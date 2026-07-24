El proveedor de espejos de Cerro Dominador entra en liquidación

Rioglass Solar Chile SpA está en liquidación. La sociedad que fabricaba vidrio plano en el complejo industrial de La Negra, a las afueras de Antofagasta, y que en su momento suministró los paneles reflectantes de Cerro Dominador, se acogió a la Ley 20.720 para repartir entre sus acreedores lo poco que le queda.

La propia empresa había pedido el amparo concursal el 23 de junio, a través de la abogada Natalia Núñez Gutiérrez, bajo la modalidad de liquidación voluntaria simplificada, reservada a las micro y pequeñas empresas.

El detalle del expediente, al que accedió Señal DF, revela una sociedad prácticamente sin respaldo. Para calificar como microempresa, Rioglass Solar Chile declaró ventas por debajo de 25.000 UF en el ejercicio 2025 y ningún trabajador contratado. En el inventario de bienes reconoce que no tiene inmuebles, vehículos, derechos de aprovechamiento de aguas, acciones ni valores.

Incluso, lo único que aparece del lado del activo son tres cuentas corrientes en Scotiabank, cuyas cartolas de los últimos dos años acompañó al tribunal.

Del lado del pasivo, en cambio, la firma admite deudas "de significativa entidad", cuyo origen "en algunos casos se remonta a varios ejercicios anteriores". El escrito reconoce incluso que esa antigüedad le dificultó identificar a la totalidad de sus acreedores, y que solo incorporó a la nómina a aquellos de los que tenía información suficiente.

El estado de deudas y el informe de la CMF fueron acompañados como anexos, pero el monto total no consta en la resolución.

Del campo solar a la bodega

El nombre es conocido en el sector de energía renovable y carga de simbolismo por lo que representó. Rioglass Solar —grupo de origen europeo especializado en espejos para plantas de concentración solar— suministró los paneles reflectantes del campo de helióstatos de Cerro Dominador, la primera central termosolar de Chile, levantada en la comuna de María Elena.