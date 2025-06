Lo que debes saber al terminar la semana | IPoM, avance de Fürst en Falabella, el giro en caso Factop y el despliegue de Etcheberry

Luego que la ofensiva de Israel contra Irán y su programa nuclear excedió los márgenes de un enfrentamiento puntual para extenderse con oleadas de ataque mutuos, el curso de esta crisis escaló al punto que ahora está a la expectativa de una eventual decisión de Estados Unidos de entrar de lleno al conflicto con operaciones militares.

Ahora todos los ojos están en el Presidente Donald Trump, quien mantiene en suspenso su decisión, mientras expertos lo ven cada vez más receptivo a comprometer a EEUU en un ataque a instalaciones nucleares iraníes y lejos de la posibilidad de alcanzar una solución diplomática.

No obstante, Trump anunció un período de dos semanas antes de una resolución definitiva, lapso que es visto como la última oportunidad para una vía negociadora. Una pausa que alivió -por ahora- la incertidumbre en los mercados.

El factor externo en la TPM

Si bien el último Informe de Política Monetaria (IPoM) estableció una mejora moderada en el crecimiento –de entre 2,0% y 2,75% para 2025- y un mejor panorama para la inflación con un IPC de 3,7% a diciembre, el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en un 5%. La decisión tuvo su fundamento en el panorama externo marcado por la creciente incertidumbre, ya que a la evolución de las tensiones comerciales y sus efectos en la economía global, se sumó en las últimas semanas el escalamiento de acciones de guerra entre Israel e Irán, un escenario que podría tener repercusiones significativas en los mercados globales.

5,0% es la Tasa de Política Monetaria que mantuvo el Banco Central

Más allá de este factor, el IPoM profundizó la tendencia hacia un sesgo más expansivo de la TPM en los próximos meses “aproximándose a su rango de valores neutrales” de concretarse el escenario central estimado en su versión de ese mes, marco en el cual en el mercado apuntan a niveles en torno a 4,5% hacia fines de 2025.

Fed no cede ante Trump

Donald Trump se lo ha exigido en todos los tonos –incluídas descalificaciones personales de grueso calibre y amenazas de destitución- pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell no cedió a las presiones y este jueves mantuvo intacta la tasa de interés en el rango de 4,25%-4,5%, en una decisión unánime del ente emisor que mantuvo el nivel aplicado en las últimas cuatro reuniones. Los argumentos apuntaron al impacto que podría tener el alza de aranceles en los precios internos y su extensión al consumidor final, apuntando a que si bien la incertidumbre en relación a las perspectivas económicas ha disminuido, esta “sigue siendo elevada”, al tiempo que rebajó las estimaciones para el crecimiento doméstico de este año y aumentó sus previsiones de desempleo e inflación.

Competitividad de Chile

Luego de dos años sin registrar variaciones, Chile anotó una mejoría en el Informe de Competitividad Mundial 2025 al avanzar desde el puesto 44 al 42 entre 69 economías medidas por el International Institute for Management (IMD) de Suiza, con lo cual está dejando atrás su peor momento en esta medición registrado en 2022. Así, el país volvió al nivel de competitividad pre estallido social y la pandemia, situándose en la mejor ubicación entre los países latinoamericanos. Pero queda mucho camino por recorrer, ya que Chile está lejos de su mejor posición en el puesto 19 en el ranking de 2005.

Caso Factop: LarrainVial sale de escena

La audiencia realizada este miércoles en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago marcó un antes y un después para socios, directores y ejecutivos de LarrainVial imputados en el Caso Factop a cinco meses de su maratónica y mediática formalización. La Fiscalía de Alta Complejidad presentó una salida alternativa para los ocho personeros investigados por la arista del fondo de inversión Capital Estructurado I -creado para saldar deudas de Antonio Jalaff y administrado por la gestora LarrainVial Activos- y que fue aceptada por el tribunal estableciendo una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, lapso en el cual quedan en período de “observación”.

