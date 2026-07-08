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Gerente general de Capel: "Cuando la categoría pisco logre explotar en el mundo, nos va a faltar capacidad para abastecer ese mercado global, de tanto potencial”

La cooperativa cerró 2025 con un remanente de $ 4.050 millones, un alza de 262,9% frente al ejercicio anterior y uno de sus mejores desempeños en décadas. Con ese resultado como base, presentó su Plan Estratégico 2027-2035, que prepara una nueva etapa de crecimiento con el foco en los mercados externos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 18:45 hrs.

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<p>Gerente general de Capel: "Cuando la categoría pisco logre explotar en el mundo, nos va a faltar capacidad para abastecer ese mercado global, de tanto potencial”</p>

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