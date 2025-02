Café en máximos históricos: el impacto global y en Chile

Los precios del café alcanzaron un máximo histórico estas últimas semanas en los mercados internacionales. En particular, los futuros del café arábica –que representa alrededor del 75% de la producción mundial–, llegaron a hasta US$ 4,25 por libra este jueves y moderando al cierre del viernes en US$ 4,02 por libra, pero manteniéndose sobre la barrera de los US$ 4 por libra, un umbral que se superó por primera vez el miércoles de la semana pasada. Por su parte, el café robusta también lleva una racha de máximos históricos desde septiembre de 2024 (ver gráfico).

Este incremento ejerce presión tanto en los productores como consumidores a nivel global. En los últimos años, el consumo ha superado a la producción, generando un déficit acumulado de entre 15 y 20 millones de sacos.

Factores detrás del alza

Las condiciones meteorológicas extremas en Brasil y Vietnam, dos de los mayores productores de café, han sido factores clave en esta coyuntura. Brasil –responsable del 40% de la oferta global– ha experimentado eventos climáticos adversos que podrían afectar gravemente la floración del café arábica. Por su parte, Vietnam, principal productor de robusta, ha enfrentado sequías y lluvias torrenciales, reduciendo la oferta de granos.

Los analistas confirman que la demanda sigue siendo alta mientras los inventarios se reducen a nivel global y las previsiones actuales apuntan a un déficit alarmante.

“Dado el tiempo que toma recuperar una mala cosecha, los consumidores de todo el mundo deberán acostumbrarse a precios más altos en los próximos años”, afirmó el responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen.

Impacto en Chile

En el caso de Chile, el país depende completamente de las importaciones de café, lo que lo hace vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales, especialmente con un dólar alto.

"Esta situación podría traducirse en un aumento significativo en los precios locales del café, con incrementos de entre 20% y 25% en el corto o mediano plazo", señaló el profesor de finanzas y director del MBA Latam en la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Úbeda.

Históricamente, dijo el académico, el café instantáneo ha sido el más consumido en el país, aunque el interés por el café en grano y molido ha ido en aumento. Las variedades más populares provienen de Brasil, Italia, Colombia, Estados Unidos y Vietnam.

Reacción de la industria

Los precios altos no han dejado indiferentes a las firmas del rubro. “En principio las marcas que ofrecen café de especialidad o productos que utilizan directamente el grano puro son las más propensas a ser golpeadas por los precios, puesto que el grano es parte importante de su costo de producción”, apuntó Úbeda.

“Sin embargo, las que comercializan café instantáneo, dado que usan otros aditivos, se podrían ver menos afectadas, aunque también subirán seguramente sus precios por el impacto del costo del café”, complementó.

En esta línea, el mayor fabricante de café del mundo, Nestlé –Nescafé y Nespresso–, a finales de 2024 admitió públicamente que seguirá aumentando los precios y fabricará paquetes más pequeños para limitar el impacto del aumento de los precios de los granos en sus resultados finales.

Nestlé ha tenido dos rondas de aumentos de precios desde 2022 -según identificó Bloomberg-, pero la compañía tiene la ventaja de una cartera de productos que incluye café instantáneo y es menos dependiente del café tostado y molido que algunos de sus competidores, admitió en noviembre el director de marcas de café de Nestlé, David Rennie.

Por otra parte, Starbucks Chile, que usa principalmente granos de café arábica importados de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Sumatra, entre otros productores, no proyectó hacer ajustes significativos.

"En Starbucks trabajamos con una mirada a largo plazo y contamos con una cadena de suministro muy robusta y diversificada. Esto nos permite continuar ofreciendo nuestros productos sin tener que realizar adaptaciones significativas y el trasladar costos adicionales a nuestros clientes es siempre el último recurso”, dijo a Señal DF la gerente de marketing Starbucks Sudamérica, Soledad Fantuzzi.

Tras la presentación de resultados trimestrales hace unas semanas, la CFO de Starbucks, Rachel Ruggeri, señaló que el impacto del precio del café en el primer trimestre de 2025 ha sido mínimo –gracias a la estrategia de cobertura de la compañía–, pero anticipó que en el segundo trimestre podría haber una presión en las ganancias de aproximadamente US$0,01 por acción debido a la volatilidad del mercado.

En Juan Valdez también están trabajando para minimizar el impacto de estos aumentos en los precios de sus productos finales, “siempre buscando el equilibrio entre mantener la calidad y enfrentar las realidades del mercado”, explicó su CEO a Señal DF, Mathias Wilenmann.

En los últimos meses, se ha observado un incremento significativo en los precios del café –de más de 60% en tres meses–, debido principalmente a la escasez de producción en países productores del grano.

“Debido a esto, hemos hecho pequeños ajustes de precio de 7%-8% en promedio en nuestros canales directos (tiendas e ecommerce) como a nuestros clientes empresas (supermercados, distribuidores y Horeca) para poder resistir en parte el impacto de este escenario desafiante de la economía”, dijo Wilenmann.

Los analistas prevén que el déficit de café persistirá al menos hasta el período 2025-2026, lo que mantendrá la presión sobre los precios internacionales.