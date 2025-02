Lo que debes saber al terminar la semana | Los aranceles de Trump, Powell, IA e incendios

2,2 % fue la inflación registrada en enero en Argentina

La semana se inició con una nueva orden ejecutiva de Donald Trump, esta vez oficializando la imposición de aranceles del 25% para todas las importaciones de acero y aluminio. La medida que entrará en funcionamiento a partir del próximo 4 de marzo, tiene como principales afectados a Canadá, México y Brasil. Trump remarcó que no habrá excepciones e incluso a aquellas empresas extranjeras aliadas con Estados Unidos también deberán someterse al gravamen.

La medida encendió las alarmas en Chile. Desde Asimet se declararon en “estado de alerta y monitoreo permanente”, ya que EEUU es el segundo destino al que más exportan, con ventas por US$ 286,6 millones en 2024. Mientras, la Subrei y la Sofofa se reunieron para seguir la situación y los eventuales impactos que tendrían las políticas de Trump en la industria nacional.

Pero cuando el mundo pensaba que estos eran los únicos aranceles que se anunciarían esta semana, el jueves, la administración Trump remeció al mundo al anunciar aranceles recíprocos para todos los países, tanto aliados como enemigos. Esta medida busca replicar los impuestos que paga Estados Unidos en un país y aplicar las mismas tarifas a las importaciones del mismo.

La frase de la semana

" Europa tiene que responder al 'electroshock' de Trump". EMMANUEL MACRON, presidente de Francia en entrevista con Financial Times

Desde la administración advirtieron que la aplicación de estas tarifas se daría en las próximas semanas, sin especificar fechas, pero que estudiarán la balanza comercial con cada país y aquellos con mayor déficit serían los primeros en enfrentar los aranceles. Esta medida busca abordar el déficit comercial que el año pasado aumentó hasta los US$1,2 billones.

Entre los principales afectados con esta disposición están India y Brasil que quedarían con impuestos de 29% y 28% respectivamente. Otro gran afectado sería la Unión Europea, la que actualmente paga 2,5% en impuestos para vender en el país norteamericano y ahora tendría un gravamen del 25%, que es lo que paga la industria automotriz estadounidense para vender en el viejo continente.

Powell defiende tasa de interés

La expectación se mantenía en Estados Unidos, pero no solo por los aranceles, sino por la comparecencia semestral del presidente de la reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, ante el senado. En una doble sesión, el máximo representante de la entidad afirmó que “no hay apuro en ajustar las tasas de interés” y agregó que mantendrán las tasas estables hasta que exista una mayor reducción de la inflación y a más detalles de los planes económicos de Trump. Hay que recordar que en enero la Fed decidió mantener el tipo de interés entre 4,25%-4,5%, tras tres meses de recortes consecutivos.

Las declaraciones de Powell se dan luego del agrio reporte de inflación del país, que en enero marcó un incremento interanual del 3%, superior al 2,9% registrado el mes anterior, marcando el cuarto mes de alza en los precios. Powell aseguró que desean “mantener una política monetaria restrictiva por ahora” y el mercado parece abandonar la idea de un recorte de tasas en el corto tiempo, pese a las presiones de Trump.

Oro se acerca a los US$ 3.000

Ante la incertidumbre de lo que ocurre en Estados Unidos, el activo refugio, el oro, rompió expectativas esta semana, luego de cotizar el martes en US$ 2.942,70 por onza, batiendo récord. Tras el anuncio de nuevos aranceles al acero y aluminio, el precio del metal subió US$ 47,19 por onza el lunes y el viernes experimentó un nuevo máximo histórico de US$ 2.962 por onza tras el anuncio de aranceles recíprocos desde la administración Trump.

El metal precioso, que desde finales de enero viene al alza, cada vez está más cerca de los US$ 3.000 por onza, impulsado por la creciente preocupación del mercado ante una posible intensificación de la guerra comercial entre EEUU y sus socios comerciales, la inflación y un inminente incremento en la demanda de oro por parte de los bancos centrales.

