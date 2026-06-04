La Serena inicia construcción de parque de $ 6.300 millones para recuperar terreno eriazo

El proyecto, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo, intervendrá 21.516 metros cuadrados en el sector San Joaquín e incorporará áreas verdes, un anfiteatro, juegos inclusivos, equipamiento deportivo y cámaras de seguridad. La obra tendrá un plazo de ejecución de 480 días.

La Serena sumará un nuevo parque urbano en el sector San Joaquín, en la zona suroriente de la comuna, tras el inicio oficial de las obras de un proyecto que busca recuperar un extenso terreno eriazo y transformarlo en un espacio público destinado a la recreación, el deporte, la cultura y el encuentro comunitario.

La iniciativa considera una inversión superior a los $ 6.300 millones, financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo con recursos aprobados por el Consejo Regional y contempla la intervención de 21.516 metros cuadrados (m2). El proyecto será ejecutado por la Municipalidad de La Serena y tendrá un plazo de construcción de 480 días corridos.

El nuevo Parque Recreativo San Joaquín apunta a responder a una demanda levantada por vecinos del sector durante varios años, en una zona residencial donde la falta de equipamiento urbano y áreas verdes había generado preocupación por el abandono del terreno y situaciones de inseguridad.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, destacó que el inicio de las obras marca el avance de un proyecto esperado por la comunidad. "Hoy iniciamos la construcción de un parque maravilloso, inclusivo y pensado para toda la familia. Son más de $ 6 mil millones que permitirán entregar mejor calidad de vida a los vecinos de San Joaquín y recuperar un espacio que por mucho tiempo estuvo abandonado”, señaló.

El proyecto contempla más de 6.500 m2 de áreas verdes, sistema de riego y cámaras de seguridad monitoreadas por personal municipal. Además, incluirá senderos peatonales accesibles, pérgolas, estacionamientos para bicicletas y baños con accesibilidad universal. Entre sus principales componentes también destacan un anfiteatro con capacidad para 250 personas, una plaza mirador, juegos infantiles e inclusivos, una zona de juegos musicales y 20 máquinas de ejercicio orientadas a distintas edades.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, valoró el inicio de las obras y el impacto que tendrá el proyecto para los habitantes del sector. “Hoy colocamos la primera piedra junto a los vecinos que impulsaron este proyecto durante años. Este parque contará con espacios inclusivos, juegos, anfiteatro, servicios y áreas pensadas para todas las generaciones”, indicó.