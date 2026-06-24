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Alcalde de Iquique presiona ante el Congreso para que Hacienda adquiera el 27% de Zofri actualmente en manos de privados antes de vencimiento en 2030

El edil retomó su planteamiento ante la Comisión de Zonas Extremas, donde pidió que el Estado recupere el control total de la zona franca y revise el modelo comercial, logístico e industrial que seguirá después de 2030.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 16:40 hrs.

IQUIQUE Tarapacá Camila Bejarano corresponsal Zona Norte ZOFRI
<p>Alcalde de Iquique presiona ante el Congreso para que Hacienda adquiera el 27% de Zofri actualmente en manos de privados antes de vencimiento en 2030</p>

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