió el cumplimiento de metas, cuya reducción de emisiones, valorización de residuos y relacionamiento comunitario, fueran medibles. Esa data permitió cuantificar que el 100% de las empresas certificadas cuenta hoy con políticas formales de sustentabilidad.
Desde SalmonChile, Patricio Melero, presidente del gremio, valoró la iniciativa y enfatizó que este acuerdo fue construido de manera conjunta por el Estado, las empresas, la ciencia y la innovación. “Ninguno de ellos habría llegado por sí solo a un resultado como este (…) los desafíos más complejos no se resuelven desde una sola mirada, sino cuando somos capaces de construir acuerdos en torno a objetivos compartidos”.
El dirigente gremial agregó que este hito refleja la voluntad de elevar los estándares de la industria, innovar y demostrar que el desarrollo productivo y el cuidado del medio ambiente pueden avanzar en la misma dirección.
Resultados de la industria
En cuanto a los resultados operativos y la eficiencia de recursos, las compañías lograron un alza del 288% en la recuperación de activos, bordeando las 280 mil toneladas de residuos valorizados en 2024, un salto significativo frente a las poco más de 64 mil toneladas reportadas en 2021. Esta optimización permitió elevar la tasa general de la industria desde un 56% a un 69%.
En paralelo, el sector registró una reducción promedio del 17% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la alimentación de los peces, acreditando además que el 52% de la energía eléctrica utilizada en sus procesos proviene de fuentes renovables certificadas.
La ejecución del APL dotó a la salmonicultura chilena de su primera Hoja de Ruta de Economía Circular, impulsando inversiones directas por $ 588 millones en diez iniciativas de negocios circulares que incluyen reciclaje de embalajes y eficiencia en refrigeración. Asimismo, se invirtieron $ 131 millones para cuantificar, por primera vez, la huella de agua del sector bajo estándares internacionales.
El impacto territorial en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde la industria acuícola es el principal motor de crecimiento, las acciones hacia la comunidad movilizaron recursos por $ 190 millones, consolidando el rol de este sector en la macrozona sur austral.
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