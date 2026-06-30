Cecinas Ancud activa plan de expansión con nueva red de locales propios para fortalecer canal de venta directa y proyecta alza de 20% en ingresos

El primer local debutará en septiembre en Castro y será el punto de partida de un cronograma que contempla ciudades como Puerto Montt, Temuco, Concepción y, en una etapa posterior, Santiago, mercado que la compañía considera un punto de inflexión para su crecimiento.

Aunque más pequeña que otros actores de la industria, Cecinas Ancud es una marca clásica de la Región de los Lagos. Fundada por hace 58 años en Chiloé por Arnoldo Turra, ha seguido creciendo bajo el impulso de su familia.

Con una fábrica en Ancud y otra en Puerto Montt, ofrece un amplio surtido de embutidos, desde longanizas y chorizos, hasta salchichas, prietas y jamones, producidos en base a métodos tradicionales e inspirados en recetas alemanas y chilotas. Actualmente factura cerca de US$ 4 millones al año.

Nueva etapa de expansión

Pero Cecinas Ancud ahora está lista para iniciar una nueva etapa de crecimiento, fortaleciendo su canal de distribución a través de venta directa. En reunión realizada el 19 de junio, el directorio aprobó el desarrollo de una red de tiendas fuera de sus plantas de producción.

El primer local debutará en septiembre en Castro y será el punto de partida de un plan que busca llegar directamente al consumidor en ciudades como Puerto Montt, Temuco, Concepción y, en una etapa posterior, Santiago, mercado que la compañía considera un eventual punto de inflexión para su crecimiento.

El gerente de las instalaciones de Puerto Montt, Claudio Turra —hijo del fundador— explicó a DF Regiones que la estrategia busca consolidar un canal alternativo al de las grandes cadenas de supermercados, donde hoy no tiene presencia.

Para Turra, el modelo de venta directa apunta a algo más que ampliar cobertura: se trata de recuperar control sobre el precio. La empresa ha operado históricamente a través del comercio de barrio y distribuidores pequeños, un canal que limita el margen por producto. "El desarrollo de salas propias nos permitirá capturar valor de manera directa y levantar los márgenes de venta", señala.

El ejecutivo reconoce que competir por precio frente a los grandes fabricantes es inviable debido a las economías de escala que manejan. Por ello, optaron por diferenciarse mediante calidad y venta directa: “Queremos tener las riendas de nuestra red de distribución”.

El desarrollo de salas propias nos permitirá capturar valor de manera directa y levantar los márgenes de venta. Queremos tener las riendas de nuestra red de distribución

Capacidad ociosa

Este despliegue comercial busca rentabilizar la inversión en activos fijos realizada después de la pandemia. Tras aumentar su facturación en 8% entre 2024 y 2025, hasta alcanzar US$ 4 millones, la empresa destinó cerca de US$ 1 millón a infraestructura en Ancud y otros US$ 500 mil a maquinaria de última tecnología. Parte de esos recursos se orientó a la incorporación de dos laminadoras automáticas para responder al crecimiento de la demanda por productos laminados.

La inyección de capital se financió con recursos propios, generados por el fuerte flujo de caja del negocio durante la crisis sanitaria, lo que dejó a la organización con endeudamiento bancario mínimo.

Esas inversiones se tradujeron en capacidad productiva superior a la demanda actual. Según la administración, las fábricas de Ancud y Puerto Montt operan hoy a entre 60% y 70% de su capacidad instalada, lo que abre espacio para elevar la operación industrial sin necesidad de ampliar sus instalaciones. En la práctica, la firma estima que podría aumentar sus volúmenes entre 20% y 30% utilizando la infraestructura ya disponible, por lo que el principal desafío dejó de ser productivo y pasó a ser comercial.

“La infraestructura ya está pagada y el desafío actual es capturar nuevos mercados y aumentar las ventas en un 20% a mediano plazo”, detalla Turra, quien reconoce que el alza en la facturación se volvió una prioridad luego del fuerte ciclo de inversiones. “No sacamos nada con invertir si ahora no somos capaces de vender más", resume.

Para acompañar la expansión, la compañía está recuperando productos de mayor margen que había discontinuado, como el jamón premium —relanzado recientemente— y evalúa retomar su línea de salame, discontinuada hace varios años. Ambas iniciativas apuntan a elevar el valor promedio de venta y diversificar un portafolio que hoy tiene en las longanizas, las salchichas y los productos de cerdo ahumado sus principales categorías comerciales.

La infraestructura ya está pagada y el desafío actual es capturar nuevos mercados y aumentar las ventas en un 20% a mediano plazo. No sacamos nada con invertir si ahora no somos capaces de vender más.

Gobierno corporativo

A la par de esa estrategia, Cecinas Ancud, que emplea a 60 colaboradores, atraviesa una transformación clave en su gobierno corporativo. Iniciado hace cerca de cuatro años, el proceso considera la incorporación de supervisores, jefaturas y mandos medios externos a la familia, cargos que históricamente eran desempeñados por integrantes de la segunda generación. El objetivo, explica el gerente, es construir una estructura capaz de operar con menor dependencia de la gestión directa de los socios. La apuesta apunta a fortalecer la institucionalidad y preparar gradualmente el relevo generacional.

Los hermanos Claudio (izq.), Marcela (centro) y Juan Carlos Turra (der.), socios controladores de Cecinas Ancud.

Los hermanos Juan Carlos y Claudio Turra, desde la planta de Puerto Montt, y Marcela Turra, a cargo de la operación en Ancud— mantienen el control de la propiedad y las decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, integrantes de la tercera generación fueron incorporados en áreas como recursos humanos y producción, mientras avanza la profesionalización de la gestión corporativa.