Musk vs. Altman por OpenAI

Las sorpresas continuaron en Estados Unidos, luego de conocerse que un grupo de empresarios liderados por Elon Musk, presentó una oferta de US$ 97.400 millones por la empresa matriz de Chat GPT, OpenAI. Sin embargo, el CEO de la firma, Sam Altman, rechazó la oferta publicando en su cuenta de X “no, gracias, pero compraremos twitter por US$ 9.749 millones si quieres”.

La oferta marca un nuevo capítulo en la disputa entre Altman y Musk. Este último es cofundador de OpenAI, pero en 2018 dejó la firma por una disputa con la dirección que pasó a tener actividad con ánimo de lucro. Tras la salida de Musk, OpenAI logró una valoración de US$ 100.000 millones en pocos años y Altman es considerado el cerebro tras el éxito, desde entonces Musk ha presentado demandas contra la empresa y su CEO.

El dueño de X y Tesla busca convertir a Chat GPT en un modelo sin fines de lucro de código abierto y eliminar el modelo de pago que ha llevado la compañía de la mano de Sam Altman.

Cumbre de la IA y Latam GPT

Las noticias sobre Inteligencia Artificial continuaron durante la semana, luego que se realizara la Cumbre de Acción de la IA en París. La instancia estuvo marcada por el debate de las leyes y regulaciones sobre esta tecnología, en donde el presidente Emmanuel Macron abogó por una flexibilidad de las regulaciones sobre la IA, mientras que la UE las defendió.

La instancia concluyó con la firma de más de 60 países, incluido Chile, al compromiso para establecer políticas y mecanismos que garanticen que la inteligencia artificial sea abierta, transparente, ética y segura, acuerdo del que se restó el Reino Unido y EEUU. Este último argumentó que aliarse con “regímenes autoritarios” sería un error -China es uno de los firmantes del acuerdo-.

Fue en el marco de la cumbre que la ministra de Ciencia y Tecnología, Aisén Etcheverry, y el gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), Rodrigo Durán, anunciaron que Chile está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial, que se llamará Latam GPT. El modelo que será público, abierto y con un alcance regional, se lanzará en junio de 2025. “El espíritu de la construcción del modelo es que sea el mejor para problemas de América Latina y el Caribe” aseguró Durán. El Cenia ha invertido US$ 550 mil aproximadamente en dos años en el desarrollo de esta tecnología.

Heineken y Coca-Cola sorprenden

Siguiendo en Europa, el grupo holandés Heineken, reportó resultados más que refrescantes durante el 2024 con un aumento del 8,3% en las ganancias operativas, por encima del 5,3% que esperaban los analistas.

Otra empresa que registró un gran año fue Coca-Cola. En el último trimestre del 2024 registró ganancias ajustadas por acción de 55 centavos, por sobre las estimaciones de Wall Street que esperaba 52 centavos por acción. El fabricante de bebidas logró ganancias luego de aumentar un 9% los precios de sus productos e incrementar un 2% el volumen de ventas. Estos resultados hicieron subir un 3,1% las acciones de la compañía, que espera que su acción crezca entre un 2% y un 3% durante este año.

Anuncios en BHP

La gigante minera BHP -que en Chile opera las mineras Escondida, Spence y Cerro Colorado- eligió a Ross McEwan como su próximo presidente y reemplazará el próximo 31 de marzo a Ken Mackenzie, tras más de 8 años al mando de la minera.

La llegada del nuevo presidente se da en un momento clave para la gigante minera, en medio de su búsqueda de expansión que el año pasado vio fracasar la oferta por Anglo American y actualmente mantiene conversaciones con Rio Tinto y Glencore para una posible fusión.

También hubo anuncios de BHP en Chile. La mina de cobre Spence, busca aumentar su vida útil hasta 2044. Estas aspiraciones se dan en medio del proceso de expansión de la compañía, la que en noviembre ya anunció que invertirá US$13.700 millones en Chile, entre esta y la próxima década, convirtiéndose en la inversión más importante para el sector minero en los últimos años. En medio de una creciente demanda proyectada por BHP y que estima un déficit en la demanda de cobre de 10 millones de toneladas para la próxima década.

