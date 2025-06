Lo que debes saber al terminar la semana | La escalada entre Israel e Irak, acuerdo China-EEUU y Dominga

De nuevo el mundo está en alerta por la crisis del Medio Oriente. La ofensiva militar iniciada la madrugada del viernes por Israel contra centros militares en Irán elevó la tensión a otro nivel. Los ataques buscaron destruir puntos clave de la infraestructura de defensa como bases militares, mandos de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, instalaciones para el desarrollo de capacidad atómica como plantas de enriquecimiento de uranio. La acción israelí representó el mayor ataque sufrido por Irán en su territorio desde su guerra con Irak en los 80, y en las primeras horas no sólo logró buena parte de sus objetivos, sino que además implicó la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, el jefe del Estado Mayor, Mohammad Bagheri, y científicos nucleares. Irán respondió con sucesivos ataques de centenares de drones y misiles que si bien fueron interceptados en su mayoría por los escudos antiaéreos provocaron decenas de heridos entre la población civil de Israel, que a su vez amplió la ofensiva con aviones de combate.

La alerta cundió a nivel internacional, cuya atención está puesta en la posición de EEUU, que junto con negar su participación en la ofensiva, exigió al Gobierno de Teherán que no abandone las negociaciones sobre armas nucleares.

El conflicto provocó la inmediata alza del petróleo –con el Brent que llegó a subir 13% al inicio de la jornada de ayer- y un impacto negativo generalizado en las bolsas.

La frase de la semana

" Realizamos un ataque inicial muy exitoso, y con la ayuda de Dios lograremos mucho más". BENJAMÍN NETANYAHU, primer ministro de Israel.

Se despeja el camino para Dominga

En un extenso fallo que encamina la larga aprobación del proyecto minero-portuario Dominga de Andes Iron a su fin, el Tribunal Constitucional rechazó la contienda de competencia entre el Sistema de Evaluación Ambiental - como organismo técnico del Comité de Ministros-, y el Primer Tribunal Ambiental. El dictamen implicó un duro revés para el Gobierno al señalar que la facultad de resolución en este tema corresponde a los tribunales. Mientras el Ejecutivo apostó por la cautela indicando que analiza "acciones a seguir" ante "recursos pendientes", la empresa lo instó a poner fin a “los intentos por dilatar el avance del proyecto" y lo que calificó como "estrategia obstruccionista y en desacato de sentencias judiciales firmes".

¿Quedó ahora el proyecto en vía de aprobación definitiva de Dominga?: Especialistas concuerdan en que el dictamen no sólo está despejando el camino legal casi por completo, sino que marcó un hito general ya que al rechazar el recurso del Gobierno contra el Tribunal Ambiental –argumentando que excedió sus atribuciones- estableció que la potestad de este último organismo está por sobre la del Comité de Ministros, dictamen cuyas implicancias para la tramitación de grandes proyectos analizan inversionistas, gremios y expertos legales y ambientales.

La solidez exportadora

2,1 % es la nueva expectativa de crecimiento de PIB para Chile en 2025, según el Banco Mundial.

En el primer balance mensual que recoge íntegramente el escenario iniciado tras la ofensiva arancelaria global impulsada por la administración Trump a inicios de abril, las exportaciones chilenas dieron muestra de un sostenido crecimiento al registrar un aumento del 6,3% en mayo hasta US$ 8.490 millones, principalmente gracias al crecimiento de 4,4%, (US$4.476 millones) en los envíos de cobre según el Banco Central. Esto mientras la industria minera está a la espera de que concluya la investigación ordenada por las autoridades sobre la dependencia de las importaciones de cobre y su riesgo para la seguridad nacional, y las eventuales restricciones.

Y las cifras arrojaron un dinamismo aún mayor en el intercambio con Estados Unidos, donde las exportaciones por US$ 1.682 millones en el quinto mes del año son 19,2% más altas que hace 12 meses en valor y 46,8% mayores en volumen según cifras de Aduanas. Un incremento que supera al balance con China –que subió 5,5% en 12 meses- no obstante ese país sigue siendo el principal socio comercial de Chile. Así, en los próximos meses queda por ver qué efectos concretos tendrá la guerra arancelaria.

¿Tregua en la guerra comercial?

"Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del Presidente Xi y mía", declaró el miércoles el presidente Donald Trump enfatizando su apoyo al convenio preliminar alcanzado en Londres entre Estados Unidos y China para disminuir las tensiones provocadas por la guerra arancelaria de los últimos meses. Entre las claves del acuerdo que aplica términos del pacto que ambas potencias habían sellado en Ginebra (Suiza) en mayo pasado -pero que posteriormente se trabó por acusaciones mutuas-, están el suministro de tierras raras de imanes (fundamentales para la transición energética y la defensa) por parte de China, y la admisión de estudiantes chinos en universidades estadounidenses.

Pese a las declaraciones amistosas de ambos gobiernos y la positiva reacción de los mercados, las miradas están puestas en la implementación en detalle del acuerdo y, sobre todo en la duración que tendrá esta tregua comercial y su capacidad para revertir la caída en el intercambio bilateral de los últimos meses y que se tradujeron en desplomes en los envíos del gigante asiático, a EEUU en niveles de 31,5% interanual a mayo y de 21% a abril.

Trump y Musk en vías de reconciliación

Todo indica que quedan muchos capítulos por conocer sobre la compleja relación entre Donald Trump y Elon Musk. Luego que el creciente distanciamiento entre el Presidente estadounidense y el hombre más rico del mundo escaló a lo que se perfilaba como quiebre total con un duro intercambio de acusaciones y hasta amenazas de cancelación de contratos con firmas del magnate sudafricano. Este jueves, Musk envió sus disculpas públicas al mandatario. "Lamento algunas de mis publicaciones sobre el Presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos", señaló el empresario sobre su anterior andanada en redes sociales donde afirm: "Sin mí, Trump habría perdido la elección" y finalizó con: "Es hora de lanzar la gran bomba: Trump está en los archivos de (Jeffrey) Epstein ", aludiendo al empresario acusado de explotación sexual que se suicidó en 2019.