La decisión -y el cumplimiento de condiciones como no ser formalizados por otro delito y el plan de recompra de cuotas de la serie B del fondo- abren la pauta a un futuro sobreseimiento de los cargos por delitos económico para los exdirectores de LarrainVial Activos José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes, y el exgerente general, Claudio Yáñez, así como los socios de la matriz de LarrainVial: el exdirector ejecutivo, Manuel Bulnes y el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio.

Falabella: Sube Fürst y baja Bethia

La atención del mercado se centró a inicios de la semana en los movimientos en la propiedad de Falabella. En la serie de operaciones de compra y venta de acciones iniciada el viernes pasado destacó la familia Fürst con la compra de dos paquetes que suman el 0,88% de la empresa de retail en un monto de US$ 104 millones, con lo cual elevó su participación al 2,49%, valorizada en US$ 337 millones.

Así, las adquisiciones informadas por Paul Fürst Gwinner al mercado profundizaron su intención de transformarse en un accionista relevante de Falabella, objetivo que comparte con la familia liderada por Tomás Müller –ya dueño del 5,5%- con quienes, en conjunto, suman un 8% del retailer tras inyectar unos US$ 1.000 millones, en paralelo a sus desinversiones en Mallplaza, de la que son socios históricos. Y en el reverso de la medalla, el grupo Bethia enajenó el 0,5% de Falabella en US$ 65 millones, en un nuevo capítulo en la disminución de su peso en la compañía y que esta vez implicó bajar del nivel de 5,5% de la propiedad. Trascendió que parte de las acciones fueron compradas por la familia Fürst.

La “anonimización” del testamento de Paulmann

Los interesados en los detalles de la herencia de Horst Paulmann Kemna, fallecido el 11 de marzo pasado en Alemania, vieron frustrados esta semana sus propósitos ante la decisión de su familia de solicitar la reserva del proceso judicial de apertura del testamento del empresario con acceso limitado solo a sus descendientes y sus representantes legales. Esta “anonimización” fue aceptada por la magistrada del 20° Juzgado Civil de Santiago, Gabriela Silva, por lo cual el acceso a la carpeta electrónica quedó circunscrito a los solicitantes de los documentos: Manfred y Peter Paulmann Koepfer, y H.D.P.B , el hijo menor del fundador de Cencosud, representado por su madre Katherine Bischof. Fue justamente la condición de menor de edad de este último descendiente y la protección de sus derechos, la piedra angular de la solicitud y su aceptación.

Nueva recompra en Latam

Un nuevo test ante al mercado abordará Latam Airlines el próximo jueves en una junta extraordinaria de accionistas convocada para aprobar un nuevo programa de compra de acciones de propia emisión. La operación –que no podrá superar al 3,4% de la compañía- se suma a una primera recompra de papeles realizada en marzo y que culminó exitosamente. La nueva operación es una prueba para la compañía ante el inestable escenario bursátil y los dos procesos de venta de ADR realizados en Nueva York por accionistas minoritarios en julio de 2024 y esta semana por US$ 370 millones, equivalente al 3,3% de la propiedad.

El mensaje de Etcheberry a los candidatos

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, acaparó portadas a lo largo de esta semana en torno al polémico tema de las contribuciones. Ante la controversia sobre la falta de transparencia en el cálculo del avalúo fiscal, el titular del SII no solo abordó los mecanismos vigentes para que personas puedan reclamar, sino que además anunció la eliminación del factor comercial aplicado en Santiago Centro que se traducirá en una rebaja de hasta un 50% su cuota de contribuciones a 3.400 locales comerciales y oficinas. Y el despliegue de Etcheberry llegó a la esfera política con un llamado a los candidatos presidenciales a entregar propuestas respecto a las contribuciones, pensando que será la próxima administración la que deberá aplicar el nuevo valor de los bienes raíces y en que el tema es objeto de propuestas por parte importante de los postulantes. Pero no todo estuvo dentro de lo programado, ya que los dichos de Etcheberry respecto de que las contribuciones afecta solo al 20% de la población que tiene más altos ingresos despertó críticas que el timonel del SII salió a precisar este jueves en su cuenta pública.