Más producción en minería

En tanto, la minería nacional registró un repunte el 2024, luego que se diera a conocer que 12 de las 17 mineras a nivel nacional aumentaron su producción anual en comparación a 2023.

El año pasado Chile produjo 5,5 millones de toneladas del metal rojo, anotando un crecimiento de 4,9% en comparación al año anterior.

Entre las minas que más aumentaron su producción destaca Escondida de la gigante BHP que produjo 1,27 millones de toneladas, 16% más que el 2023, convirtiéndose en la segunda mina con mayor producción detrás de Codelco que produjo 1,3 millones de toneladas. La mina Los Pelambres también incrementó su producción un 6,7%, con 331 mil toneladas y Candelaria extrajo 142 mil toneladas un 8,5% más que el año anterior.

Siguiendo en la minería, la empresa canadiense Rios2 Limited anunció que comenzará la construcción del proyecto Fénix Gold, una nueva mina de oro que se ubicará en el cinturón aurífero de Maricunga, en la región de Atacama. Esta iniciativa, que promete convertirse en la más grande de su tipo en el país, contempla una inversión total de US$235 millones y se espera que su construcción esté lista para noviembre de este año, iniciando su producción en enero del 2026.

Foxconn va por Renault en Nissan

La gigante taiwanesa Foxconn, famosa por ser la proveedora de iPhone, también sorprendió al mundo al confirmar que considera la adquisición de una participación de Renault en Nissan.

Young Liu, presidente de la compañía, aseguró que “la compra de acciones no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es la cooperación”. Renault que sigue teniendo el 36% de Nissan, busca seguir reduciendo su participación desde la drástica reestructuración de su antigua alianza en 2023.

El plan de Foxconn es crear un negocio de diseño y fabricación de vehículos eléctricos para que otras empresas los venda con sus propias marcas, similar al esquema utilizado con Apple con los IPhones. Liu afirmó que esperaba anunciar un acuerdo de cooperación en uno o dos meses más.

Incendios en el sur

En el sur los incendios no dan descanso y ya van más de 20 mil hectáreas quemadas en más de 60 incendios, los que principalmente han afectado a la región de La Araucanía.

La consultora Colliers estimó que las pérdidas generadas por los siniestros alcanzarían los US$ 252,7 millones. De estos, hay US$ 50 millones que serían pérdidas para el sector agrícola, principalmente de la industria forestal, US$ 1 millón en la industria del turismo y US$ 200 millones en el combate de incendios.

Paz en Ucrania

Donald Trump sigue remeciendo a Europa, luego de realizar una llamada de más de una hora con su homólogo ruso Vladimir Putin, para pactar una paz con Ucrania. Esta jugada dejó en jaque a Europa que teme quedar fuera de las negociaciones y que sus intereses se vean afectados. Tras la noticia, la Unión Europea intensificó sus esfuerzos para poder reunirse con la administración Trump, la cual ha mostrado poco interés.

Slim no se rinde

América Móvil anunció este miércoles que invertirá entre US$250 millones y US$300 millones para robustecer su operación en Chile. Con esta inversión planean ampliar su cobertura de servicio y de fibra óptica, así como también el de la red 5G.

La compañía viene de un pésimo 2024, donde reportó una caída interanual del 48% en su beneficio neto del cuarto trimestre, con ganancias de US$ 453 millones, muy por debajo de los US$1.150 millones que estimaba el mercado. A pesar de este panorama, la empresa anunció que mantendrá su plan de gastos para 2024-2026 entorno a los US$ 22.000 millones.

IPC argentino

Mientras tanto, en Argentina celebran los datos de inflación presentados este jueves por el Indec, que reportó que el mes de enero los precios subieron un 2,2% en su variación mensual, ligeramente inferior a lo que esperaba el mercado (2,3%), marcando su novena desaceleración consecutiva y la variación mensual más baja desde julio del 2020. El IPC a doce meses fue de 84,45%, la primera variación de dos dígitos desde enero del 2023.