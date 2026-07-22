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Amenaza de mosca de la fruta resurge tras temporales: “La fruta caída puede mantener condiciones que permitan la supervivencia y el desarrollo de huevos o larvas”

Los equipos del SAG están retomando progresivamente sus campañas a medida que se superan los estragos climáticos. El servicio explicó que todavía no es posible establecer si las lluvias tendrán un efecto positivo o negativo sobre la plaga.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 09:25 hrs.

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<p>Amenaza de mosca de la fruta resurge tras temporales: “La fruta caída puede mantener condiciones que permitan la supervivencia y el desarrollo de huevos o larvas”</p>

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