Arajet pausa sus vuelos a Santiago, pero anticipa mayor oferta para Fiestas Patrias
La interrupción se iniciará el 1 de agosto y se extenderá hasta el 9 de septiembre. Desde la firma enfatizaron que se trata de una medida puntual y descartaron que implique una salida del mercado chileno.
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La aerolínea dominicana Arajet suspenderá temporalmente sus vuelos entre Punta Cana y Santiago durante agosto, en el marco de un ajuste operacional de su red. Según informó la compañía, la decisión responde a una limitada disponibilidad de aeronaves, lo que obligó a reconfigurar su programación de rutas.
La interrupción se iniciará el 1 de agosto y se extenderá hasta el 9 de septiembre. Desde la firma enfatizaron que se trata de una medida puntual y descartaron que implique una salida del mercado chileno.
El reinicio de las operaciones está previsto para la antesala de Fiestas Patrias, periodo en el que la compañía anticipa un repunte en la demanda de viajes hacia República Dominicana y otros destinos del Caribe, coincidiendo con uno de los momentos de mayor tráfico aéreo del año.
Hasta la fecha, Arajet operaba tres frecuencias semanales en la ruta con aviones Boeing 737-8, con capacidad para hasta 189 pasajeros, lo que representa una oferta de 1.134 asientos semanales en ambos sentidos.
Pero a partir del 10 de septiembre, la compañía retomará los vuelos con una expansión relevante de capacidad, colocando vuelos diarios entre Punta Cana y Santiago.
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