"Nosotros estamos en la mejor disposición de revisar el catastro y los avalúos vigentes, por si hay algún factor a corregir desde ya".

JAVIER ETCHEBERRY, director del SII

La carrera por el CFA

Días decisivos vive el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Mientras el ingreso de Paula Benavides como consejera por un período de cinco años en reemplazo de Jorge Rodríguez fue ratificado ampliamente en el Senado este miércoles, el organismo enfrentó el día anterior la sorpresiva renuncia de la economista Jeannette von Wolfersdorff “por motivos personales”. El Gobierno movió sus piezas y nominó como nuevo consejero al exvicepresidente del Banco Central y exdirector de Presupuestos, Joaquín Vial, por lo que ahora resta la venia de la Cámara Alta. Y esta designación abre un nuevo escenario para la definición del presidente del CFA, ya que la trayectoria de Vial lo posiciona como un serio candidato al puesto para el cual se perfilaban Paula Benavides –quien cuenta con el respaldo de Hacienda- y los actuales integrantes Hermann González (vicepresidente) y Sebastián Izquierdo (consejero), quienes cuentan con apoyos desde la oposición.

Licencias médicas golpean la Suceso

A un mes desde que la Contraloría reveló un masivo uso fraudulento de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos gatillando una crisis sin precedentes en todos los niveles del aparato estatal con una serie de renuncias, sumarios y querellas en curso, finalmente el escándalo le costó el cargo a la Superintendenta de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana. Ahora las expectativas están puestas en el curso de acción que seguirá el Gobierno sobre la exigencia de responsabilidades en los otros organismos sometidos a sumario: la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que encabeza Valeria Céspedes, y Fonasa, cuyo director es Camilo Cid.

CNN Chile esquiva la quiebra

Con el apoyo del 100% de sus acreedores a su reorganización judicial, la sociedad Plataforma Multimedia Chile Ltda., operadora del canal de televisión CNN Chile ligada a Jorge Carey Carvallo, logró asegurar la continuidad de su funcionamiento al establecer un proceso de pago de sus pasivos que ascienden a $ 4.705 millones adeudados.

Otra vez Dominga

La tensa espera de la sentencia de la Corte Suprema respecto al caso Dominga se extendió nuevamente luego que el ministro Jean Pierre Matus -designado para redactar el fallo sobre los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones ambientales- decidiera aceptar marginarse de la causa tras ser objeto de una serie de cuestionamientos por un eventual conflicto de interés, a raíz de su amistad con Marcelo Castillo, abogado que ha representado a grupos que están a favor del proyecto minero-portuario. La salida de Matus obliga a replantear el escenario de este caso en el Máximo Tribunal, en momentos que su desarrollador Andes Iron esperaba una resolución que pusiera fin a la incertidumbre para una de las inversiones más controvertidas del país.

El foco de JPMorgan

En la recta final de las primarias presidenciales del oficialismo, JPMorgan dio a conocer su visión centrada en la disputa entre Carolina Tohá y Jeannette Jara. Si bien el banco de inversión estima que el desenlace más probable es que la abanderada del Socialismo Democrático se imponga en los comicios, también advierte el repunte de la exministra del Trabajo que “se está acercando y, en algunos casos, superando” en los sondeos de opinión a la extitular de Interior. En la eventualidad de un triunfo de la candidata del PC, advierte dos efectos: una “reacción negativa por el hecho de que un candidato con un programa económico poco ortodoxo pase a la primera vuelta en representación de toda la coalición de izquierda”, aunque también prevé que, a la larga, podría aumentar la posibilidad de dos candidatos de derecha en segunda vuelta.