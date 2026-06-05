Poduje promete fin de las “casas polilla” en Coquimbo: tras larga espera ministro anuncia subsidios para familias afectadas por plaga que carcome la madera
“Me voy a preocupar personalmente que este sector tenga la prioridad que se merece", señaló el secretario de Estado. El Minvu abrirá en junio un llamado especial para reparar las viviendas dañadas por los denominados xilófagos.
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El Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrirá durante junio un llamado especial para reparar viviendas afectadas por xilófagos en la región de Coquimbo, un problema conocido localmente como “casas polilla” y que por años ha golpeado a familias de la conurbación La Serena-Coquimbo, además de sectores de Ovalle y Los Vilos.
El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante una visita al sector Las Torres, en Coquimbo, donde se reunió con vecinas y vecinos cuyas casas presentan deterioro por esta plaga.
La medida se ejecutará a través de la Línea Xilófagos del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, DS N° 27, con 300 subsidios destinados exclusivamente a la región. Según informó la autoridad, Coquimbo concentrará la mitad de los recursos nacionales de este llamado.
“Me voy a preocupar personalmente que este sector tenga la prioridad que se merece. El compromiso es que estas postulaciones se abren en el Ministerio de Vivienda en junio para postular, en diciembre se seleccionan los proyectos y el próximo año, el primer semestre, parten las obras. Esta es una solución concreta, están los recursos, ya fueron previstos”, aseveró el secretario de Estado.
Un problema que se arrastra por décadas
La situación afecta principalmente a conjuntos habitacionales construidos durante las décadas de los ‘80 y ‘90, bajo los estándares vigentes en la época. En esos proyectos se utilizó ampliamente madera sin impregnación, material que ya superó su vida útil y que presenta deterioro por la acción de xilófagos, insectos que se alimentan total o parcialmente de madera, como las termitas.
En el sector Las Torres de Coquimbo, 115 familias llevan ocho años postulando a subsidios de mejoramiento habitacional. Sin embargo, de acuerdo con los dirigentes, el proceso se ha visto entrampado por problemas administrativos, burocráticos y falta de disponibilidad de recursos.
El delegado Presidencial Regional, Víctor Pino, valoró el anuncio y señaló que “es una tremenda oportunidad de demostrar lo que el gobierno del Presidente Kast tiene que realizar. Cumplir la palabra es parte de nuestro compromiso, hoy el ministro la ha empeñado, y nos toca en la región que esto sea una realidad en los tiempos y plazos establecidos”.
Coquimbo recibirá la mitad de los recursos
El senador Matías Walker destacó que el 50% de los nuevos subsidios se concentran en la zona. “Que el 50% de los nuevos subsidios se asignen a la región de Coquimbo es una tremenda noticia, porque detrás de esta realidad hay familias, adultos mayores”, sostuvo.
Según el cronograma informado por el Minvu, las postulaciones se abrirán en junio, la selección de proyectos se realizará en diciembre y las obras de reparación comenzarían durante el primer semestre de 2027.
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