Tras las disculpas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt señaló que Trump "reconoce y agradece la declaración de Elon esta mañana", y confirmó que no se han tomado medidas para cancelar contratos gubernamentales con las empresas del magnate, indicando que la relación entre Trump y Musk dejo atrás un quiebre sin retorno… por el momento.

Reducción de perspectivas del Banco Mundial

El efecto de la incertidumbre global, especialmente en el sector financiero, y la escalada de tensiones comerciales, siguen repercutiendo en las perspectivas económicas. Así lo advirtió esta semana el Banco Mundial, que junto con rebajar las proyecciones para este año de 2,8% a 2,3%, señaló que este escenario podría afectar el crecimiento del 70 % de los países, y que la economía internacional “se encamina a la peor racha desde 2008, sin considerar las recesiones”. La regresión es mayor en las economías en desarrollo dado el retroceso sostenido del crecimiento del comercio mundial en las últimas tres décadas, al igual que la inversión, mientras que la deuda “ha subido a niveles sin precedentes”.

El diagnóstico incluyó a Chile, con una rebaja en las perspectivas de crecimiento del PIB en 2025 desde 2,2% a 2,1%, mientras situó las expectativas para el próximo año y 2027 en 2,2% y 2,1%, respectivamente. Esto, en un panorama regional donde destacan la revisión a la baja para México de 1,3 puntos porcentuales para este año, en contraste con el incremento de 5,5% de Argentina.

Banmédica en la recta final

Tras un lento desarrollo en los últimos meses, se activó el proceso de venta de los activos de Empresas Banmédica que impulsó su matriz, la estadounidense UnitedHealth Group (UHG) hace casi un año como parte de su estrategia de desinversión en Latinoamérica. A la fecha, la compañía ha recibido ofertas de la firma de capital privado Acon Investments, con sede en Washington D.C.; la firma de capital privado Patria Investments, de Sao Paulo; la firma de salud sin fines de lucro Christus Health, de Texas, y la firma peruana grupo Auna, según informó Reuters. Mientras las expectativas apuntan a concretar la operación dentro de julio próximo, en el mercado están atentos a si las propuestas vinculantes que se reciban corresponden a la totalidad de los activos, o bien, por separado, que en Chile incluyen –como principal actor en la salud privada local- a las clínicas Santa María y Dávila, y las isapres Banmédica y VidaTres.

Las miradas en Mundo Pacífico

Una nueva operación se sumó al movido escenario de las telecomunicaciones de este año, y específicamente en el competitivo negocio de la banda ancha. La empresa Mundo Pacífico, ha concitado en interés de otros operadores del sector, en atención al fuerte crecimiento alcanzado en sus diez años de presencia en el mercado local que le ha llevado a lograr una cuota del 27,3%, que lo ha posicionado como el segundo actor más relevante en fibra óptica. Y la escalada de la firma controlada por el fondo de inversión en infraestructura digital Digital Bridge se acentuó en los últimos doce meses con un crecimiento de 12,7%, de acuerdo a Subtel.

En la industria ven como principal interesado a DirecTV, que desde su ingreso al negocio de la banda ancha en octubre de 2023 ha manifestado su interés de crecer en el mercado chileno. La operación ya anota los primeros avances, al punto que fuentes conocedoras de las conversaciones señalaron que DirecTV ha abierto un proceso de due diligence con miras a presentar una oferta concreta por la empresa.

Luz verde para Tianqi

Como resultado de una investigación realizada de manera continua durante seis años, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió archivar la fiscalización del acuerdo extrajudicial suscrito con Tianqi Lithium en agosto del 2018 en relación a su participación en SQM -el cual estableció restricciones corporativas a la participación de la china en la minera y obligaciones de reporte periódico, entre otras medidas-, tras establecer que no fueron detectados incumplimientos por parte de la compañía de litio asiática, que adquirió el 23,77% de la minera no metálica con base en Chile en US$ 4.000 millones.

Como resultado de esta decisión, Tianqi no será sometida a nuevas restricciones por parte de la FNE más allá de las reglas generales de libre competencia.

El ocaso de Cristina K

Un duro final está teniendo la era Kirchner en Argentina. Tras ser hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos y el de su esposo -el fallecido Néstor Kirchner-la expresidenta Cristina Fernández se presentará ante los tribunales federales el próximo 18 de julio para empezar a cumplir una pena de seis años. Y mientras su solicitud de prisión domiciliaria y la airada reacción de sus partidarios se toman el debate, la líder del Partido Justicialista y principal opositora al Presidente Javier Milei quedó fuera de la actividad pública, ya que el fallo imposibilita, por lo pronto, su postulación a las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo.

Los vaivenes del dólar

Tras una caída desde mediados de esta semana en el mercado local en función de las señales de Trump sobre un eventual endurecimiento de la ofensiva arancelaria el próximo mes, ayer viernes el dólar tomó un valor ascendente tras los ataques israelíes contra Irán y sus represalias. En este este escenario, la divisa subió $11,36 en su mayor alza desde el 8 de abril, en medio de la creciente búsqueda de refugio por parte de inversionistas que observaron atentos la escalada de tensiones en Medio Oriente. En el inicio de la jornada, la paridad dólar-peso escaló a $ 944, para moderarse en las horas siguientes.