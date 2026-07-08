Gerente general de Capel: "Cuando la categoría pisco logre explotar en el mundo, nos va a faltar capacidad para abastecer ese mercado global, de tanto potencial”

Capel cerró 2025 con uno de sus mejores ejercicios financieros de las últimas décadas y buscará usar ese resultado como punto de partida para una nueva etapa de crecimiento. La cooperativa pisquera alcanzó un remanente de $ 4.050 millones, cifra que representa un aumento de 262,9% frente al ejercicio 2024.

El desempeño se dio en un año que la propia compañía describe como complejo para la industria, marcado por cambios en los hábitos de consumo, mayor competencia y un escenario económico que obligó a operar con más disciplina. En ese contexto, los ingresos del negocio crecieron 12%, impulsados por sus principales líneas, entre ellas pisco, productos terminados, vino a granel y mosto concentrado. Además, el resultado de explotación aumentó 23%, reflejando una mejora en el desempeño operacional de la cooperativa.

A diferencia de una empresa tradicional, donde el resultado final se denomina ganancia (o pérdida), en una cooperativa el concepto corresponde a remanente, que puede destinarse a reservas, fondos, reinversión o distribución entre los cooperados.

Claudio Escobar, el gerente general de Cooperativa Capel.

En conversación con DF Regiones, el gerente general de Cooperativa Capel, Claudio Escobar, detalló que “en pisco, que es el corazón de nuestro negocio, tuvimos un crecimiento importante. En un año muy complejo para la industria, logramos crecer sobre todo en valor, y eso ayudó mucho a los márgenes. También tuvimos un muy buen desempeño en el mercado de los graneles. Logramos aprovechar la última ola de precios a nivel nacional e internacional con mosto concentrado y vino a granel, colocando un volumen importante con muy buenos márgenes”.

El resultado fue presentado en el marco de la Junta General Ordinaria 2026, realizada en Ovalle, con la participación de cerca de 400 cooperados y cooperadas de los valles pisqueros de Atacama y Coquimbo. En esa instancia, la firma dio a conocer su Plan Estratégico 2027-2035, hoja de ruta que orientará su desarrollo durante la próxima década.

Menor grado alcohólico

Uno de los elementos que Capel destacó como clave fue la consolidación de nuevas líneas de productos. Escobar apuntó especialmente a innovaciones vinculadas a bebidas de menor graduación alcohólica. “Fue una decisión estratégica, bien pensada, porque finalmente logramos entrar con fuerza en uno de los segmentos que está creciendo en el mercado de la bebida alcohólica, que son los productos de menor grado alcohólico”.

El ejecutivo también planteó que el pisco, pese al escenario desafiante de la categoría, tuvo un mejor desempeño para la cooperativa, especialmente en valor, lo que permitió mejorar márgenes en un mercado que venía presionado. “Somos la principal empresa exportadora de pisco y ese liderazgo lo vamos a fortalecer, porque sabemos que ahí está el futuro”.

La hoja de ruta a 2035

Con ese resultado como base, el Plan Estratégico 2027-2035 busca fortalecer la competitividad de la cooperativa, incorporar nuevas tecnologías, abrir oportunidades de mercado, mejorar procesos y trabajar de manera más cercana con sus cooperados. La cooperativa reúne actualmente a más de 800 cooperados y cooperadas de Atacama y Coquimbo y cuenta con más de ocho décadas de historia en la industria pisquera nacional.

En ese contexto, Escobar señaló que los resultados del último ejercicio permiten proyectar una nueva etapa para la organización. “Los buenos resultados de 2025 nos permiten mirar el futuro con optimismo, pero también con responsabilidad. Queremos que Capel llegue a la próxima década siendo una cooperativa más competitiva, más innovadora y con más oportunidades para nuestros cooperados”.

Exportaciones como motor de crecimiento

Un foco clave del nuevo ciclo será la internacionalización. Escobar afirmó que la cooperativa fortaleció su área de exportaciones y que hoy ve en los mercados externos una de las principales vías de crecimiento para la categoría pisco. “Estamos convencidos que el futuro del pisco, el negocio del pisco, está en la internacionalización. Es una convicción que tenemos y que la hemos puesto en práctica hoy día en la cooperativa, fortaleciendo el Departamento de Exportaciones”.

El gerente general indicó que Capel tiene presencia en 47 países y que está buscando profundizar su llegada a mercados internacionales. Estados Unidos aparece como su principal destino, mientras la compañía también ha puesto énfasis en China, Reino Unido y Canadá, además de reactivar mercados regionales como Argentina y Paraguay.

"Cuando la categoría pisco logre explotar en el mundo, yo creo que nos va a faltar capacidad para poder abastecer ese mercado global, que es tan grande y con tanto potencial. Estamos creciendo no solamente en volumen y en valor, sino también en número de mercados y en la cantidad de etiquetas o productos con los que estamos llegando al mercado internacional."

La estrategia también considera ampliar el portafolio con el que Capel llega al exterior. Históricamente, la cooperativa exportaba un grupo acotado de etiquetas, pero ahora busca sumar más productos para abordar distintos segmentos de consumo fuera de Chile.

El plan 2027-2035 fue aprobado tras un ejercicio en que los cooperados también revisaron la memoria, el balance general, los estados financieros y los informes de gestión. Durante la jornada fueron elegidos nuevos integrantes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, como parte del proceso de gobernanza interna de la cooperativa.