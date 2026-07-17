Cambio en el FAPP: en la dirección jurídica sale Catalina Coddou y entra Diego Kother
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Con menos de 30 años, la abogada y entonces asesora de la Coordinación de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catalina Coddou, fue designada en marzo de 2025 para hacerse cargo de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y en el que asumió como directora jurídica y de asuntos institucionales. Hoy, Coddou se despide de su cargo para iniciar sus estudios de políticas públicas en la London School of Economics.
La abogada fue nombrada por el exministro Mario Marcel para armar desde cero el FAPP, debiendo solicitar a Impuestos Internos el RUT de Fondo, iniciar actividades, abrir cuentas corrientes, fijar domicilio, entre otras labores formales, además de elegir “hasta las patas de las mesas de una institución pública nueva”, como relató en su mensaje de despedida en LinkedIn la semana pasada.
“Partir de cero fue muy desafiante. Más allá de los avances de la preinstalación, el 1 de agosto (de 2025) “se hizo la luz” y comenzamos a formar la institución, con un equipo reducido que fue creciendo en el tiempo. Fue un desafío inmenso, pero bonito, especialmente porque no dejó de desafiarme hasta el último día”, comentó Coddou a Señal DF.
En su reemplazo, desde mediados de mayo el abogado de la Universidad de Concepción, Diego Kother inició el relevo. Kother viene de un período de siete años en AFP Capital, donde ejercía como subgerente legal. Cuenta con un máster en derecho internacional de la Universidad de Chile y otro de la Universidad de Heidelberg, en Alemania.
Diego Kother tomó la posta del proceso de licitación para la gestión de carteras de inversión y finalizó las labores jurídicas enmarcadas en dicho proceso. Entre los próximos hitos que tendrá a cargo está la implementación de la Cotización con Rentabilidad Protegida y el inicio del financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, a lo que se suman retos de mediano plazo como la elaboración del primer estudio actuarial del FAPP, entre otros.
El FAPP está encargado de financiar las prestaciones con elementos de carácter contributivo y complementos por brecha de género del Seguro Social Previsional. Su administración está a cargo de un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
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