Industria salmonera moviliza más de $ 4.200 millones en inversiones para fortalecer su estrategia de producción limpia

El acuerdo permitió valorizar cerca de 280 mil toneladas de residuos en 2024 y consolidó el impacto territorial en la macrozona austral con inversiones directas en reciclaje, cuantificación hídrica y relacionamiento comunitario.

La industria salmonera chilena, el segundo mayor sector exportador del país después del cobre, concluyó la implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Estrategia de Cambio Climático y Economía Circular del Sector Salmonero”, movilizando inversiones por más de $ 4.200 millones entre 2021 y 2025. Este hito, articulado por SalmonChile y certificado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, abarcó a 19 empresas y 80 instalaciones productivas y proveedoras.

Este avance en torno a los estándares globales de la industria, fortalece la competitividad internacional de un sector que aporta el 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, genera más de 86.000 empleos y concentra cerca del 30% de la oferta mundial de salmón de cultivo, llegando a más de cien mercados de destino.

Parámetros colaborativos

Ximena Ruz detalló que las empresas certificadas representan cerca del 60% de la producción nacional, lo que permitió avances en medición de huella de carbono y trazabilidad, concluyendo que "la sostenibilidad no se construye de manera aislada: se construye colaborando".

El proceso exigió el cumplimiento de metas, cuya reducción de emisiones, valorización de residuos y relacionamiento comunitario, fueran medibles. Esa data permitió cuantificar que el 100% de las empresas certificadas cuenta hoy con políticas formales de sustentabilidad.

Desde SalmonChile, Patricio Melero, presidente del gremio, valoró la iniciativa y enfatizó que este acuerdo fue construido de manera conjunta por el Estado, las empresas, la ciencia y la innovación. “Ninguno de ellos habría llegado por sí solo a un resultado como este (…) los desafíos más complejos no se resuelven desde una sola mirada, sino cuando somos capaces de construir acuerdos en torno a objetivos compartidos”.

Resultados de la industria

En cuanto a los resultados operativos y la eficiencia de recursos, las compañías lograron un alza del 288% en la recuperación de activos, bordeando las 280 mil toneladas de residuos valorizados en 2024, un salto significativo frente a las poco más de 64 mil toneladas reportadas en 2021. Esta optimización permitió elevar la tasa general de la industria desde un 56% a un 69%.

En paralelo, el sector registró una reducción promedio del 17% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la alimentación de los peces, acreditando además que el 52% de la energía eléctrica utilizada en sus procesos proviene de fuentes renovables certificadas.

La ejecución del APL dotó a la salmonicultura chilena de su primera Hoja de Ruta de Economía Circular, impulsando inversiones directas por $ 588 millones en diez iniciativas de negocios circulares que incluyen reciclaje de embalajes y eficiencia en refrigeración. Asimismo, se invirtieron $ 131 millones para cuantificar, por primera vez, la huella de agua del sector bajo estándares internacionales.